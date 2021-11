En Misiones, Duomo se suma a “La Noche de las Heladerías”

Más de 300 heladerías de todo el país ofrecerán descuentos este jueves en “La noche de las heladerías”, un evento que se realiza en marco a la 37° Semana del Auténtico Helado Artesanal, que organiza la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

La celebración de La Noche de las Heladerías surgió en 1985 y tiene por objetivo de diferenciar el auténtico helado artesanal y posicionarlo como un alimento sano, nutritivo, fresco y natural.

En Misiones, la cadena de heladerías Duomo se suma a la propuesta con promos imperdibles. A partir de las 19:00 horas y hasta las 1:00 en todas las sucursales de la provincia, ofrecen 2×1 en cuartos de helado, sí, ¡si compras ¼ te llevas otro ¼ de regalo! También podes comprar el pote de ½ kilo al precio de ¼.

Es importante tener en cuenta que las ofertas no estarán disponible para las modalidades Delivery o Take Away.

El consumo de helado en pandemia

En mayo de este año, AFADHYA realizó una investigación junto a la consultora D’Alessio IROL sobre el consumo de helado artesanal en pandemia y la preferencia de los argentinos tanto en sabores como formatos de compra.

Los resultados arrojaron que el 89% de los argentinos consumió helado en la pandemia, eligiendo los chocolates y variedad de dulce de leche como sus favoritos en pote de kilo. En la sucursal de Duomo en la Costanera de Posadas, informaron a Misiones Online que el sabor más vendido es el dulce de leche granizado.

Además, en pandemia, incrementó mucho más el método de compra por por delivery y aplicciones.

Las características más valoradas al elegir un helado artesanal son:

92% reconocer el sabor de siempre y asegurarse que sus ingredientes son naturales.

87% cremosidad.

85% saber que se cumple con el Protocolo de seguridad Covid-19.

59% las promociones.