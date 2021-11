Horacio Rodríguez Larreta: «Tenemos el mandato de millones de argentinos que necesitan respuestas»

En su discurso por videoconferencia en el encuentro de la Fundación Pensar, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pidió trabajar en planes de gobierno nacionales y regionales sobre una visión de un país más federal, ampliar la coalición Juntos por el Cambio y seguir trabajando juntos para volver a ser gobierno en 2023 y poder transformar la dura realidad de la Argentina.

Rodríguez Larreta escenificó el desafío que enfrenta la Argentina: “Tenemos por delante la enorme tarea de pensar un desarrollo sostenido para nuestro país. Y el momento de hacerlo es ahora”. Y aclaró: “lo que debemos hacer es cambiar la realidad.

Rodríguez Larreta explicó que la elección del 14 de noviembre ratificó que millones de argentinos le dijeron “basta” al kirchnerismo y le confiaron a Juntos por el Cambio la responsabilidad de estar a la altura y trabajar para encontrar la salida a esta situación tan dura que estamos viviendo en el país. Expresó: “Tenemos el mandato de millones de argentinos que necesitan respuestas. Nosotros debemos trabajar para cambiar la realidad y mejorarle la vida a cada uno de ellos. Nos están pidiendo que peleemos para que la educación vuelva a ser prioridad, porque es la mejor herramienta que tenemos para reducir las desigualdades y generar oportunidades. Nos están pidiendo que haya trabajo, que se valore a aquellos que se esfuerzan y que se acompañe a quienes pueden dar trabajo. Nos están pidiendo que se promueva la producción, que se acompañe el esfuerzo del campo, que se desarrolle nuestra industria y se potencie la economía del conocimiento, sin impuestos que asfixien. Nos están pidiendo poder vivir seguros y que seamos firmes contra el delito y la impunidad. Nos están pidiendo previsibilidad, dejar de vivir con esa angustia de no saber qué puede pasar mañana”. Para sintetizar, Rodríguez Larreta dijo que millones de argentinos “están pidiendo construir un país que funcione, que tenga claro a dónde va, y con oportunidades para todos”.

El Jefe de Gobierno remarcó la necesidad de una visión de país más federal: “No puede ser que se sigan digitando cosas desde el Gobierno nacional. Estamos en un proceso de unitarización de la Argentina, más que nunca. Muchísimas provincias dependen del Gobierno central de forma política, económica y social. Y tenemos una infinidad de recursos naturales que no se usan ni aprovechan”.

Entonces, explicó cuál es el desafío más grande que hay por delante: “es necesario tener un plan y muchos planes nacionales que estén coordinados a su vez con planes para cada provincia”. En ese orden llamó a trabajar para transformar la Argentina a partir del armado de los planes de gobierno para 2023, planes nacionales que ordenen la macroeconomía y que devuelvan a nuestro país a la senda de la educación, el trabajo y el progreso. Y también planes provinciales, regionales y municipales pensados por los referentes de cada lugar, que son los que mejor saben cuáles son las fortalezas, las demandas y las necesidades de cada territorio con “una mirada integral, que sean concretos y realizables y, sobre todo, que puedan ser comunicados y explicados a la sociedad de una manera simple y transparente”.

Para eso planteó que la unidad es uno de los valores más importantes de Juntos por el Cambio y además sostuvo que una coalición más amplia es una condición indispensable para llegar al Gobierno. “Tenemos que profundizar este camino y seguir creciendo sobre la base de la amplitud y la pluralidad, para ser una coalición cada vez más sólida. Necesitamos una verdadera coalición de gobierno que esté unida, fortalecida, que haya trabajado en conjunto los planes de gobierno lista para salir a la cancha a llevarlos adelante también en conjunto”, dijo Rodríguez Larreta.

Y cerró: “Para eso estamos hoy reunidos. Ahora nos toca dar esta pelea. Compartimos el sueño de construir una Argentina que nos incluya a todos. Y lo vamos a lograr defendiendo los principios republicanos y construyendo planes que nos marquen el camino. Juntos vamos a buscar y a encontrar las soluciones a los problemas de la gente, sin improvisación, sin mentiras. Con planificación, con transparencia y mirando la realidad de frente, que es el primer paso para transformarla. Sigamos trabajando y preparándonos para volver a ser gobierno nacional en 2023, porque no tengo duda de que cuando lleguemos, no va a haber transformación que no podamos llevar adelante con este equipo”.