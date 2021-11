El parecido que sorprendió a todos en el programa de Guido Kaczka: “Soy la Wanda Nara de Quilmes”

En Bienvenidos a Bordo el programa que conduce Guido Kaczka, una participante muy similar a la esposa de Mauro Icardi llamó la atención del conductor y la conocen como “la Wanda Nara de Quilmes”.

“Nooo, sííí. ¡Mirá! Ah, no te puedo creer”, dijo Guido Kaczka al ver salir por la puerta de “Parecidos” a una chica rubia. El conductor de Bienvenidos a Bordo (El Trece) se sorprendió con el enorme similitud entre la participante y Wanda Nara.

“Es radiante, radiante, como… tiene luz, locutor”, le dijo el conductor a su ladero. “¿De qué barrio?”, le preguntó Guido a la participante. “Quilmes”, dijo ella. “Me anotó una amiga. ¡No sé qué hago acá, Guido! Nunca estuve en un programa, esta es la primera vez que estoy en la tele”, agregó la joven de 27 años, quien sorprendió sorprendió a todos los presentes en el estudio por su gran parecido con la esposa de Mauro Icardi.

“Vos no estuviste en un programa de tele… pero vos sí estuviste en la tele”, dijo Guido, siguiendo el juego con el parecido. “Se estuvo hablando mucho de mí, últimamente”, agregó ella. “¡Ya sé quién es! ¿Sabés que lo saqué?”, anunció el conductor. “No sos cantante, no sos política… estás en los medios, pero no sos gastronómica. Vos sos…”, agregó. “¿Lo digo?”, pidió ella la palabra. Y afirmó: ¡Wanda Nara!”. “¡Wanda Nara, locutor!”, repitió Guido, todavía sorprendido. “Soy la Wanda de Quilmes, me lo dicen mucho”, dijo ella.

“No, no, cuando la ves, es”, describió Kaczka sus sensaciones ante la mujer. En ese momento, a la participante la pusieron a pantalla partida con una foto de la mujer de Mauro Icardi. Y Guido se volvió loco: “No, no, no, ¡mirá! En serio, mirala. No se puede creer. Cuando te ponés de costado, como se pone ella como diciendo: Me hice las uñas en ‘Super nails’… mirala a Wanda Nara, locutor”, gritó el conductor.

“Estoy soltera y me gusta ir a bailar. ¡Tuve que viajar desde París!”, dijo la participante con humor. “Vino desde París, desde la Torre Eiffel. Pero no solo París, es ciudadana del mundo a esta altura. Está en todos los lugares, con sus asuntos personales que se mezclan con la profesión del marido. No se puede creer”, siguió Guido. “Espléndida total, Wanda Nara… Cuando la ves es igual, en serio. ¡Ay, por Dios! ¡No se puede creer!”, cerró el conductor.

Días atrás, Kaczka se sorprendió al presentar a un joven que era idéntico a Lionel Messi, el popular jugador argentino del PSG y de la Selección Nacional. Entre risas, el conductor espió “La puerta de los parecidos” y aseguró: “Cuando hay algo que me da como cariño, yo me muerdo la mandíbula. Me pasa con mis hijos y con mi perro”.

Luego, el imitador del astro del fútbol entró al estudio y quedaron todos impactados por su apariencia. “¡Mirá! Salvo que le esté pifiando. ¿Vos sos Messi?”, le preguntó Guido. “Yo soy Messi”, le respondió el participante que comenzó a realizar los gestos del futbolista y esposo de Antonela Roccuzzo.

El conductor no ocultó su alegría al ver la actuación del joven idéntico a La Pulga frente a las cámaras. “¡No, miralo a Lionel Messi! ¡Mirá cómo se agarra el pelito! ¡Por favor, ¡qué tipo este! ¡Mirá que es ídolo como jugador, pero como jugador es más ídolo! Lo que le gusta, lo que hace, como actúa”, señaló el presentador en el ciclo de entretenimientos que se emite por la pantalla de El Trece.

Además, Kaczka manifestó: “Es igual, miralo a Messi. Se está riendo y está contento, qué bárbaro. Además la onda de él también, tiene ese pequeño brillito en los ojos que tiene Messi. Mirá, ahí la vio a Antonela y a los chicos. Le gusta la familia, juega con los hijos… Yo a veces también juego, pero ellos me miran de otro modo”.

Fuente: Infobae