Agripina fue una emperatriz romana y una de las mujeres mas prominentes en la Dinastía de Julio-Claudia. Amamos a una poderosa imagen femenina! Sin embargo ella era conocida por se despiadada, violenta y dominante, por lo tanto no podemos adularla tanto.

Aquí tenemos a la primera esposa del Rey Enrique VIII. Si, el tuvo muchas esposas, pero Catalina no era tan inocente. Ella estaba casada con el hermano mayor de Enrique antes de casarse con él.

Luis XV fue el predecesor de su abuelo el Rey Sol, Luis XIV. Él no era tan conocido como su abuelo, pero fue la segunda monarquía mas larga en la historia francesa. Ademas tenía una famosa amante la cual recordarás como Madame de Pompadour.

En el presente, se la ve misteriosamente parecida a Drew Barrymore, pero ella no era recordada por ser una de las mujeres mas bellas del Rey Enrique VIII. Ella era comparada todo el tiempo con Ana Bolena y Catalina Howard. Pero, ella fue la primera en sobrevivir al rey.

Es un interrogante todo lo que podría haber logrado si no hubiera fallecido tan tempranamente. Era un hombre que vestía muy bien en su tiempo, y hasta el día de hoy creemos que seguiría igual de apuesto.

Se ha debatido que la persona no era Lisa, y que podría ser un gran numero de mujeres diferentes. La gente ama reírse de lo poco feliz que se ve la mujer en la pintura, hasta el día de hoy se la ve muy aburrida. Es simpático ver que en la actualidad se ve completamente renovada con respecto a la pintura original.

Cristina de Dinamarca esquivó una bala cuando decidió no casarse con el Rey Enrique VIII. Ella no confiaba en su reputación, y estamos de acuerdo con ella. Ella dijo, «Si tuviera dos cabezas, una debería estar a disposición del Rey de Inglaterra.»

Ella se ve como si hubiera inventado la cara de pato para las selfies. Si ella viviera en el presente, esperamos que no elija un marido horrible tal como Enrique VIII.

¿Recuerdan que hablamos sobre el Rey Enrique VIII y sus miles de esposas? Bueno, esta es la quinta. Cuando ellos se casaron, el tenía 49 años y ella solamente 16. Increíblemente (en realidad no) ella fue acusada de cometer adulterio y el rey debió ejecutarla. ¿Se lo ve simpático a él, verdad?

Se veía como si no le importará mucho ser parte de la realeza y quisiera enfocarse mas en su familia. ¿Te gustaría ser parte de la realiza o pasar mas tiempo con tu familia?

No existen muchas ilustraciones de él ya que todas estaban basadas en descripciones luego de su muerte. En su versión actual se ve como un líder poderoso.

Benjamín Franklin quedaría impactado con los avances tecnológicos actuales. Probablemente no podría comprender todos los inventos que tenemos.

Benjamín Franklin es otra figura en nuestra lista que no necesita introducción. Si necesitas un recordatorio: fue el padre fundador de los Estados Unidos, inventó el pararrayos, y ayudó a redactar la Declaración de la Independencia y la Constitución. Muchas personas creen que inventó las bombillas de luz, pero fue gracias a sus avanzados estudios en electricidad que ayudaron a inventarlas.

Finalmente! El hombre, el mito, la leyenda, Enrique VIII. Hablamos mucho sobre él, tanto que ya debes estar cansado de escuchar sobre el hombre que tuvo muchas esposas. Es seguro decir que Enrique era un mujeriego, y que cuando no quería estar mas casado, poseía una manera de deshacerse de ellas.

Es un misterio porque pensó que era poco atractiva porque se la ve hermosa en ambas fotografías. Claramente él no sabía de lo que estaba hablando.

Ana fue la cuarta esposa de Enrique VIII. Ella fue considerada como la mas afortunada de todas ya que pensaba que era tan fea que el rey no la quiso y se divorciaron. Mejor eso que lo sucedido con las demás esposas.

38. Wallis Simpson

Wallis Simpson fue una mundana Americana quien causo que el Rey Eduardo VIII renunciara al trono. Escandaloso! Si no hubiera sido por este escándalo, la Reina Elizabeth no estaría reinando el día de hoy. El padre de Elizabeth tomó el trono cuando Edward renunció a su cargo.

Quien sabe que sería del mundo hoy si eso no hubiera sucedido. Solo para entender esto, una divorciada Americana quería casarse con el rey, pero no estaba autorizada así que el rey renunció a su trono. Suena familiar (Meghan and Harry)