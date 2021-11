Carlos Fernández de cara la discusión del Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación: “Lo que necesita Misiones se negocia”

Carlos Fernández, el diputado nacional electo por el Frente Renovador de la Concordia en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, adelantó la estrategia que usará el bloque oficialista en la Cámara de Diputados para conseguir los recursos que Misiones necesita, durante la discusión del Presupuesto 2022 de la Nación.

Carlos Fernández, diputado nacional electo por Misiones, adelantó cuál será la estrategia que llevarán adelante, en el Congreso de la Nación, los legisladores que responden al Frente Renovador de la Concordia para intentar traer más obras y recursos a la provincia, en el marco de la discusión por el Presupuesto 2022, elaborado por el gobierno nacional.

Herrera Ahuad (@herrerayflia ) le pidió a Massa (@SergioMassa ) que el Presupuesto 2022 incluya para Misiones el área aduanera especial, un fondo por la contribución ambiental, una compensación por el consenso fiscal y obras públicashttps://t.co/yq35mNNMN9 pic.twitter.com/sy6opm6MWs — misionesonline.net (@misionesonline) October 26, 2021

El todavía intendente de Oberá, señaló que la consigna es negociar por las necesidades que tiene la provincia y recordó que en el proyecto elaborado por el ministerio de Economía, Misiones se ubica en el distrito 22, es decir, uno de los que menos aportes recibe.

“Esa es la discusión importante de la provincia, está perfecto, dejame en el 22, pero qué me das, qué obras tenemos. ¿Seguimos la autovía (de la ruta nacional 12) hasta Iguazú?, ¿seguimos las terceras trochas de la ruta 14?, que es indispensable por la cantidad de tránsito que tenemos. ¿Tenemos la línea de 132?, ¿vamos a tener el gasoducto?, ¿qué obras van a venir para escuelas, para comisarías, para Caps?, ¿qué es lo que se compensa con lo que hace falta a la provincia?”, se preguntó.

Misiones, la más perjudicada en el Presupuesto 2022: es la provincia que menos dinero recibirá por habitante para obra pública @gobmisiones @herrerayflia @adolfosafran https://t.co/pwv3pjrmCn — misionesonline.net (@misionesonline) November 3, 2021

El legislador electo insistió en que antes de acompañar un proyecto, es necesario pensar qué beneficios recibirá la provincia.

“Acá, a partir de enero a junio, hay un ensayo del 41% de descuento a través de las tarjetas de crédito que 21% absorbe la Nación, que es el IVA y que nosotros estamos peleando la zona aduanera para la provincia de Misiones, no solamente para un espacio, sino para toda la zona de manera, eso equivaldría a la reducción de 11% en el IVA para los misioneros y ese equilibraría parcialmente parte de los precios con Paraguay con Brasil. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso porque estamos convencidos de que nos corresponde y que debemos igualar las asimetrías que tenemos a nivel nacional”, explicó.

Fernández recordó que es la misma estrategia que siguió el gobierno provincial durante la presidencia de Mauricio Macri y subrayó que las necesidades de Misiones son negociadas.

Presupuesto: “Estamos como yaguaretés hambrientos buscando soluciones para una provincia que necesita un gobierno nacional presente”, afirmó el diputado @SartoriDiegoH — misionesonline.net (@misionesonline) October 31, 2021

“Es parte del juego que se ha hecho, no solamente con el Frente de Todos y si no con Juntos por el Cambio en el gobierno anterior. Lo que necesita Misiones, se negocia y en esa negociación el ‘vos me das y yo te doy’, esto es muy sencillo, no hay negociaciones que vos recibas todo para vos. En esto hay acuerdos esenciales para que la provincia de Misiones siga desarrollándose y siga creciendo y en esto hay cosas que a veces no te gusta y hay cosas que sí te van a beneficiar mucho”, analizó.

El resultado de las elecciones

Por otra parte, Fernández se refirió al resultado de los comicios nacionales del 14 de noviembre pasado, donde fue electo diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia y sostuvo que el humor de la gente fue cambiando con el paso de los meses y la seguidilla de campañas, tanto para las provinciales como para las dos nacionales: PASO y generales.

“Donde más dificultad tuvimos es en las PASO, donde costaba mucho el humor personal de la gente, había miedo, había reacciones diferentes que cambiaron totalmente para la última etapa de elecciones, donde había otro humor, había otra tolerancia, otra alegría de la gente. Eso se notó muchísimo en la recorrida provincial y sobre todo en el interior, donde las libertades comenzaron a fluir con protocolo, pero donde la gente se sintió un poco más animada y por eso también hemos visto que ha concurrido mucho más cantidad de gente, en esta última elección el 14 de noviembre que en la del 12 de septiembre”, analizó.



En cuanto al resultado, Fernández dijo que su espacio todavía se encuentra estudiando y analizando los números. Además, reveló que no existe disconformidad. “Simplemente hay que analizar la lectura de qué nos están diciendo, qué nos están pidiendo y creo que esto también viene con una arrastre de lo nacional”, estimó.

Para el médico, la disconformidad con el gobierno nacional y las noticias nacionales que se consumen también en Misiones, pudo haber influido en el voto de los misioneros.

Posadas vuelve a ser sede de eventos: esta mañana se realizó el lanzamiento del 25° congreso de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica

“Ahí nos hacemos responsables de que a lo mejor no supimos llegar a todos con este proyecto misionerista y con esta intención de contarles qué somos, qué queremos, cómo debemos trabajar en unidad, en donde debemos dejar los egoísmo de lado, donde tenemos que dejar el yo de lado y tenemos que pensar en nosotros para el futuro”, señaló.

Fernández participó en la mañana de este miércoles de un encuentro con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y Pablo Hassan, el actual concejal que lo reemplazará en la intendencia de Oberá desde el 10 de diciembre.