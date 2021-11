San Pedro: fue detenido un hombre acusado de abusar a su cuñada de 12 años 

Tras estar prófugo, un hombre de 26 años fue detenido este martes en San Pedro. El detenido tenía pedido de captura y era intensamente buscado por estar acusado de abuso sexual a una menor de 12 años.

Acusado de abuso sexual, el hombre de 26 años era intensamente buscado por la Policia de Misiones. Ayer y tras un amplio rastrillaje, los uniformados se toparon con Enrique L. quién se hallaba prófugo.

Tras la detención, los uniformados trasladaron al acusado hasta la comisaría y allí le informaron por qué estaba detenido. Según indicaron fuentes consultadas, el hombre sería cuñado de la víctima.

De acuerdo a lo que revelaron, la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer de San Pedro, por parte de la hermana de la víctima.



Madre de una víctima apuntó contra las autoridades del Roque González y los acusó de cómplices: “No voy a cambiar de escuela a mi hija como sugirieron”

Alumnas de 2do año del Colegio Roque González denunciaron a sus compañeros por acoso sexual luego de que se dieran a conocer chats entre los varones que hacían alusión a actos de violación, tortura y hasta secuestro. Tras el escándalo, la Institución cambió de directivos y ante esto, una madre manifestó su disconformidad en cuanto a las decisiones de las autoridades.

El abogado defensor de la víctima denunciante, Miguel Cassettai, planteó de manera formal la recusación al juez Cesar Raúl Giménez en la causa por abusos en el Colegio Roque González, por los reiterados hechos de acoso visibilizados. Las razones esgrimidas por el letrado sostienen que la parcialidad del juez podría estar comprometida por causas ideológicas y religiosas.

Ahora, una de las madres de la víctimas manifestó su descontento en cuanto a las decisiones tomadas hasta el momento por las autoridades del Roque González y lo expresó mediante un escrito formal que fue presentado en el Colegio. “Me dirijo a ustedes a los fines de manifestar mi disconformidad con el caso de público conocimiento”, comenzó diciendo.

La mujer deja asentado que su hija no asiste a clases desde hace tres semanas y que está con tratamiento psicológico “particular”, ya que desde la institución se siempre manejaron a sus tiempos la cuestión. “Y pareciera que cada vez se pierde más el foco que son las alumnas/niñas que pidieron ayuda para que dejen de ser ignoradas”.

Según las palabras de la madre de una de las niñas, la postura de los directivos al parecer es la de no sancionar de ninguna manera a los victimarios de una cosa/hecho tan grave que se dio dentro de la institución educativa. “Todo el tiempo los directivos y padres victimizan a estos varones que hicieron algo que no se hace -siguen minimizando lo sucedido”.

Esto no es solo un “problema” de 2do B, hay padres de varones que han expresado que sus hijos también sufren ataques en los baños, exigió que estos comportamientos paren y que esto no le pase a nadie más. “La institución sabía de estos casos y hechos y miró para otro lado, calló y quien calla ante un abuso es cómplice”.

“¿Cómo es que pueden expulsar a varones del tercer año por agarrarse a golpes en el aula, pero a estos que acosaron y abusaron no?”

Expresa que los directivos no están cumpliendo con lo que pidieron las nenes, es decir ser escuchadas y que se sancione a los que las atacaron. “No estoy de acuerdo con que nos pidan que como padres colaboremos para que los chicos vuelvan a convivir en el aula lo antes posible como si nada hubiera pasado”.

“Mi hija señores es una de las damnificadas y está sufriendo daños que nadie va a reparar, si estos varones vuelven sin sanción y a cursar en el mismo curso, esto traerá más daño a cada una de las víctimas y ustedes señores directivos parecen no contemplar”.

Dejó en claro que su hija no va a ser “puente” de nada y que tampoco es culpable de nada. Es una víctima así como otras adolescentes de las cuales muchas madres no alzan la voz por no tener garantías. “Y lo más triste es que estas nenas con este panorama tienen que agachar la cabeza y si nada cambia van a tener que seguir callando ante situaciones de acoso y hostigamiento, abusos. Todo esto para que los victimarios sigan asistiendo a clases tranquilos como si fueran más víctimas que las propias víctimas”.

Según se pudo saber, las autoridades del Roque González, “recomendaron” a los padres que le cambien a sus hijas de la Institución. “No estoy de acuerdo y no voy a cambiar de colegio a mi hija como me sugirieron los directivos, no es justo que cambie a mi hija y tampoco estoy de acuerdo en que nos llamen a reunión a padres de víctimas y victimarios todos juntos. Hay madres y padres que no hablan por no exponerse y ustedes los exponen. No me parece hablar del tema en reuniones que no llevan a nada”.

“Y demás está decir que urge la E.S.I. tanto para alumnos como para padres que siguen justificando las acciones de sus hijos con frases como “son adolescentes”…son menores… no tienen idea de lo que hacen o dicen “y muchas frases absurdas más”.

“Me despido a la espera de una respuesta favorable y justa acorde a la gravedad que el tema amerita, y que ha sucedido dentro del establecimiento”, cerró la madre de una de las víctimas en su descargo presentado ante las autoridades del Colegio Roque González de Posadas.