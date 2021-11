Este miércoles el programa Tres Mirada contó con la presencia especial de Gustavo Alvarenga, el reconocido empresario del rubro hotelero de la provincia de Misiones y propietario del icónico hotel Julio César de Posadas, donde trabaja desde el año 1994. Alvarenga narró el caminó que trascendió para llegar hoy a estar donde está.

Según el empresario, la única manera de llevar delante de manera exitosa la cantidad dentro de una empresa es generando un equilibrio entre el empleador y el empleado. “El uno sin el otro el barco no funciona y se hunde”, señaló.

A su vez, señaló que esta relación también es muy importante cuando deben enfrentarse a situaciones como la que impuso el Covid-19. “La pandemia fue un golpe enorme”, aseguró Alvarenga y señaló que, debido a esto, por primera vez después de 30 años, el Hotel debió cesar sus actividades. “En la hotelería las puertas siempre están abiertas, cuando cerramos nos sentamos con dos colaboradores de confianza y nos sentíamos en la oscuridad misma”, expresó.

Con todo ello, como la gran mayoría de casos en la provincia, la empresa familiar se tuvo que remontar. Una vez que reabrieron el Julio Cesar, aseguró que había como máximo 3 habitaciones ocupadas. No obstante, los gastos los requerimientos dentro de la empresa familiar nunca frenaron.

Pese a esta dura situación que le tocó atravesar, el Hotel logró salir adelante y además de este reconocido servicio de alojamiento que tiene en Posadas, logró fortalecer el lodge en la localidad que abrió en Dos de Mayo, hace 10 años. En este sentido, “la pandemia fue una oportunidad”, reconoció, dado que luego de la pandemia la gente apostó por el turismo en el interior de la provincia.

“El boom de los lodges fue cuando se reabrió el turismo el año pasado, que tienen otra impronta, no son lugares grandes y están en medio de la naturaleza”, agregó.

Misiones tiene unos escenarios naturales que atraen a turistas de todo el país e internacionales, aseguró Alvarenga y garantizó que esto es de gran ayuda para todos los trabajadores que ofrecen algún tipo de servicio turístico. E hizo hincapié en la importancia de cuidar el gran activo que posee la provincia, “la gente nos elije por eso”, recordó hablando de la riqueza natural, desde su fauna, flora hasta los grandísimos escenarios naturalez.

Por otra parte, el empresario también es el presidente de la Asociación Misionera de Hoteles Bares Restaurantes y Afines (AMHBRA). Esta asociación abarca toda la provincia, exceptuando Puerto Iguazú, y tiene más de 50 años de vigencia.

“Asumir la presidencia en la pandemia fue un desafío enorme porque nos encontramos con el grupo de la comisión y no sabíamos donde estábamos parados, nos llamó gente de toda la provincia y no sabíamos que hacer, no teníamos una respuesta cierta”, señaló y aseguró que hoy ya logró encaminarse dentro del mundo de la Asociación, todas las inquietudes y problemas.

Por último, destacó las medidas que tomó el Gobierno de Misiones en lo que respecta al sector turístico en este momento tan complicado. Aseguró que tanto el rápido avance en la

vacunación como la implementación de programas como el Pre Viaje, lograron un repunte para todo el rubro.

