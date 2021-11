Posadas | Un auto se estrelló contra el paredón de la “tragedia” de la Navidad del 93

En horas de este mediodía, un automóvil Volkswagen Golf TSI se estrelló contra el paredón de la intersección de la Avenida Roque Sáenz Peña y calle Entre Ríos de Posadas. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga y se investiga si hubiera intentado quitarse la vida.

Un auto se estrelló contra el paredón

Alrededor de las 11 horas, un hombre identificado como Edgar Alan K. de aproximadamente 45 años, a bordo de un automóvil marca Volkswagen Golf TSI, impactó contra el paredón de la intersección de la Avenida Roque Sáenz Peña y calle Entre Ríos de Posadas. El hombre fue trasladado inconsciente hacia el Hospital Madariaga con lesiones en la zona de las piernas.

Al impactar el vehículo, automáticamente se activaron los airbags tanto del volante como de la pedalera, lo cual hasta el momento, salvó la vida del hombre.

Personal de la Policía científica realizó las tareas de rigor para determinar las causas del siniestro vial. Según las primeras pesquisas, el hombre manejaba a altas velocidades y por cuestiones que se intentan establecer, el auto impactó contra el paredón ubicado debajo del puente aéreo sobre la Avenida en cuestión.

¿Qué pasó en la Navidad del 93?

La Navidad del 93 se recuerda en Posadas por el accidente en la avenida Roque Sáenz Peña que terminó con la vida de cinco jóvenes y una sexta persona que quedó muy herida y fue la única sobreviviente. Se trata de Paula Snihur o Paula Linda.

Hace algunos años, Paula Linda recordó aquella Navidad del 93 con un crudo relato de lo que pasó esa trágica noche. “Esa noche terminamos de brindar y cenar con la familia. Estábamos esperando un amigo nuestro que se llama Toto Luján, que hoy es mi abogado”, dijo.

Y continuó: “Como no llegaba, otro amigo de nombre Andrés se ofreció a llevarnos. Todos íbamos para La Aventura a festejar Navidad. Como mi hermana Patricia, que hoy vive en Bolivia, se sentía mal no nos pudo llevar y entonces fuimos con él”.

En su relato, la misionera aseguró que todavía “no pudo perdonar” a Andrés –el joven menor de edad que conducía el vehículo y no sobrevivió al accidente. “No puedo ni mencionarlo por su nombre. Nos arruinó la vida. Si esta persona se quería suicidar, matarse o hacerse el loco que lo hiciera solo”, expresó conmovida.

“Nos llevaba para La Aventura y yo me doy cuenta que no era el camino que debía seguir. Cuando agarra la avenida comienza a acelerar y yo le sujeto el pelo y le digo: ´qué haces?´. En ese momento él se me ríe, aceleró más y me preparé para un posible choque. Eso fue lo que a mí me salvó”, reveló envuelta en lágrimas en una entrevista llevada a cabo en el programa “Infama” transmitido por América TV.