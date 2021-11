Se filtraron los mensajes que la China Suárez le envió a Mauro Icardi

“Yo no hablo con casados pero sos mi permitido”, le dijo la actriz al jugador según informó el periodista Ángel de Brito. Esta noche saldrá al aire la entrevista exclusiva que le hizo Susana Giménez a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Siguen las repercusiones del Wandagate en los medios de comunicación Este martes, el periodista Ángel del Brito leyó en su programa de El Trece los mensajes que la China Suárez le mandó a Mauro Icardi. Wanda Nara los encontró ya que el jugador del PSG no los borró de su celular.

“Vos te vas a separar de tu mujer”, le dijo la actriz al delantero. “Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”, fue otro de los mensajes que le dedicó a Icardi. “Me duele verte con Wanda”, admitió la ex Casi Ángeles al ver que el deportista compartía en sus redes sociales imágenes con su esposa.

El conductor de Los ángeles de la mañana explicó que Suárez le enviaba estos chats, pero lo bloqueaba de manera inmediata para que él no pudiera responderle. Luego, adelantó que la actriz también se comunicaba con otros deportistas: “Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”.

Anteriormente, la panelista Yanina Latorre dio a conocer algunas de las conversaciones que mantenían Mauro y la China Suárez a través de Telegram, una de las plataformas de mensajerías más seguras. Por esa vía, además de chatear, también mantenían conversaciones telefónicas. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la ex de Benjamín Vicuña. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación.

La esposa de Diego Latorre también afirmó que todo comenzó cuando Icardi le planteó a Nara que estaba “rara” y le pidió su teléfono e inspeccionó sus conversaciones y hasta los mensajes privados de las redes sociales. Entonces, la mediática hizo lo propio y cuando tomó el celular de su marido y descubrió el intercambio con la China Suárez, a quien tenía agendada como CS, por sus iniciales.

“Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito”, le había dicho Icardi para conquistarla, según había relatado el conductor de Los ángeles de la mañana. Además le dio detalles de la crisis que estaba transitando con la madre de sus hijas: “Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”.

Por primera vez, Wanda dará a conocer detalles de este escándalo en una entrevista con Susana Giménez que se grabó en París. Telefe estuvo promocionando este especial como “la nota más esperada del año”, ya que será la primera vez que la empresaria hable después de su crisis matrimonial. El encuentro se presentará en un adelanto este martes a las 21 por Telefe y luego podrá verse en su totalidad en la plataforma Paramount+.

Susana, Wanda, Mauro y un equipo del canal grabaron en distintas locaciones de París para el programa. A través de Instagram, la mediática fue mostrando a sus más de 9 millones de seguidores algunas imágenes y videos de lo que verá hoy. Hay una enorme expectativa por ver este especial de las figuras que conversarán sobre todo el escándalo ocurrido las últimas semanas.

Mauro Icardi y Wanda Nara grabaron un video en un hotel de Dubai mostrando su reconciliaciónhttps://t.co/Fut0z57W8a — misionesonline.net (@misionesonline) November 12, 2021



Fuente: Infobae