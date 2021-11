Este martes, luego del fin de semana largo, se observó una larga fila de vehículos que debieron esperar hasta 4 horas para lograr atravesar el puente internacional que limita Posadas - Encarnación. Este gran flujo de pasajeros se vivió durante todo el fin de semana largo, aseguró el periodista de Encarnación, Cristian Garay.

La demora se debe a que aún continúan vigentes los protocolos sanitarios como el test de coronavirus para pasar del lado argentino, aseguró Garay y señaló que en promedio desde el día sábado hasta el lunes, más 3500 vehículos intentaron pasar por día el puente internacional.

Hoy, el periodista se encontraba cerca del cruce y observó que al mediodía hubo una fila de por lo menos 12 cuadras de vehículos esperando. “En su mayoría, son paraguayos volviendo al lado argentino”, añadió.

Garay señaló que las ventajas económicas actuales “son para el ciudadano paraguayo en la República Argentina, todo lo que sea productos de panificados, cárnicos y sanitarios”. En el caso de Argentina, los precios de los productos de electrónica y ropería son casi similares en ambos países, por lo que no lo calificó como una ventaja para argentinos.

Respecto a la actividad turística en la ciudad de Encarnación, el fin de semana se desataron eventos deportivos y culturales, los cuales sirvieron para atraer a los turistas de todo Paraguay. No obstante, el fin de semana anterior se llenó el 50% de la ocupación hotelera y muchos de los turistas eran argentinos que disfrutaron del pernocte en el país vecino.

Encarnación se prepara para la temporada de verano :

La agenda oficial veraniega aun no está lista, debido a que espera la aprobación del gobierno de Asunción. De todos modos, las playas cuentan con un protocolo que rige desde el año pasado, por el momento no se habilitaron, pero “no rechaza gente”, y ya no es obligatorio el uso de tapabocas al aire libre, señaló el periodista.

Desde el gobierno nacional, hay una autorización de realizar los típicos carnavales en las calles que movilizan al país en gran medida.

A través del Ministerio de Paraguay se logró que en los eventos multitudinarios de cualquier índole se presenten al ingreso ambas dosis de vacunación ante el Covid-19.

A mediados de la próxima semana se espera el mayor movimiento de personas por el cierre del ciclo lectivo, “los chicos que finalizan sus estudios optan por realizar excursiones por las playas y atractivos que ofrece Encarnación y otras comunidades”.

El 8 de diciembre se conmemorará el día de la Virgen y es uno de los eventos más grandes en la región, ya que reúne generalmente hasta 50 mil personas. En Encarnación no se realizará la peregrinación nocturna, pero otras actividades para homenajear a la Virgen de Itapuá tendrán capacidad de hasta 500 personas.