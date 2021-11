El IPS es la primera obra social en brindar cobertura para la compra de protectores solares

El Instituto de Previsión Social de Misiones es la primera y única obra social provincial del país que brinda cobertura para la compra de protectores solares. Para poder adquirir este beneficio, cualquier paciente afiliado debe presentar la prescripción médica y así podrá obtener un 50%, en tanto quienes tienen melanoma poseen la bonificación del 100%.

Así lo anunció esta mañana el Presidente de la institución, Dr. Lisandro Benmaor, junto a la dermatóloga Rosana Yaluk, en una conferencia de lanzamiento de la Campaña de Prevención del Cáncer de Piel.

Benmaor destacó que, “nos enorgullece brindar este servicio (de cobertura para la compra de protectores solares) ya que facilitar la protección es muy significativo”, y explicó que el sistema para obtener este descuento es simplemente presentar la receta médica y en la farmacia se realiza el descuento económico.

“El daño dérmico que potencia las posibilidades de un cáncer comienza ya en edades muy precoces y es acumulativo. Entonces el cuidado en los niños es trascendental”, remarcó. El cáncer de piel es el más frecuente que hay, pero es detectable y prevenible, por eso se trabaja fuertemente en la campaña de concientización del cuidado.

Cuidado de la piel: dermatólogos advierten sobre los riesgos de tomar sol y sobre el uso de camas solares

Ante las altas temperaturas que se viven en la provincia en los últimos días y con la aproximación de la temporada alta de verano, dermatólogos advierten sobre la importancia del cuidado de la piel, sobre todo, al momento de tomar sol, pero además, cuando se utilizan cabinas solares.

La Dra. Rosana Yaluk, dermatóloga, explicó que la exposición al sol puede causar daños nocivos a la piel y «se debe tomar conciencia que las camas solares no son una opción para tomar color. El cáncer de piel se previene evitando las exposiciones prolongadas al sol, respetando los horarios, que los permitidos son hasta las 10 de la mañana y después de las 16 horas”.

En este sentido, agregó que el bronceado es una respuesta de la piel para protegerse del sol, una medida ante la agresión y el daño de la radiación UV (ultra violeta). Este daño producido en las células permanece y se va acumulando, por esto es muy importante proteger la piel y ser consciente de los riesgos.

Una de las prácticas más conocidas para tomar color son las camas solares, aunque según especialistas, pueden ser perjudiciales para la salud dermatológica y traen grandes daños como el cáncer de piel. Inclusive, en algunos lugares, promueven el uso de cabinas o camas solares “saludables”, pero la Dra. Afirmó que no existe ninguna que cumpla esta característica y que, en caso de querer broncearse, es preferible tomar sol y no utilizar estos aparatos.

Además, «no existen en la Argentina ninguna actividad que regule este tipo de prácticas, no hay cuidados, no hay control al respecto de cómo tratar a la piel y a los pacientes» y debido al daño que podría provocar las camas solares, en algunos países se encuentran prohibidas.

La especialista manifestó que ciertas características se deben tener en cuenta para saber si hay problemas en la piel, una de las más conocidas son los lunares. Yaluk explicó que observándolos con un “dermatoscopio”, se hacen visibles ciertas características como su asimetría, el cambio de color, la elevación, el diámetro y la terminación de los bordes. De esta manera se puede determinar si son peligrosos o no y, en caso de que sean de riesgo, deben ser extirpados quirúrgicamente.

La utilización de protectores solares

Respecto del uso de los protectores, advirtió que depende del tipo de piel y el tipo de exposición que la persona va a tener.

La dermatóloga recomendó que las exposiciones sean graduales, de hasta 15 minutos por día, y que no lo hagan entre los horarios de las 10 de la mañana y las 16 horas, “así se puede tomar sol de manera más sana”.

“Si en 10 minutos sin tener protector solar me quemo la piel, se enrojece, y me pongo protector solar de factor 30, me protege durante 300 minutos. Pero en nuestra provincia, en líneas generales, los dermatólogos recomendamos factores 50 para arriba”, explicó.

Alertó, que al no tener en cuenta estos horarios establecidos, la persona podría ser propensa a desarrollar cáncer en la piel y que cuando se superan las 336 horas de exposición solar en la vida, el daño que produce es indefectible.

Diferenció además que no es lo mismo una quemadura en un niño que en un adulto, ya que la nocividad en la piel de los infantes es más perjudicial. En este sentido afirmó que las consultas por quemaduras solares son muy comunes en los consultorios de Misiones.

El tiempo en Misiones | Con cielo nublado en algunas zonas, continúa la ola de calor en la provincia: mirá el pronostico de hoyhttps://t.co/pB2tvnCYoE — misionesonline.net (@misionesonline) November 23, 2021

Por último, señaló que las pastillas bronceadoras pueden generar inconvenientes. Según Yaluk algunas como los “betacarotenos” que se pueden tomar y que no son peligrosas. Sin embargo, existen otras que pueden producir un daño hepático por su exceso, y que no hay regulación por este tipo de medicamento, ya que se venden de manera libre.