Loreto | Denuncian que el ataque de perros cazadores mató a una vaca de 250 kilos

Durante la jornada de ayer, Jorge B. (48) de la localidad de Loreto denunció que perros cazadores mataron a una vaca en su propiedad, ubicada en el lote 43. El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada.

Según consta en la denuncia hecha en la comisaría de Loreto, el productor relató que alrededor de la 1 de la madrugada escuchó corridas y ataque de perros en su propiedad. Mientras que alrededor de las 5.30 de la mañana recorrió el predio y allí se encontró con un animal vacuno de 250 kilos aproximadamente, sin vida.

Según las primeras investigaciones, el animal presentaba marcas de mordeduras de animales caninos. Además, agregó que por la zona suelen circular distintos cazadores junto a sus perros.

La policía científica realizó las pericias de rigor, mientras que los oficiales recorrieron la zona recabando información sobre la presencia de los animales en la zona.

En agosto, los perros habían matado más de 50 ovejas en Profundidad

Productores de la zona del Paraje Tacuaruzú, en el límite entre Profundidad y Cerro Corá, denuncian el ataque de perros de cazadores a sus ovejas. Hasta el momento han sufrido la pérdida de 50 animales en el último mes. El productor Oscar Miño, indicó que, “Son cazadores que andan por la zona, porque se escuchan ruidos de disparos de arma de fuego, a las 1 o 2 de la madrugada. Y corren siempre de noche. Pero los perros vienen después por su cuenta”.

Por su parte, el veterinario Cristian Miño realizó un relevamiento de los ataques de los perros, y aseguró que, “son 9 productores los afectados y han perdido en total 50 animales, entre ovejas y corderos. Además, otros 50 animales están muy mal heridos, les brindamos atención, pero no sabemos si van a sobrevivir. Hay muchos muy lastimados”.

“En la zona ya había comentarios de que había producido daños a los vecinos. Nosotros estamos preocupados porque, en menos de un mes habrá matado casi 30 animales”, aseguró el productor Oscar Miño.

El productor contó que esta es una problemática que en la zona vienen padeciendo hace tiempo, y que la semana pasadas, “tuvimos una reunión con las autoridades del ministerio de Ecología, para ver que podemos solucionar. Porque no son jaurías que andan recorriendo solos. Son cazadores que andan por la zona, porque se escuchan ruidos de disparos de arma de fuego, a las 1 o 2 de la madrugada”, y agregó que por las noches se escuchan las corridas de los perros.

Ataque de perros en la madrugada

Oscar Miño también se refirió al último ataque que sufrió en su campo, “los perros vienen por su cuenta, porque encontraron fácil la matanza de las ovejas. El viernes pasado, en mi campo llegaron 4 perros, que mataron 3 corderos, 1 oveja grande y me mordieron aproximadamente 7 animales, que quedaron destrozados”.

En referencia al último ataque en su campo, Miño señaló que “vi cómo eran los perros, si los vuelvo a ver los reconoceré. Eran 4, llegaron casi hasta mi casa y, mis perros salieron al encuentro y ahí huyeron. Pero según los vecinos, estos animales no son de la zona. Realice la correspondiente denuncia en la comisaria de Cerro Cora”.

El campo del productor, está en el límite entre Profundidad, y Cerro Corá, y remarcó que, “en los dos tengo ganado. A veces en esta época, los pastos faltan y los animales recorren más el campo. Acá las tengo en condiciones, mis ovejas no salen, tengo 25 hectáreas destinadas solo para ovejas. Buenos, si ellas salían me podían cuestionar, pero los animales no salen de acá del lugar”.

Reunión con representantes del Ministerio de Ecología

Los productores de la zona, la semana pasada organizaron una reunión con representantes del Ministerio de Ecología, que, “hacían referencia al tema del puma, pero acá, en mi campo, que quede claro. No tengo ataque de puma, pero en otros campos hay versiones que sí”.

Miño remarcó que, “en mi campo y el de los vecinos no es eso, acá son los perros, que vinieron con sus respectivos cazadores y que después no tienen control y ya salen por su cuenta”.

El productor indicó que, junto a los representantes del Ministerio de Ecología, “vamos a tener una reunión, el 17 en Candelaria, donde van a tratar la problemática del Puma que afecta a otros vecinos de Candelaria. Nosotros vamos air a plantearle la nuestra. Y vamos a ver qué podemos hacer porque acá es un problema grave”.

También indicó que las pérdidas son cuantiosas, “hay gente que solicitó un crédito, que le dieron 10 o 15 ovejas para empezar a producir, y en un solo ataque ya se pierde todo”.

Tras los ataques de los animales, los vecinos decidieron agruparse para ver “si podemos encontrar de forma conjunta una solución. Realmente hacemos un esfuerzo, porque un animal que se pierde durante el año, para nosotros es mucho. Tenemos que esperar otro año para que se reproduzca. Y los animales que quedan lesionados ya quedan descontados porque quedan en muy malas condiciones”.