El misionero César Duarte se prepara para el sudamericano de Kick Boxing

El misionero César Duarte, luchador de Kick Boxing, intensifica sus entrenamientos para sumarse al seleccionado argentino que participará del certamen sudamericano que se desarrollará en Brasil entre el 8 y el 12 de diciembre próximo.

«Estoy muy emocionado», expresó el misionero que ya se encuentra intensificando los entrenamientos para estar a punto al momento de representar al país en la disciplina que practica.

Recordemos que Duarte participara en categoría «Señor Master» de Peso Pesado y de más de 40 años.

Ante la noticia de la convocatoria se mostró sorprendido y aseguró que no la esperaba, aunque había competido anteriormente en torneos ranqueables y clasificatorios precisamente para sumar y tener la posibilidad de formar parte de este torneo internacional. «Sumé puntos y me convocaron, me avisó hace aproximadamente tres semanas mi profesor vía Whatsapp», contó Duarte.

El deportista comentó que su rutina de preparación incluye desde hace un tiempo jornadas intensas individuales, con dos horas de recuperación, seguidas de reuniones con la Selección Argentina referidas a rendimiento físico específicamente, además de las particularidades requeridas por cada categoría que entra en competición.

Duarte es oriundo de El Dorado, era luchador en Taekwondo y desde hace 2 años comenzó a practicar Kick Boxing, disciplina que hoy le ofrece esta gran oportunidad.

«Estoy muy contento, con mucha buena onda y esperamos poder traer alguna medalla para Argentina y la tierra colorada», cerró Duarte.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2021/11/11-22-Canal12-Cesar-Duarte-Sudamericano-Brasil-King-Boxing-7.40.mp3

César Duarte – Canal 12