Lionel Scaloni y Diego Simeone, nominados al premio The Best por Mejor Entrenador del año

El técnico de la Selección Argentina fue campeón de la Copa América e hilvanó 27 encuentros sin perder, mientras que el Cholo fue campeón con Atlético de Madrid. Ambos fueron nominados al premio The Best por Mejor Entrenador del año.

La Selección Argentina cerró un año de ensueño porque el 2021 rompió la racha de 28 años sin títulos para la Albiceleste y la Copa América lograda en el Estadio Maracaná afianzó el proyecto del entrenador Lionel Scaloni, quien no pierde hace 27 partidos, fue nominado como mejor entrenador del año para el premio The Best que otorga la FIFA y competirá con otro argentino en la premiación. ¿Messi? La sana costumbre, nominado a Mejor Jugador del Año. Mejor Entrenador del año

El técnico de 43 años que asumió en agosto del 2018 y dirigió un total de 41 encuentros con el equipo nacional se codeará con otro compatriota porque Diego Simeone también fue nombrado para participar por el premio luego de ser campeón de la Liga de España con su equipo, el Atlético de Madrid.

Los otros nominados para este galardón son Thomas Tuchel, DT campeón de Europa con Chelsea, Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa con la selección de Italia, Antonio Conte, ganador de la Serie A con Inter y actual DT de Tottenham, Hansi Flick (ex-Bayern Múnich y actual técnico de Alemania), Pep Guardiola, campeón de la Premier League y finalista de la Liga de Campeones con Manchester City.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, nominado al The Best: cuando se entrega el premio

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue nominado a mejor técnico del año, y el 17 de enero próximo conocerá si ganará el premio, cuya entrega se llevará a cabo de manera virtual desde la sede del ente reguladora del fútbol mundial.

Cabe resaltar que la votación comenzará el lunes 22 de noviembre y finalizará el viernes 10 de diciembre de este año. Además, según informó la FIFA, en el proceso de votación “participarán los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, tanto hombres como mujeres, así como una votación en línea de la afición y los votos de un selecto grupo de más de 300 miembros de la prensa”, según consignó la entidad en un comunicado.

Selección Argentina: Lionel Messi, nominado al premio The Best de FIFA

Lionel Messi está nominado al premio The Best de la FIFA que se entregará el próximo 17 de enero luego de ser campeón de la Copa América con la Selección Argentina sumado a la Copa del Rey con el Barcelona y recalar en el París Saint-Germain, donde sus compañeros pasarán a ser sus rivales porque deberá competir por el galardón contra Neymar y Kylian Mbappé.

Karim Benzema (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus-Manchester United), Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea) y Mohamed Salah (Liverpool) son los jugadores restantes que comparten nominación con el tridente del PSG.

¿Cuál es la diferencia entre el Balón de Oro y el premio The Best?

La primera diferencia que surge entre el The Best y el Balón de Oro radica en quién ofrece el trofeo. En el primero es la FIFA el que designa al ganador, mientras que el segundo lo otorga France Football.

Yendo a las formas y los métodos de votación, también hay una clara diferenciación. Mientras que en el The Best hay dos fases para la votación (en la primera, un panel de expertos de fútbol el que elige a los diez nominados por premio; en la segunda, participan periodistas, aficionados, capitanes y seleccionadores, todos ellos con un 25 por ciento), en el Balón de Oro la cuestión es completamente distinta.

En el Balón de Oro es la propia France Football la que designa a los 30 nominados. Posteriormente, un periodista de cada país elige a sus cinco jugadores, en orden, para otorgar puntos.

Nominados del premio The Best a Mejor Arquero del año

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leichester City FC)

Nominados del premio The Best a Mejor Jugadora del año

Stina Blackstenius (Suecia / BK Häcken)

Aitana Bonmati (España / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suecia / Chelsea FC Women)

Caroline Graham-Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC Women)

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Ji So-yun (República de Corea / Chelsea FC Women)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)

Vivianne Miedema (Países Bajos / Arsenal WFC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Nominados del premio The Best a Mejor Entrenador de Fútbol Femenino del año

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suecia / Sweden National Team)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (Inglaterra / selección de Canadá)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos /selección de Inglaterra)

Nominados del premio The Best a Mejor Arquera del año

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EE.UU. / Chicago Red Stars)