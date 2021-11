Este martes a las 19:15, San Lorenzo visitará a Aldosivi en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional 2021. El Ciclón buscará salir de los últimos puestos de la tabla. Enterate los días y horarios de todos los partidos.

En el estadio José María Minella, San Lorenzo visitará a Aldosivi con el objetivo de volver a la victoria y con el fin de calmar las aguas. El conjunto dirigido actualmente por Diego Monarriz pasa por momentos difíciles ya que en lo que va del torneo (con diferentes dts) el Ciclón tiene un promedio de un partido ganado cada quince encuentros. Asimismo, se ubica en la anteúltima posición con 20 unidades.

San Lorenzo en su último partido recibió a Gimnasia de La Plata, encuentro que en la previa parecía que podía llegar a sumar tres puntos nuevamente tal y como lo hizo ante Godoy Cruz de local. Sin embargo, cayó por 1 a 0 y consiguió su segunda derrota al hilo ya que en la fecha anterior perdió de visitante ante Vélez por 2 a 1.

Matías Lammens, expresidente del Ciclón, con respecto al actual momento del equipo, expuso: “El hincha está enojado y tiene razón. Cuando dejé la presidencia en 2019 me alejé del día a día y de la toma de decisiones pero no me exime de la responsabilidad, sino que al contrario, lo digo como una autocrítica porque debí haber estado más cerca”.

“Hace un tiempo ya me estoy volviendo a involucrar porque me duele mucho ver a San Lorenzo así. A nosotros nos tocó poner a San Lorenzo en lo más alto del mundo, no de la Argentina. Jugamos con el Real Madrid, tuvimos logros institucionales que nunca había tenido el club en su historia”, agregó.

“Hace unos años que el club no está bien no solo en lo deportivo, sino que también financieramente por haber gastado más plata de la que se tenía. Hay que hacer un buen diagnóstico para poder salir de esta situación. Hace dos o tres meses se corrigieron muchas cosas que tienen que ver con lo económico”, culminó Lammens.

Con respecto a los cambios, Monarriz no podrá contar con los suspendidos Zapata y Cerutti. Los que ingresarían son Flores y Sabella. El colombiano llegó a la quinta tarjeta amarilla y en su lugar ingresaría Francisco Flores, mientras que el Pocho fue expulsado y entraría Alexis Sabella.

Por otra parte, Aldosivi buscará aprovechar el envión que dejó la victoria 2 a 0 como visitante por la última fecha ante Banfield, en un partido en el que la eficacia, el azar y una gran actuación en el arco de José Devecchi le permitieron llevarse tres puntos ante a un rival que fue claramente superior. Antes de definir el equipo titular, Palermo aguarda la evolución de Marcos Miers, que dejó el campo antes del final en el cruce frente al Taladro. Gastón Gil Romero y Malcom Braida, también tocados en ese partido, no fueron convocados y tendrán como reemplazantes a Francisco Cerro y Gastón Lodico.

Posible formación de San Lorenzo

Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Alejandro Donatti, Francisco Flores y Gabriel Rojas; Alexis Sabella, Yeison Gordillo, Néstor Ortigoza y Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Diego Monarriz.

Posible formación de Aldosivi

José Devecchi; Rufino Lucero, Fabricio Coloccini, Marcos Miers o Emiliano Insúa y Fernando Román; Javier Iritier, Francisco Cerro, Leandro Maciel y Gastón Lodico; Martín Cauteruccio y Gabriel Hauche. DT: Martín Palermo.

Fixture completo de la fecha 22 de la Liga Profesional

Martes 23 de noviembre

17:00 Gimnasia de La Plata vs Talleres de Córdoba (TNT Sports)

17:00 Huracán vs Patronato (Fox Sports)

19:15 Aldosivi vs San Lorenzo (TNT Sports)

21:30 Vélez Sarfield vs Argentinos Juniors (TV Pública)

21:30 Godoy Cruz vs Estudiantes (TNT Sports)

Miércoles 24 de noviembre

17:00 Newell’s vs Central Córdoba (Stgo) (TNT Sports)

17:00 Sarmiento vs Banfield (Fox Sports)

19:15 Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (Fox Sports)

21:30 Independiente vs Boca Juniors (TNT Sports)

Jueves 25 de noviembre

17:00 Arsenal vs Unión (TNT Sports y Fox Sports)

19:15 Lanús vs Platense (TV Pública)

19:15 Colón vs Rosario Central (TNT Sports)

21:30 River Plate vs Racing Club (Fox Sports)

