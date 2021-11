Aseguran que Mauricio Pochettino podría dejar el PSG y pasar al Manchester United

En Inglaterra trascendió que Mauricio Pochettino ocupará el lugar de Ole Gunnar Solskjaer. Esto es llamativo porque el entrenador del Paris Saint-Germain tiene contrato en la capital francesa hasta junio de 2023.

Manchester United vivió un cimbronazo este fin de semana después de que perdiera 4 a 1 ante el Watfrod. El club inglés decidió ponerle fin a la dirección técnica de Ole Gunnar Solskjaer, y en las últimas horas trascendió que Mauricio Pochettino tiene altas probabilidades de reemplazarlo.

Esto es llamativo porque el entrenador del Paris Saint-Germain tiene contrato en la capital francesa hasta junio de 2023. Pero en algunos medios británicos aseguran que “está listo” para irse.

De acuerdo a lo que publicaron The Mirror y Daily Mail, Mauricio Pochettino podría aceptar la oferta para dirigir en Old Trafford, y esto se debe a que “no está feliz” en el PSG. El motivo de su “frustración” está ligado a que pese a tener en su equipo a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, no pudo lograr sus objetivos. Por otra parte, lo sentimental también jugaría un papel importante, ya que afirman que extraña a su familia que está en Londres, además de querer volver a la Premier League.

De todas maneras, en Manchester United admiran los resultados que obtuvo el argentino cuando estuvo frente al Southampton y el Tottenham. Fue en este último club donde impulsó a jugadores como Dele Alli, Harry Kane, Harry Winks o Kieran Trippier.

En caso de que Mauricio Pochettino quiera dejar Paris, no será tan fácil porque, a parte de frustrar un contrato que caduca a mitad de 2023, cometería un acto casi de traición ya que abandonaría a Messi para entrenar a Cristiano Ronaldo, con quien tiene una rivalidad futbolística.

Por lo pronto, su nombre no es el único que resuena para dirigir a los “diablos rojos”: también se baraja la posibilidad de que sea Brendan Rodgers. Respecto a Zinedine Zidane, también fue tenido en cuenta, pero de acuerdo a lo informado por la BBC, rechazó la oferta.

Fuente: Radio Mitre

Con un gol de Messi, Paris Saint Germain venció al Nantes y se afianza en la cima de la Ligue 1

Con el primer gol en la Ligue 1 de Leo Messi, París Saint-German le ganó 3-1 a Nantes en el Parque de los Príncipes, en un partido que se le complicó en el segundo tiempo tras la expulsión de Keylor Navas. Sigue puntero y tranquilo en la liga y ya puede pensar en el duelo clave de Champions League de este miércoles ante el City en Manchester.

La acción comenzó ni bien arrancó el partido, ya que Kylian Mbappé abrió el marcador en la primera que tuvo. En solo dos minutos de juego el francés la mandó a guardar y Lafont, que tuvo un gran partido, no pudo evitar la caída de su arco. Después, los locales fueron amplios dominadores del primer tiempo, con varias chances claras que no pudieron concretar Messi, Neymar ni Mbappé después de varias conexiones buenas de la mitad para adelante.

Para el complemeto la visita salió con más intenciones de complicar a Navas, el titular debido a que Donnarumma no fue parte de la convocatoria por un cuadro gastrointestinal, y lo logró. Después de un par de aproximaciones peligrosas, el arquero del conjunto parisino salió muy mal y a destiempo ante una corrida de Ludovic Blas, lo chocó y el árbitro no dudó en mostrarle la roja. Para que ingresara el español, Sergio Rico, Pochettino dispuso la salida de Neymar. Minutos después llegó el empate con un golazo de Randal Kolo Muani. El panorama se ponía complicado para los locales.

Pero a solo nueve minutos del final un gol en contra de Dennis Appiah le volvió a dar ventaja al PSG, que cerró el partido con el tanto de Leo Messi que puso el 3-1 final. La Pulga pudo festejar su primer tanto en la liga francesa desde que llegó a París. El equipo dirigido por el entrenador argentino es líder con 37 puntos y ya puede pensar en el duelo clave por la definición del grupo de la Champions League. Este miércoles debe visitar al City de Guardiola en Manchester.