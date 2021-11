Se realizó una caminata recreativa en el sendero azul de la Costanera de Posadas por el Día Mundial de la Diabetes

Esta tarde se realizó una caminata en el sendero de la Plaza Saludable Parque Norte, en la avenida Costanera, que a partir de ahora se denomina “Espacio Azul”, en el marco por el Día Mundial de la Diabetes.

Día Mundial de la Diabetes

Elizabeth Méndez, Directora del Programa Provincial de Diabetes expreso su felicidad al poder llevar a cabo la doceava jornada de prevención y concientización en diabetes, desde el programa de diabetes en Misiones en el marco del día mundial de la diabetes.

“Es sumamente importante contar con la presencia de las autoridades y todas las instituciones presentes porque lo que nosotros queremos en esta jornada es hablar de prevención, de difusión de una vida saludable”.

Invitó a su vez a la comunidad para que se haga presente en el lugar y recorran la muerta para así reconocer los tips y novedades para vivir una vida saludable. Esta tarde, se realizó una caminata participativa en la cual participó un gran marco de personas de todas las edades. “La idea es que la comunidad se concientice y adopte nuevos estilos de vida saludables, y prevenir la diabetes de esta forma”.

El principal tipo de diabetes, que es el tipo 2, con estos cambios de estilo de vida saludables se puede prevenir hasta en un 60% de los casos. “Ese es el principal objetivo por el cual tenemos que ayudar a difundir estas actividades. Es importante que la población sepa el riesgo y pueda intervenir y cambiar su forma de vida”.

¿Cómo prevenir la diabetes?

Primero manteniendo un cuerpo sano, comiendo saludablemente, evitando las comidas con grandes cantidades de carbohidratos, de grasas, comiendo verduras, frutas y haciendo actividad física regularmente. “Con 30 minutos de actividad física impactamos positivamente en nuestro metabolismo, haciendo los chequeos médicos, y conociendo el riesgo que significa tener está enfermedad; ya que hay factores de riesgo que nos da más probabilidad de tener está enfermedad, tener antecedentes hereditarios, tener sobre peso, tener obesidad, haber tenido el antecedente de diabetes gestacional, entre otras cosas son situaciones que nos dejan el mayor riesgo de desarrollar diabetes”. Conocer estos riesgos, acercarse al médico y hacer un control, tener un equipo medico que nos asesore, que nos guie y por supuesto adoptar hábitos de vida saludable.

El azul es el color de la campaña, simboliza el color de las banderas de naciones unidas, la vida y el círculo simboliza la salud y la vida. “Nosotros estamos muy contentos porque el día viernes inauguramos un paseo azul, que lo pueden ver en la costanera, donde hay un sendero saludable con recomendaciones y tips para adoptar estos estilos de vida, en la prevención y también con recomendaciones una vez que tenemos el diagnostico de diabetes”, cerró Méndez.

Por otro lado, el Ministro de Salud, Oscar Alarcón comentó que “La jornada mundial del día de la diabetes, que hace muchos años se hace en Misiones, hoy tiene un contexto especial y mucho más importante ya que, después de estos dos años de pandemia que hemos vivido, volver a reunirnos, estar todos juntos, poder promocionar y hacer que cada uno de los misioneros, que no solamente tengan la enfermedad, sino que los que tengan predisposición a tenerla, o los que tengan familiares con la enfermedad”.

Hizo referencia a que en cualquier parte de la provincia, alguien conoce a alguien que tenga diabetes o que puede llegar a tener. “Hoy es un día especial, estamos felices, el Ministerio de Salud pública con todo su equipo está presente acá apoyando esta fiesta. La doctora Méndez, y el doctor Daniel López referentes provinciales, son personas que hoy están haciendo muchísimo por la salud y la calidad de vida de los misioneros, ya que esta es una enfermedad que aqueja a todo el mundo”.

Esta jornada lo que hace es poner en la agenda, pero sobre todo como protagonista a la información, a la prevención, y a las acciones para poder lograr cada vez menos personas enfermas y cuando las personas ya están enfermas tengan la posibilidad de prevenir, tratarse y mantener una calidad de vida importante.

Prevención

La provincia de Misiones, siempre ha tenido una enorme responsabilidad y el trabajo que viene haciendo todo el equipo de la provincia, no solamente en la salud pública, sino también en la salud privada, en prevención de diabetes es muy importante. Es una de las enfermedades crónicas, no transmisible que más daño puede producir a largo tiempo, desde perdidas en la visión, trastornos cardiovasculares, episodios coronarios, como así también problemas en las piernas o situaciones que empeoran la calidad de vida de las personas y hacen que no puedan realizar sus actividades normales.

“Esto hace que todos visualicemos la problemática, que se ponga en el tapete y que las personas busquen ayuda cuando creen que pueden tener la enfermedad. Misiones tiene muchos especialistas disponibles para ayudar en la detección temprana y en el control adecuado”.

Diabetes en Misiones

“Hoy misiones está teniendo un enorme control en todos los hospitales, porque hay un equipo de diabetes en toda la provincia. También del pie diabético, antes había muchísimas amputaciones, y hoy esto ha disminuido muchísimo gracias al trabajo interdisciplinario que se hace”.

La provincia puede decir que es una patología que está siendo controlada, pero de igual manera tiene que ser visualizado para que ninguna persona o la menor cantidad de gente tengan diabetes descontrolada. Esta es una enfermedad que mucha gente se da cuenta de que la tiene cuando ya es tarde o cuando las complicaciones son mucho más graves, explicó Alarcón.

¿Qué significa el color azul?

“Este color es a nivel mundial el color que identifica a la enfermedad, es un color que indica la prevención o justamente lo está haciendo más visible. Esta plaza es una de las plazas en toda la región, de la zona norte del país, en donde se visualice la prevención y los cuidados que tenemos que tener para cuidarnos de la diabetes”, cerró el Ministro de Salud de Misiones.