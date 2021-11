Insisten en la necesidad de encaminarse hacia una “economía verde” en Misiones

El ministro de industria de la provincia, Nicolás Trevisán, se refirió al encuentro con empresarios y economistas y especialistas europeos, donde se habló de la necesidad de ir girando hacia una economía mas amigable con el medio ambiente, para evitar quedar afuera en un futuro cercano, de los mercados internacionales que cada vez son mas exigentes con sus compras.

Hace unos días se desarrolló en Posadas un seminario organizado por la IERAL NEA de la Fundación Mediterránea, del cual participaron entre otros, Nicolás Trevisán, ministro de Industria de la provincia, quien se refirió a los cambios futuros posibles para una industria más eficiente y sostenible, lo que se conoce como economía verde. Por otra parte, habló de los trabajos que pretenden realizar para revitalizar el polo esenciero de El Soberbio y mencionó los problemas para importar que tiene la industria.

¿Qué es la economía verde?

Los países del primer mundo avanzan en normativas y restricciones comerciales, y hay que estar atentos para entender de qué se trata y cómo impacta a la región. “El concepto de Economía Verde se entiende por aquella que incrementa el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. Se toma como herramienta para transitar hacia un desarrollo sostenible, a través de proyectos bajos en carbono y resilientes al cambio climático. Eficientes en cuanto al uso de las energías, equidad y protección social, reducción de la pobreza y creación de empleos dignos y verdes”, fue la definición más precisa que eligió compartir el ministro de Industria, Nicolás Trevisán .

Por ello, planteó que el principal desafío de corto plazo es generar conciencia, conocimiento para que toda la sociedad de Misiones entienda de qué hablamos cuando nos referimos al Cambio Climático y la Economía Verde. “Este proceso requiere de una gran concientización, capacitaciones y sobre todo un marco regulatorio, pero para llegar a eso, todos tenemos que estar informados para hablar el mismo idioma”, indicó el ministro de Industria.

Sostuvo, seguido, que en la Industria aún hay un desconocimiento general del tema. Se percibe que la industria misionera recién está comprendiendo de qué se trata este proceso, sabe que es un camino difícil y presenta desafíos financieros, principalmente.

“El desarrollo de tecnología, normativas que exigen cambios que obligarán a realizar inversiones por parte de los países compradores de materias primas y productos argentinos. Por ello, entender esto es de una importancia social y ambiental, pero también por una imperiosa necesidad económica de no quedarse a fuera de este gran juego global que se disputará fuerte en los próximos años”, explicó Trevisán.

Valoró que Misiones es precursora en cuanto a las normativas vigentes relacionadas al uso de los recursos naturales, su regulación y control. “Desde el aprovechamiento forestal, el uso del agua, y otros recursos naturales están legislados, sin embargo, por falta de conciencia o desconocimiento, se comenten abusos. Esto es lo que hay que comprender, debatir y estudiar las tecnologías para generar los cambios en los procesos productivos”, sostuvo el funcionario.

“En general, en la actualidad nos seguimos manejando con la lógica de la producción industrial en la que primero destruimos o abusamos, y después mitigamos. Esto es lo que hay que cambiar, ese es el gran paradigma y es el nuevo escenario que nos viene a desafiar como sociedad”, señaló el funcionario.

Futuras acciones posibles

Misiones trabaja sobre el marco regulatorio adecuado a la demanda global. Se proyecta eliminar subsidios perjudiciales al ambiente, como los combustibles fósiles. “No se puede seguir otorgando exenciones impositivas a sectores que son grandes contaminantes y no acompañan esta política de cuidado ambiental que lleva adelante la provincia”, explicó el funcionario.

Por ello, compartió su visión sobre las acciones posibles futuras:

Establecer marcos Regulatorios.

Eliminar subsidios perjudiciales para el medio ambiente, ej. a combustibles fósiles.

Utilizar mecanismos de mercado, ej.

Aumentar capacidades a través de la aplicación de tecnologías y del conocimiento.

Desarrollar fuentes de energía alternativas

Imitar políticas impositivas vinculadas a la contaminación de las industrias como esta intentando hacer la UE.

“Hay que promover las energías alternativas, investigar el desarrollo de energía solar, desarrollar la generación de hidrógeno verde. Para todo esto hay aun un proceso largo que transitar y complejo, y hace falta aún una clara decisión política y, también, empresaria”, sostuvo Trevisán en su charla.

El ministro aclaró que lo que más preocupa al sector industrial tiene que ver con dos factores fundamentales: “Por un lado, la incorporación de nuevas tecnologías ya que estamos demorados, tenemos muchas industrias que no son rentables por este motivo. Hay que lograr que nuestras industrias no contaminen y que sean neutrales en la emisión de gases de efecto invernadero; y la otra es que se sufrirán regulaciones en el comercio internacional, y habrá que acompañar en el proceso a las industrias para que accedan a esos certificados verdes que permitan que sigan compitiendo a nivel mundial. Habrá que trabajar para que no se nos cierre el mercado por no entrar rápidamente a las normas internacionales. Esto es algo que se viene, en lo inmediato”, concluyó.

Problemas en la importación dificultan el trabajo de las industrias

En diálogo con Misiones Online TV, Trevisán contó que en los últimos tres o cuatro meses, cada vez reciben más consultas de industriales que necesitan importar una máquina, equipamiento o insumo que no se produce en el país, y que tiene una burocracia que cada vez es más importante. “Entiendo que es una barrera paraarancelaria para demorar la salida de dólares, sin embargo es fundamental poder acceder a la importación de maquinaria. Por eso estamos en gestiones junto con el gobernador para destrabarlas. Estimo que el problema se agudizará en los próximos meses, y que recién desde marzo con la llegada de dólares por exportaciones del campo, podría mejorar”.

Polo esenciero de El Soberbio

Por último, el ministro habló del objetivo de lograr transformar la actividad en un buen negocio para los productores, y que eso genere más trabajo. “Es una expectativa que tiene el gobierno desde hace muchos años. Todo el sector y alrededores es una zona de producción de cidronela y otras esencias. Pero lamentablemente no han logrado dar el paso para poder desarrollarlo en escala , a pesar de que es un mercado que tiene que más demanda que oferta y la demanda es internacional”.

El funcionario consideró que Misiones tiene mucho para ofrecer en ese rubro, y sin embargo no se está logrando el impulso necesario para que pueda hasta transformar a la localidad. “Se está tramitando con nación y provincia, poder conseguir fondos para kits de destilación, que sería la primea parte del trabajo para tener una calidad homogénea, de tener estándares de producción y control de calidad. Capacitar a los productores y que los compradores puedan confiar en una marca o sello, todo eso para que empecemos a tener volumen.