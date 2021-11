El Gobierno nacional adelantó un “aluvión de turistas” y descartó restricciones por el covid-19 para el verano

Así lo aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Además, habló de un nivel de ocupación hotelera por encima del 90% para este fin de semana largo. Destacó el papel del programa Previaje.

Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, expresó el optimismo que tiene el Gobierno nacional de cara a la actividad turística para este fin de semana largo y, sobre todo, para el próximo verano. “Será una temporada de las mejores de los últimos años: los niveles de reserva, estando en noviembre, son muy altos”, adelantó el funcionario a un mes del inicio de la temporada.

Lammens señaló que Argentina se encuentra en una situación privilegiada en el marco de la pandemia. “Todavía no vencimos al coronavirus, pero es cierto que tenemos una situación sanitaria privilegiada en toda la región. Eso tiene que ver con el esfuerzo que se hizo en todo el proceso de vacunación y también con los buenos niveles de vacunación que tenemos”.

En ese sentido, señaló: “Eso nos permite empezar a tener previsibilidad, empezar a tener el nivel de apertura que tenemos, que ya es total y es absoluto: ya no hay ningún tipo de restricción”. “Esto lo aclaro, porque en algunos estudios que hicimos todavía la gente tenía alguna duda sobre el nivel de restricciones que podía haber en el verano y no, no va a haber ningún tipo de restricción de acá al verano”, adelantó de cara al verano que iniciará el próximo 21 de diciembre.

El funcionario también se mostró optimista por la actividad turística proyectada para este fin de semana largo en el país. “No solamente tenemos la expectativa y la previsión, sino ya la certeza porque ya nos comienzan a llegar los niveles de ocupación de los principales destinos turísticos”, manifestó sobre los altos niveles de ocupación hotelera en el territorio nacional.

“Lo que estamos recibiendo es un nivel de ocupación por encima del 90% en prácticamente todos los casos”, enfatizó Lammens en diálogo con CNN Radio. Según detalló en ese aspecto el ministro, Mar del Plata registraba un 90%, Villa Gesell un 75%, Mar de las Pampas y Pinamar un 100%; ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz un 70%; Villa General Belgrano un 100%, Bariloche un 85%, Mendoza un 95% y un 100% en Iguazú.

“Va a ser otro fin de semana que estará muy por encima de los valores del 2018 y 2019 en la prepandemia”, insistió el Ministro sobre la actividad en los próximos días. “Estamos contentos porque hicimos un esfuerzo muy grande para sostener esta industria, que para nosotros es estratégica y que ha logrado llegar al otro lado del río de pie. Ahora es uno de los puntales de la reactivación económica”, analizó y agregó: “Es una actividad que derrama por todos lados”.

Lammens también hizo hincapié en el programa Previaje. “Ahora tenemos una herramienta más que antes no existía y que es el Previaje, que funcionó de una manera maravillosa. En estos días, calculo que mañana o el lunes, va a llegar a la suma de 50 mil millones de pesos vendidos. Esto es quintuplicar la primera edición. Hasta a nosotros nos sorprende lo que pasó”, aclaró.

Por último y en lo que respecta a proyecciones, el funcionario señaló que “durante enero y febrero habrá un aluvión de turistas en el país”.