Prefectura secuestró más de 10 toneladas de soja en El Soberbio

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron 10.350 kilogramos de granos de soja, que pretendían ser exportados ilegalmente, desde la costa de la ciudad misionera de El Soberbio.

El hecho ocurrió cuando personal de la fuerza que realizaba una patrulla terrestre a la altura del kilómetro 1.149 del río Paraná, observó a varias personas manipulando bultos cerca de la costa.

A raíz de esto, los efectivos se aproximaron al lugar y sorprendieron a dos hombres que estaban acopiando mercadería sobre la orilla.

Se trata de 207 bolsas de arpillera que en su interior contenían 50 kilogramos de soja, cada una, sin su correspondiente aval aduanero.

Interviene en el hecho la Dirección General de Aduanas local.

Indagatorias

El Juzgado Federal de Oberá comenzó este lunes con la ronda de indagatorias a los involucrados en la asociación ilícita dedicada al contrabando de soja hacia la República Federativa del Brasil, que fue desbaratada en las últimas horas en Misiones.

Los operativos incluyeron 15 allanamientos en domicilios ubicados en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande, en las cuales se produjo la detención de 7 personas.

Las órdenes se libraron en el marco de una investigación de más de 10 meses de duración, que incluyó varias intervenciones telefónicas, seguimientos, investigaciones fiscales y que fue llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la cual estarían involucrados, supuestos “hombres de negocios”, dos gendarmes, uno de alto rango (Jefe) y un subalterno, con prestación en el Escuadrón 9 “Oberá”, quienes habrían facilitado el paso de los camiones a cambio del cobro de dinero.

Asimismo, se procedió al secuestro de gran cantidad de bienes, dinero en efectivo (nacional y extranjero), automóviles, camiones y aproximadamente 250 toneladas de soja, con el fin de resguardarlos como elementos de prueba pero también ante la posibilidad de ser decomisados de comprobarse la comisión de los delitos de contrabando y lavado de activos provenientes de un ilícito.

Los detenidos serán indagados entre hoy y mañana, por el juez Marcos Gallandat Luzuriga por los presuntos delitos de asociación ilícita (art. 210 del CP), contrabando de exportación agravado por intervención de dos o más personas y por intervención de integrantes de una fuerza de seguridad (art. 865 incs. A y C, en función del art. 864 inc. A, del Código Aduanero; defraudación contra la administración pública (arts. 174 inc. 5 CP), cohecho activo y pasivo (arts. 256 y 258 CP), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), lavado de activos (art. 303 CP) y uso de documento falso (art. 296 y 292 CP) y, una vez producida la prueba que pueda ser necesaria para esclarecer los hechos que se les acusa, se resolverá su situación procesal.

Las investigaciones comenzaron hace poco menos de un año, luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).