3 Miradas | “El mismo trabajo y el mismo crecer te hace poner más sucursales”, sostuvo la propietaria de la empresa ColorShop

La propietaria de Pinturerías ColorShop, Davina Dieminger, estuvo en 3 Miradas donde explicó el funcionamiento y la trayectoria de la compañía en Misiones. La empresaria, quien además es contadora y encargada de la parte administrativa y financiera de la pinturería rememoró sus inicios y relató la historia del crecimiento de la empresa que ya cuenta con 300 sucursales en todo el país.

“Empezamos con una idea y con el trabajo fueron surgiendo más ideas”, remarcó.

Actualmente la empresa trabaja con todo lo que es la línea de pintura, incluyendo rubros del hogar, obras, automotor, Industria, carpintería, taller de chapa, pintura y metalúrgico.

La empresaria contó que “Pinturerías ColorShop” surgió de la idea de tener un negocio con su esposo. De esta forma, iniciaron con el rubro de la pintura en el año 2003 con una franquicia nueva en ese entonces, que hoy en día ya cuenta con más de 300 locales en todo el país.

“Empezamos con una sucursal al lado de Samsa. El mismo trabajo y el mismo crecer te hace poner más sucursales, hay cosas que se van dando por el trabajo y después por la necesidad de seguir creciendo”, expresó.

La provincia de Misiones cuenta con un total de 10 sucursales de ColorShop, ubicadas en las localidades de Puerto Iguazú, Puerto Rico, Jardín América, Leandro N. Alem, San Vicente y el resto en Posadas.

Disponen de 75 empleados distribuidos no solo para la parte comercial, sino que también en la administración y en el depósito. Dieminger señaló que el trabajo que hay detrás tiene la misma importancia de la que se observa en cada una las sucursales. “Todos son un equipo, si no hay uno, no funcionamos bien”, agregó.

En cuanto a las capacitaciones de atención al público, en los inicios de trabajo con la franquicia, la fábrica de la misma brindaba capacitación a los propietarios de las sucursales. A su vez, les brindaba el “layout” o diseño de la marca, la forma en que se tienen que exponer, entre otras cosas.

Una vez desarrollada la empresa, Dieminger y su esposo luego de presenciar varias charlas años atrás, se dedicaron a capacitar al personal para “transmitirle la identidad del negocio que nosotros queríamos que tengan las pinturerías”.

Esto se debe a que, cada trabajador posee una impronta a la hora de ejercer por lo que con las enseñanzas se debieron adecuar a conocer todos los productos que se venden y como atender a los clientes.

Sin embargo, la metodología de trabajo durante la pandemia se modificó, ya que las charlas debieron ser volcadas a plataformas virtuales. “Para seguir teniendo contacto con todos, son primordiales”, añadió la emprearia.

Del mismo modo, para poder cumplir con las demandas de todos los sectores a los cuales les proveen líneas de pintura, debieron activar todos los medios de comunicación disponibles. El asesoramiento de color se realizaba por llamada telefónica e incorporaron el “take away”.

