YouTube elimina los “No me gusta” en todos sus videos para evitar el acoso

Con el objetivo de evitar ataques al contenido y acoso, la compañía de videos YouTube anunció a través de una publicación en su blog que comenzará a ocultar los recuentos de "No me gusta" en los videos.

El botón de «dislike» seguirá estando disponible, pero no habrá forma de saber cuántos usuarios dieron clic, esta información sólo estaría disponible para el creador.

A través de una publicación del blog oficial de YouTube, la compañía dice que el cambio es para evitar que los creadores más pequeños sean blanco de ataques de disgusto o acoso, y para promover «interacciones respetuosas entre espectadores y creadores».

La prueba de ocultar los dislikes comenzó en marzo de este año y la firma descubrió que ésto reducía la frecuencia de ataques de dislikes (cuando los usuarios bombardean un video de dislikes en una campaña de acoso), particularmente en canales nuevos o más pequeños donde estos ataques ocurren a un ritmo mayor.

La compañía asegura que los usuarios son menos propensos a votar negativamente un vídeo si no ven que otras personas han pulsado el botón de ‘no me gusta’, por lo que se han decantado por eliminar este recuento público y cortar de raíz las tendencias de votos negativos masivos en ciertos vídeos.

En la industria del videojuego el voto negativo siempre ha tenido un cariz de protesta: la comunidad suele utilizar esta opción para marcar que un juego, evento o decisión no es de su agrado.

Sin embargo, como el botón seguirá estando disponible, podremos seguir pulsándolo cuando un video no sea de nuestro agrado, de manera que la plataforma lo seguirá teniendo en cuenta para dejar de mostrarnos contenido similar. Lo único que cambia es que el recuento pasará a ser privado: sólo los creadores podrán verlo, por lo que ahora tendremos que entender el botón de dislike como una forma de dar feedback a los youtubers y compañía de manera privada.

Pero el hecho de que el recuento de no me gusta desaparecerá para todos modifica la forma de consumir contenidos: los espectadores están acostumbrados a poder ver la proporción de me gusta y no me gusta apenas hacen clic en un video y pueden usar ese número para decidir si continuar mirando.

Precedentes de otras redes

Otras redes sociales también han dado a los usuarios la opción de ocultar métricas de calificación: Instagram y Facebook te permiten ocultar los recuentos de me gusta si se quiere evitar la posible presión social que conlleva que la principal medida de éxito en la plataforma se muestre a todos.

La comparación es, de todos modos, insuficiente: la cantidad de Me gusta que obtiene su video de YouTube seguirá siendo pública (si deja activadas las calificaciones públicas) e Instagram aún no desactivó los “Me gusta” en todo el sitio, pero muestra una creciente preocupación por qué datos los creadores tienen acceso a los datos a los que tienen acceso sus audiencias.

Asimismo, la investigación realizada por YouTube, destacó el hecho de que la cantidad de «no me gusta» de los videos no cuenta con un impacto notable en la audiencia. En esencia, la cantidad de «no me gusta» no sirve como una herramienta para juzgar la calidad de un video.

El argumento de YouTube de que quiere proteger a los creadores más pequeños de las multitudes que no les gustan o del acoso tiene bastante sentido. Ellos serán los únicos que lo harán solo para los ojos del creador.