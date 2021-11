Los ultras famosos que se borraron sus tatuajes “del amor”: mirá las fotos

Algunos famosos muestran su amor de una manera poco convencional: se sentían sumamente enamorados, pensaron que era para siempre y decidieron inmortalizar lo que sentían con marcas de tinta permanentes. Aunque al final no funcionó.

Tal es el caso de Justin Bieber y Selena Gomez, Angelina Jolie y Brad Pitt, Johnny Depp quienes pensaron que su amor sería eterno y decidieron hacerse tatuajes en homenaje a su pareja.

Algunos tatuajes fueron más sutiles, personales y minimalistas, pero otros artistas decidieron darle un cambio radical a su cuerpo al tatuarse el nombre o el rostro de su pareja.

Estos son algunos de los famosos que se tatuaron en honor a su pareja y después de un tiempo, terminaron por arrepentirse y cubrir o eliminar por completo lo que alguna vez fue una muestra de “amor verdadero”.

Justin Bieber y su tatuaje dedicado a Selena Gómez

Justin Bieber y Selena Gomez comenzaron su turbulenta relación en diciembre de 2010. Desde el inicio de su noviazgo, los fans de Justin atacaron constantemente a Selena y esa fue una de las principales razones por las cuales la relación se volvió intermitente hasta el año 2017.

Dos años después de que la relación llegara a su fin, Selena Gomez comentó por primera vez detalles sobre su romance de más siete años con el intérprete de éxitos internacionales como Baby y Sorry. “Siento que fui víctima de ciertos abusos”, comentó la cantante y actriz de 29 años en una entrevista en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio.

Durante el año 2017, tras su última reconciliación, Justin tardó solo dos meses en comenzar un noviazgo con su ahora esposa, Hailey Baldwin, pero los fans de “Jelena” sospechan que Justin aún tiene sentimientos por la intérprete de Lose you to Love Me.

Fue en el año 2013, cuando Justin fue fotografiado mostrando el tatuaje de su novia, en donde retrató a Selena como un ángel con alas, lo que muchos de sus fanáticos aplaudieron y emocionados, pensaron que Justin daría el siguiente paso en su relación con la actriz de Disney.

Hasta la fecha, el cantante canadiense mantiene su tatuaje de su expareja, sin embargo, admitió ante una entrevista con la revista GQ, que le hizo algunos retoques con sombreados, lo que le da un efecto sombrío y de ciertos ángulos, pareciera que el tatuaje simula una figura demoniaca.

Angelina Jolie y su tatuaje dedicado a Brad Pitt con un significado especial

Brad y Angelina se conocieron durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith. Durante la filmación de la película, el actor se encontraba casado con la protagonista del show F.R.I.E.N.D.S, Jennifer Anniston y Angelina se encontraba recién divorciada de Billy Bob Thornton.

Durante el rodaje, la pareja encontró una amistad y compañerismo que rápidamente escaló a otros sentimientos y la prensa rápidamente sospechó que Jolie y Pitt tenían un amorío a las espaldas de Jennifer.

Fue hasta 2005 que Brad solicitó formalmente el divorcio y en 2006, la pareja apareció por primera vez de vacaciones, confirmando así a “Brangelina”, la que alguna vez fue la pareja más famosa de Hollywood. La pareja permaneció unida hasta el año 2016, cuando Jolie solicitó el divorcio al actor de Troya por “diferencias irreconciliables”.

El tatuaje que Angelina Jolie le dedicó a su pareja, era uno con las coordenadas del lugar donde nacieron sus seis hijos y a su entonces esposo, Brad Pitt. Sin embargo, la actriz decidió retirar de forma permanente el tatuaje para seguir adelante y dejar esa relación en el pasado.

Durante la alfombra roja de su más reciente película, Eternals, los fanáticos notaron la modificación del tatuaje de la actriz. La coordenada fue reemplazada por una línea, sin embargo, se alcanzan a distinguir manchas negras donde alguna vez estuvo el tatuaje con el lugar de nacimiento de Brad. Sin embargo, aún permanecen las coordenadas de los lugares donde nacieron sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

Angelina no habló ante la prensa sobre el tema, pero sus fanáticos comentaron en redes sociales que se encontraban felices de que la actriz siguiera adelante con su vida y que removiera esa marca dedicada a su exesposo para siempre.

Zayn Malik y su tributo a su expareja Perrie Edwards

El exmiembro de One Direction tuvo una larga relación con la integrante del grupo británico Little Mix, antes de conocer a la madre de su primogénita, Gigi Hadid.

La relación entre Zayn y Perrie comenzó en 2011, cuando se conocieron en el set de grabación del reality show The X Factor UK, donde la pareja rápidamente hizo “clic” y comenzaron una relación.

Zayn le propuso matrimonio a Perrie en 2013 y en la premier de la cinta One Direction: This is Us, la cantante mostró felizmente a la prensa, el anillo de compromiso que le había entregado su pareja.

Sin embargo, tras la salida de Zayn de One Direction, la pareja permaneció unida por un par de años mas hasta que Zayn decidió terminar la relación para concentrarse en su carrera musical en solitario. Meses después conocería a Gigi Hadid, con quien tuvo una relación intermitente hasta apenas hace unos meses.

En 2013, el cantante demostró su afecto hacia su pareja con un tatuaje que fue diseñado e ilustrado por el mismo, basado en la imagen de Perrie. Los fanáticos especularon que el tatuaje se trataba de algo temporal, sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que el tatuaje era permanente.

Por mucho tiempo, se especuló que otro de sus tatuajes también estaba dedicado hacia Edwards, pues en uno de sus brazos tiene tatuada la palabra “ZAP”, la que se especuló significaba “Zayn and Perrie”, sin embargo, esta información nunca fue confirmada por el intérprete de Pillowtalk y hasta la fecha mantiene ese tatuaje.

En agosto de 2016, la noticia de que Zayn había removido su tatuaje de Perrie causó un revuelo masivo entre sus fans. Gigi Hadid fue la encargada de mostrar en una historia de Snapchat, el brazo de su pareja mientras este se encontraba cocinando y fue ahí, donde los fans notaron que Zayn había cubierto el tatuaje que alguna vez dedicó a Perrie Edwards.

Johnnie Depp y su polémico tatuaje dedicado a Amber Heard

El actor y protagonista de la cinta Piratas del Caribe, pasó por una complicada y turbulenta relación con Amber Heard, después de que la actriz acusó al actor en el año 2015, de lanzarle un teléfono móvil a la cara en un medio de un ataque de ira.

El día siguiente de esos hechos, la joven fue al juzgado de Los Ángeles a pedir el divorcio y a exigir una pensión compensatoria. Depp respondió con una negativa al pago de esa manutención y desde entonces, la pareja se ha visto envuelta en diversos escándalos de abusos cometidos mutuamente.

Amber Heard acusó a su exesposo ante los juzgados de haber tenido hasta 14 ataques violentos contra ella en tres años de matrimonio. La actriz narró que los arranques de ira llegaban, cuando el actor bebía o consumía drogas, algo que ha tratado de demostrar en la corte presentando fotografías de una mesa con una botella de whisky y varias rayas de cocaína.

Por su parte, Depp ha admitido el consumo de estas sustancias, pero también acusó o a su exmujer de los mismos excesos: consumir drogas y ser violenta.

Depp dedicó varios tatuajes a su expareja. El primero que se tatuó, fue la silueta del cuerpo de Heard en el antebrazo derecho y para borrar la marca permanente que le dedicó a su pareja, optó por la opción de cubrir su tatuaje en su totalidad, convirtiendo a su exmujer en un enorme rectángulo negro.

El segundo tatuaje que se realizó y que dedicó a Amber, se lo realizó durante la luna de miel de la pareja. El actor se tatuó los nudillos la palabra “SLIM’”(delgada), que era el apodo con el que llamaba a su ya exmujer. Después de la ruptura, el actor modificó el tatuaje por la palabra “SCUM” (escoria en inglés).

Anteriormente, cuando el actor de Willy Wonka tuvo una relación con Winona Ryder se tatuó las palabras “Winona Forever”, que modificó tras la ruptura por “Wino Forever”.

Melanie Griffith y su tierno tatuaje dedicado a Antonio Banderas

El actor español Antonio Banderas y la actriz neoyorquina Melanie Griffith se conocieron en el año 1995, mientras filmaban la cinta Two much. Donde se enamoraron y al siguiente año se casaron el 14 de mayo de 1996, en Londres.

La pareja fue uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood pero, después de 18 años juntos, Antonio Banderas y Melanie Griffith decidieron poner fin a su matrimonio en junio de 2014.

A pesar de no haber tenido un final juntos, la pareja aún mantiene una relación de amistad cercana y la actriz no duda en apoyarle y mostrar su admiración en público, como ocurrió a el pasado octubre durante la presentación en Los Ángeles de la película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria.

En mayo de 2000, durante su paso por la alfombra roja del festival de cine de Cannes, la actriz presumió el tatuaje dedicado a su pareja que había grabado en su brazo derecho, el nombre “Antonio”, destacaba en letras grandes, dentro de un corazón.

Tras el divorcio, la actriz neoyorquina se sometió a un procedimiento láser y borró el escandaloso tatuaje. Para 2016 su brazo ya se encontraba limpio de nuevo.

Eva Longoria y la muestra de su intenso amor con Tony Parker

La actriz Eva Longoria confesó que Tony Parker fue uno de sus amores más intensos y profundos de su vida en diversas entrevistas. La pareja se casó en el año 2007, pero ella solicitó el divorcio después de que descubrió cientos de mensajes en el móvil de su marido con una amiga común, la mujer de Brent Barry, compañero de Parker en el equipo de la NBA, San Antonio Spurs, durante los años 2004 y 2008.

Eva tenía su nombre de su exesposo tatuado en el cuello y tras su ruptura, la actriz se puso en manos del láser para borrarlo de manera definitiva.

Marc Anthony y su tributo a su exesposa, Jennifer Lopez

Jennifer y Marc se conocieron en 1998, cuando él actuó en una producción de Broadway. JLo reconoció en una entrevista de hace unos años que la noche en la que conoció al salsero, este le confesó que algún día sería su esposa.

Un año después de conocerse, grabaron juntos el videoclip de la canción No me conoces que formó parte del disco Contra corriente del cantante, posteriormente colaboraron para el tema No me ames. Desde entonces, la relación laboral se convirtió en una buena amistad.

En ese entonces Marc estaba casado con Dayanara y JLo comprometida con Ben Affleck. Fue hasta el año 2004 que decidieron dar el siguiente paso y ambos dejaron a sus parejas para poder estar juntos y posteriormente contraer matrimonio en el año 2004.

El cantante aún mantiene una amistad con Jennifer Lopez, pero mientras estaba en una relación con la cantante, se tatuó su nombre en la muñeca derecha. Cuando se separaron en 2012, Marc no dudó en eliminar el nombre de su piel.

Jennifer nunca comentó su opinión al respecto, pero la cantante ha expresado que aún mantiene un cariño y respeto enorme por su expareja en diversas ocasiones.

Heidi Klum y su tatuaje dedicado a Seal, su expareja

La supermodelo alemana Heidi Klum y el cantante británico Seal se casaron en las costas del Pacífico mexicano, en el año 2005.

Klum, de 31 años y Seal, de 42, se comprometieron en la Navidad del año 2004, durante unas vacaciones en Canadá. Meses después la pareja anunció que esperaba su primer hijo.

Tiempo después, la pareja pasó por turbulentos escándalos que eventualmente terminaron en el divorcio. La modelo se había hecho un tatuaje con el nombre de su pareja “Seal” para demostrarle su amor. Por desgracia la relación no fue bien y al firmar el divorcio, la modelo asistió a una clínica para borrárselo.

Fuente: Infobae