El Chaqueño Palavecino y Los Alonsitos hicieron vibrar Puerto Mbiguá con más de 2 horas de show

Puerto Mbiguá se volvió a vestir de fiesta en la noche de viernes, contando con la presencia de los consagrados artistas, el Chaqueño Palavecino y Los Alonsitos, que ofrecieron un gran repertorio para todos los presentes.

Los misioneros y correntinos desde tempranas horas se acercaron a orillas del río Paraná, en Puerto Mbiguá, con sillones, mates y/o conservadoras para disfrutar de una noche única. Los primeros en subir al escenario fueron Los Alonsitos, quienes presentaron sus nuevos temas, e hicieron un recorrido por sus mayores éxitos.

Los asistentes acompañaron con palmas cada uno de los temas, y hasta algunos se animaron a bailar algún chamamé o chotis.

Ariel Báez y Marcelo Roselli brindaron una entrevista a Misiones Online, y compartieron su felicidad por regresar a los escenarios tras el tiempo de pandemia.

Ariel, quien también celebraba un nuevo cumpleaños fue el primero en hablar y contó que, “estamos muy contentos, hace muy poquitos días comenzamos con los conciertos, después de un año y 7, 8 meses de párate, la verdad que para los músicos ha sido un momento muy difícil de afrontar. Y encontrarnos con la gente otra vez, subir a los escenarios, sentir esa adrenalina nos llena y nos genera muchísimas expectativas. La verdad que disfrutamos cada segundo de saber que podemos volver a estar arriba de un escenario”.

Mientras que Marcelo dijo “la verdad que veo a la gente sentada en las silletas, familias, y estamos con ganas de que nos abran el telón, subir y poder cantar para ellos y con ellos, disfrutar, porque nosotros subimos al escenario a disfrutar. Para nosotros cada escenario es un disfrute”.

Por su parte, Ariel destacó que, “previo a la pandemia, no éramos conscientes de la felicidad que teníamos al subir al escenario. Uno creía que era muy feliz. Pero después al no poder subir por tanto tiempo, al tratar de adaptarnos con lo que tienen que ver con las plataformas digitales, con los streaming, fueron momentos muy difíciles porque obviamente, estar ante una cámara y no encontrarse con la gente fue muy fuerte”.

Y este regreso a los escenarios es sumamente importante para los artistas, porque, “se reactiva la economía de muchos, de la música Argentina y del mundo. Es muy importante, para nosotros tanto psicológicamente como para las economías de nuestros hogares como para toda la banda, los músicos, los técnicos que trabajan y que viajan con nosotros. Todos la pasamos bastante mal en la pandemia y hoy nos encontramos con un presente distinto, de felicidad y de algarabía y obviamente con muchas expectativas”.

También hicieron referencia a los proyectos que comenzaron a surgir, “todo lo vivimos con intensidad, con mucha emoción y proyectando, viendo hacia adelante. Ya tenemos fechas muy importantes en festivales, como lo son el festival de Cosquín, en Jesús, María, en la Fiesta Nocional del Chámame, y así como esas muchas otras fiestas nacionales importantes también vamos a estar volviendo a encontrarnos con nuestro público”.

Para el Chaqueño es un tiempo «de volver y reencontrarse»

El Chaqueño Palavecino también brindó una entrevista a Misiones Online, y compartió su felicidad por regresar a los escenarios del país, “para mí es un gusto volver al ruedo, que es lo que necesitamos los artistas. También, sentir ese ida y vuelta con el público, realmente uno se siente feliz por poder volver a encontrarse con amigos, con la gente”.

Y agregó que, “para mí es un gusto volver a ver la tierra colorada después de casi 2 años de no ver a mi público, y tener el privilegio de que la gente en este lugar tan chamamecero, que uno venga con zamba y chacarera, vestido de criollo, sea aceptado”.

También tuvo tiempo de recordar viejos festivales junto a Los Alonsitos antes de subir al escenario, “estábamos recordando cuando ellos tenían, 15 años. Hoy son hombres de 40 y pico. Como nos conocimos en esta travesura de hacer música, de representar el lugar. Cada uno representa su zona, su lugar, su región, y encontrarse con ellos en el escenario y es muy bueno”.

Los asistentes disfrutaron de un show único

Las personas que se acercaron con sillones, mates y/o conservadoras disfrutaron de una tarde distinta, y una noche estrellada, ideal para ser acompañada con excelente música.

Entre ellas, estana una señora mayor junto a su familiar, quien conto que, “mi favorito es el Chaqueño. Desde las 17 los estamos esperando, de sus temas me gusta, la ley y la trampa y la sin corazón. Una belleza el lugar, y el día hermoso para este show”.

Mientras que un par de amigas, que esperaban por Los Alonsitos también contaron que, “estamos desde las 18, tuvimos un camino lindo hasta acá”, y en referencia a Puerto Mbiguá dijeron, “es un lugar muy lindo, muy tranquilo, estamos expectantes por que inicie el show”.

Los Alonsitos iniciaron su show que duró más de una hora alrededor de las 20:45, mientras que el Chaqueño Palavecino se hizo esperar un poquito más, inició su show, alrededor de las 23.