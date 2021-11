El Soberbio: atraparon a un joven con objetos que robó de un comercio

Un joven de 22 años fue detenido esta mañana por el personal de la Comisaría local, en inmediaciones a la Ruta Provincial 2, luego de robar objetos de un local comercial. El delincuente había robado cubiertas, celular, entre otras cosas.

Los policías fueron alertados del ilícito mediante un llamado telefónico e inmediatamente fueron hasta el lugar. Allí, dialogaron con un hombre de 63 años quien manifestó la sustracción de cubiertas de motocicleta, un teléfono celular, herramientas, artículos varios, entre otros.

Rápidamente se montó un operativo por la zona y en sector de malezas, sorprendieron y detuvieron al joven que intentó fugarse con dos bultos que contenían los elementos sustraídos.

Posteriormente lo alojaron en sede policial a disposición de la Justicia, mientras que lo recuperado fue restituido al damnificado quien denunció el hecho.

Tiros en un operativo policial en Colonia Luján: secuestraron casi 300 kilos de marihuana

Alrededor de las 21 horas de ayer, tras un operativo policial desplegado en Colonia Luján, hacia zona de riberas del Río Paraná, los uniformados fueron atacados a balazos por una banda delictiva con relación al narcotráfico. Se secuestró casi 300 kilos de droga.

El operativo fue realizado en el marco de la lucha contra el narcotráfico, narcomenudeo y contrabando, conforme directivas del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura de Policía de la provincia de Misiones, tras haberse implementado tareas de prevención entre la División Drogas Peligrosas y el Grupo Operativo Conjunto del Noreste Argentino.

En Colonia Luján, hacia zona de riberas del Río Paraná, al advertirse de la presencia de al menos cuatro sujetos en una zona de cortina de monte, propias de ese terreno, y en el afán de identificarlos, integrantes de esa patrulla descienden de la unidad móvil, siendo atacados con disparos de arma de fuego por parte de los sujetos, uno de los cuales impacta en la parte delantera de la camioneta.

Tras ello, es repelido por la fuerza policial, provocando la lesión de uno de los involucrados, dando lugar a su detención, despojándosele de una escopeta de grueso calibre. En tanto que un segundo implicado es aprehendido en cercanías al ser sorprendido agazapado entre la vegetación, portando otro arma larga, tratándose de Feliciano A. C. de 18 años, sin documento de identidad personal que acrediten sus dichos.

El joven presentaba una herida de arma de fuego en su pierna derecha, por lo que es inmediatamente trasladado hasta el Hospital de Área de Puerto Rico, desde donde es derivado al SAMIC de Eldorado. A su vez también es aprehendido Leonardo R. B. de 19 años, respectivamente, ambos de nacionalidad paraguaya y domiciliados en Distrito Yatytay, localidad de Bonanza, República del Paraguay.

Posteriormente se efectúa un rastrillaje del lugar, hallándose la cantidad de 11 bultos característicos de cannabis sativa la que estaba siendo custodiado, a la espera de su entrega para su tráfico, preservándose el lugar y poniéndose en conocimiento del Juzgado Federal con asiento en la localidad de Oberá, quien sobre el hecho dispuso la pericia integral de la escena, la detención de ambos individuos, el secuestro de las armas de fuego en su poder, como así de las armas reglamentarias de los efectivos que tomaron parte en el enfrentamiento.

Se inició actuaciones bajo las figuras de: “resistencia a la autoridad agravada, daño al bien del estado y almacenamiento de estupefaciente”. Agotado las instancias de forma en el lugar, y tras arrojar resultado positivo al test orientativo para marihuana, se traslada la sustancia estupefaciente al espacio físico de la Unidad Regional.

En el lugar, la contabilización arroja un total de 276 panes, con un pesaje de 270,343 kilogramos de cannabis sativa.

El reporte del médico de guardia del Hospital SAMIC, el lesionado, Feliciano A. C. presenta: lesión en región posterior del muslo derecho y región interna de aproximadamente 10 cm de diámetro compatible con orificio de entrada y salida de arma de fuego. No presenta lesión ósea. Tiempo de curación 45 días de no mediar complicaciones.