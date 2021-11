Elecciones 2021 | Mirá cómo va a estar el tiempo el domingo en Misiones

Con jornadas de intenso calor y humedad, hay probabilidad de chaparrones para este domingo 14 de noviembre donde se llevarán adelante las elecciones 2021. Hoy viernes 12 y mañana sábado 13 se esperan altas temperaturas y un cielo parcialmente nublado, que tras el ingreso de una masa de aire frío podría generar precipitaciones durante la tarde de la jornada electoral.

Daniel Fernández Cata, director de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de Misiones, alertó sobre posibles precipitaciones en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

Daniel Fernández Cata – FM Santa María de las Misiones

El aumento en la nubosidad se dará en la zona centro y sur de la provincia, con probabilidad de chaparrones que rondarían entre los 2 y 11 milímetros. Cata aclaró que este escenario se concentrará en horas de la tarde y que no se esperan fuertes tormentas durante el domingo. “Esto podría darse sobre todo en la zona sur de la provincia”, adelantó.

La temperatura mínima promedio será de 16° C con máximas de 30° C en el territorio provincial. Se espera que este frente de precipitaciones se desplace hacia el este, por ende la zona norte de Misiones no se vería afectada. Recién se esperan lluvias intensas y tormentas a partir del día martes 16.

Cata comentó que es muy probable que este fenómeno de precipitaciones aisladas se mantenga durante las próximas semanas sumado a “un régimen de lluvias muy disminuido”. Agregó que el fenómeno de La Niña seguirá afectando a la región, y por ende, es esperable que las precipitaciones se mantengan por debajo de los promedios normales en los próximos meses.

En un escenario de bajas precipitaciones, destacó que el riesgo de incendios sigue siendo alto pero que se redujo en comparación al miércoles, día en que alcanzó “niveles extremos” en la zona norte de la provincia. “El miércoles a la tarde cayeron unos 10 milímetros que ayuda a moderar la situación, y lo mismo ocurrió en el día de ayer en Montecarlo, Guaraní y San Pedro”, sostuvo.

“Son pocos los milímetros, los contamos de a uno, pero ayudan a moderar esta situación”, afirmó.

Adelantó que de acuerdo a las mediciones realizadas, se estiman temperaturas altas que incluso “superan lo normal para la época y para la región”. Las mismas estarían por arriba de los 30°C con presencia de olas de calor intensas, que elevarían a su vez las mínimas diarias. “Serán esas jornadas agobiantes porque no refresca y uno no descansa, podemos esperar esto sobre todo durante los días de diciembre y los primeros de enero”, añadió.

Sostuvo también que las consecuencias del fenómeno de La Niña estarían presentes hasta el mes de febrero principalmente, disminuyendo su intensidad durante el mes de marzo.

Previo a las elecciones, el sábado 13 y también el domingo 14 el Registro Provincial de las Personas estará abierto para retirar DNI, desde las 8 horas, hasta las 18. El tramite debe ser personal.

Desde el Registro recordaron que versiones del DNI anteriores a las figuradas en el Padrón Electoral no serán válidas para votar. Ante este situación y con la proximidad de las Elecciones generales, el Registro Provincial de las Personas ampliará sus días y horarios de atención para quienes necesiten retirar el documento que lo habilita a votar, los días sábado 13 y domingo 14.

El Centro de Documentación Rápida de Posadas atenderá los días sábado 13 y domingo 14 desde las 08:00 hasta las 18:00 horas. Todas las delegaciones estarán atendiendo. No será necesario solicitar un turno y también podrán acercarse quienes deseen realizar algún tipo de consulta.

La nomenclatura del DNI habilitado se puede verificar en el padrón desde la página web oficial de la Secretaría Electoral, además de consultar la mesa de voto, número de orden y escuela correspondiente. Sólo se podrá votar con una versión posterior al DNI que allí figure.

El trámite de retiro del DNI es presencial y personal, por ende sin la posibilidad de enviar a un tercero.