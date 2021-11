Este es el mes dedicado a concientizar sobre la importancia de cuidar la salud de los hombres, y en ese marco los Dres. Facundo Melgarejo, Marcelo Cabañas y Daniel Dionisi nos cuentan de qué se trata, cuáles son las enfermedades más frecuentes y que debemos hacer para evitarlas. En noviembre Azul, la prevención también es cosa de hombres.

Desde hace muchísimos años, Argentina y el mundo consagran el mes «Noviembre Azul» a impulsar campañas de concientización sobre el cáncer de próstata, una enfermedad desencadenada cuando las células de la próstata comienzan a crecer sin control.

Según los datos oficiales otorgados por el Ministerio de Salud de la República Argentina, “en los varones, la mayor incidencia (de cáncer) está dada por el cáncer de próstata, con una ocurrencia de más de 11.000 casos anuales, que representan el 20% de todos los tumores malignos en varones y 9% de la totalidad de cánceres del país”.

Entendiendo la importancia de prevenir la enfermedad, y acompañando a las acciones mundiales que buscan concientizar sobre el cuidado de la salud integral de los hombres, especialistas misioneros, de la mano del Cirujano Plástico Facundo Melgarejo, impulsan una campaña de sensibilización, para informar sobre lo que implica la enfermedad del cáncer de próstata y la importancia de su detección precoz, como así también de otras enfermedades.

A continuación, te presentamos la entrevista completa del Dr. Facundo Melgarejo M05196, junto al Dr. Marcelo Cabañas M05077 -especialista en Urología- y el Dr. Daniel Dionisi M04729 -especialista en Diabetes-.

Facundo Melgarejo: Este mes de noviembre es el mes dedicado a la salud de los hombres. Este movimiento inició hace varios años, tomando como punto de lanza el mes de prevención del cáncer de próstata dentro de la población masculina a partir de los 40 o 50 años, y fue creciendo cada vez más y abarcando ramas cada vez más amplias dentro de la medicina.

Nuestros padres, hermanos, tienen varios problemas de salud a los cuales deben prestarle importancia y, generalmente, el hombre por estadísticas, tiene una expectativa de vida de 5 años menor a las mujeres. En esta oportunidad, hemos invitado a médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina, para que nos comenten un poco cuáles son las patologías más prevalentes dentro de cada especialidad. Hoy nos acompañan el Dr. Marcelo Cabañas, médico, especialista en urología y andrología; y el Dr. Daniel Dionisi, médico especialista en diabetes. Muchas gracias por venir.

Con respecto al tema de las enfermedades masculinas, hay todo un tema tabú dentro de lo que es la salud en general. Nosotros los hombres somos un poco más reacios a consultar en el momento de presentar algún tipo de síntoma de cualquier enfermedad. ¿Qué me pueden contar ustedes de eso?

Marcelo Cabañas: eso en general es así, pero por suerte va cambiando en este último tiempo. Yo creo que a las personas mayores todavía les cuesta un poquito consultar, y generalmente consultan cuando tienen una dolencia o un síntoma, pero generalmente la gente joven, la población joven, consulta y hace medicina preventiva, que es lo que nosotros pretendemos, los médicos en general.

A mi me toca ver mucho durante este mes, como bien lo dijiste vos, las patologías urológicas que son muy prevalentes, están dentro de las patologías más frecuentes y las muertes más frecuentes en el hombre, el cáncer de próstata, el cáncer de testículos en la población más joven… Son patologías que, si uno las detecta al inicio, sin dar síntomas, tenemos mucha posibilidad de poder curar, y eso es muy importante.

F.M.: Daniel, ¿qué nos podés comentar dentro de tu especialidad respecto a esto que estamos hablando?

Daniel Dionisi: Comparto mucho lo que dice Marcelo, uno en general en el consultorio ve que los hombres tienen un retraso para consultar en general. A veces van acompañados, ya sea por su mujer, por su hija, o alguien; siempre el testigo habla más que el paciente, siempre, el hombre en este caso, es como más retraído.

El hecho de tener una patología o un trastorno se traduce en una especie de debilidad, y muchas veces no quiere mostrar eso de alguna forma. Entonces muchas veces uno ve esto en el consultorio en el que, ante situaciones que no sean privadas, o que no afecten específicamente la virilidad o la masculinidad, en general muchas veces la que más se explaya es la mujer o la pareja, en este caso, para contar la patología del varón o de su pareja, o de su hermano, o de su padre.

En la diabetes, uno muchas veces tiene, dentro de las posibles complicaciones en el varón, el hecho de la disfunción sexual, de la disfunción no solamente eréctil sino también de otros órdenes, y siempre es un tema muy tabú, un tema que le cuesta mucho a los varones, se sienten muy vulnerables digamos, por el hecho de tener que andar contando este tipo de cosas, y muchas veces también son los motivos de consulta. Entonces, al ser la primera consulta con el médico, es difícil romper el hielo hablando de ese tipo de cosas.

M.C.: déjame acotar algo ahí que me parece muy importante. Cuando un paciente diabético, hipertenso, con sobrepeso, con sedentarismo consulta al diabetólogo o a mí, que soy andrólogo, por una disfunción eréctil, nosotros tenemos que pensar como médicos que es un signo de alarma, de que algo a futuro puede pasar.

El paciente va a consultar con mucho miedo, con mucha vergüenza, por algo muy íntimo, pero para nosotros en ese paciente, en ese contexto de paciente, es muy importante porque puede ser un signo de un evento cardiovascular a futuro.

Nosotros sabemos que el pene es un órgano, estructuralmente hablando, es un órgano muy parecido al corazón, tiene los componentes vasculares muy parecidos al corazón; entonces, como es más chiquito que el corazón.

Habitualmente estas enfermedades, lesionan primero la vascularización del pene, entonces los síntomas de disfunción eréctil se hacen notar primero en el pene. El paciente puede tener primero una disfunción eréctil, y eso significa que puede tener un evento cardiovascular a futuro.

Para nosotros es muy importante eso en ese contexto de paciente… para nosotros es más un signo de alarma que por ahí una simple consulta por una erección digamos, que también es importante obviamente.

F.M.: Con respecto al tema del cáncer de próstata, sabemos que es una patología muy prevalente en los hombres a partir de los 50 años. ¿Me podés contar un poco cuáles son los síntomas que los hombres tienen que tomar en cuenta, de qué manera se pueden diagnosticar, cuál es el tratamiento, y cuáles son los pasos a seguir para que el hombre haga una consulta en el momento adecuado?

M.C.: Bueno, te voy a hacer una breve introducción de por qué se creó este movimiento, que lo crearon un grupo de amigos australianos allá por el año 2003, por un amigo que tenía cáncer de próstata. Generaron una fundación que es muy importante y que hoy tiene más de mil programas relacionados al cáncer de próstata y al cáncer de testículos.

¿Y por qué se crea todo este movimiento mundial? Porque estas enfermedades, sobre todo el cáncer de próstata, son enfermedades que no dan síntomas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de explicarle al paciente, explicarle a la sociedad, que estas enfermedades, como lo es el cáncer de mama, son patologías que nosotros tenemos que encontrarlas como urólogos. En general, en sus estadios iniciales no dan síntomas, el paciente no tiene síntomas.

¿Cómo nosotros lo encontramos? Primero consultando al urólogo, al clínico, haciéndole un simple análisis de sangre, el famoso PSA, que es antígeno prostático específico; ese PSA nosotros lo medimos en sangre, y un cierto valor, que puede ser patológico, a nosotros nos puede hacer sospechar que el paciente pueda tener una patología prostática.

El PCA no es sinónimo de cáncer, eso es muy importante saberlo. Entonces, si el PSA está aumentado, nosotros podemos sospechar que el paciente tiene un cáncer de próstata. ¿Cómo lo diagnosticamos? Haciendo una biopsia de próstata guiada por ecografías. Y una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata, vamos a tener muchas variables para ver qué tipo de tratamientos vamos a hacer con el paciente.

Tenemos tratamientos quirúrgicos, tratamientos, con radioterapia, con diferentes tipos de modalidades, en donde nosotros, en general, si tenemos este tipo de pacientes que lo encontramos a tiempo, le podemos ofrecer una curación al paciente, y eso es muy importante, estas son patologías que nosotros le podemos curar al paciente.

F.M.: Y dentro de la población masculina más joven, ¿qué nos podés comentar, por ejemplo, del cáncer de testículo?

M.C.: La edad relevante o frecuente está entre los 20 o 30 años, y lo mismo, son patologías muy parecidas al cáncer de mama, donde el paciente, mediante un autoexamen, se encuentra un nodulito, una cosa dura en el testículo, y es donde tiene que consultar.

Para nosotros es una emergencia, un signo de alarma, que el paciente consulte por eso. Mediante una ecografía confirmamos una lesión sólida en el testículo, y obviamente son pacientes candidatos a hacer una cirugía de testículo. Habitualmente en ese tipo de pacientes, lo que nosotros realizamos es una orquidectomía, o sea, sacamos completamente el testículo, y mandamos a analizar, porque generalmente son tumores malignos lo que vamos a encontrar en ese paciente.

F.M.: Y en el caso de que el testículo contralateral esté sano, ¿eso tiene algún tipo de relevancia en la cuestión hormonal?

D.D.: específicamente con lo que tiene que ver con la diabetes no tiene una injerencia necesariamente directa. No hay una asociación favorable para el cáncer de testículo y la diabetes. Es uno de los pocos cánceres en los que la diabetes no tiene una injerencia en particular, la diabetes tiene injerencia en otros cánceres; incluso, que no tienen que ver con la parte genital, aumenta el riesgo, pero no para lo que sea testículo.

F.M.: Y con respecto a los pacientes diabéticos masculinos en este caso, ¿qué relación tiene con respecto al tema de la virilidad, que es un tema sumamente difícil de abordarlo, difícil que el paciente consulte a tiempo, y que genera una carga emocional muy importante?

D.D.: si seguro, la diabetes entre otras cosas, o mejor dicho el síndrome metabólico también puede generar lo que sea la disminución de la testosterona que es la hormona masculina. Es una asociación si muy frecuente, tiene que ver más con el síndrome metabólico en realidad, pero también obviamente con la diabetes. Y la testosterona ejerce un papel fundamental en el hecho de la lívido, interviene en lo que tenga que ver con la fertilidad, y genera mucha insulino resistencia.

El tratamiento específicamente, además de mejorar la parte viril estrictamente hormonal, en este caso el varón, disminuye y mejora la insulino resistencia que tiene más que ver con el control metabólico del paciente. Es como algo sinérgico que se ve.

La insulino resistencia perjudica, es el síntoma cardinal del síndrome metabólico, disminuye la testosterona y también el aumento de la disminución de la testosterona, perjudica la insulino resistencia, es como un círculo vicioso que se da, por eso muchas veces, el tratamiento de estos pacientes mejora el control metabólico del paciente.

F.M.: Y con respecto a la relación fertilidad y diabetes, es algo que digamos está muy interrelacionado, muy de la mano.

D.D.: Puede haber una disminución de la fertilidad, más en relación a la población no diabética. La obesidad también genera o puede generar infertilidad con respecto a la población no diabética. Pero el control metabólico también mejora mucho esta situación, mejorando la glucemia y los parámetros, independientemente de los tratamientos per sé, que por ahí tienen más que ver con la parte urológica, el control metabólico o mejorando la diabetes, es la llave dentro de la parte nuestra para que se mejore la fertilidad y el resto de las cosas también, la lívido, las ganas. Realmente uno genera un beneficio a través de esto.

M.C.: Hay una asociación muy importante, y cada vez se está estudiando más la asociación de la infertilidad masculina con el síndrome metabólico, con el sedentarismo, la obesidad, y eso se debe generalmente a la producción de radicales libres; para que la gente entienda, es la producción de sustancias que son dañinas para las células, y estas células son atacadas por estas sustancias y son las que trabajan mal digamos, o los órganos trabajan mal, y eso se da en diferentes índoles, todo lo que sea factores externos, varicocele, está dentro del daño del contenido genético del espermatozoide, y ahí se lo puede asociar con la diabetes, con la hipertensión, con el síndrome metabólico, etc.

Te hago también una pequeña salvedad, cuando hablábamos hoy del movimiento “November”, uno de los pilares del movimiento es también el sedentarismo, se sabe, como vos lo dijiste al inicio, que el hombre se muere mucho más que la mujer, todas las patologías cardiovasculares, el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, se dan con mucha más frecuencia en el hombre, entonces todas estas patologías que matan más a la gente, se dan mucho más en los hombres.

Y otra cosa muy importante, es que el hombre, y está estudiado, tiene mucha más frecuencia de sufrir enfermedades mentales, tiene mucha más frecuencia de suicidio, y entonces de ahí, con respecto a lo que decís vos, la población masculina tiende a morirse más que la población femenina, por eso es muy importante esto de concientizar a la comunidad.

F.M.: Daniel, para ir cerrando esta charla tan interesante, comentale a la gente que nos está viendo cuál es el mensaje que querés dejar en el mes de noviembre que, volvemos a repetir, es el mes de la salud de los hombres.

D.D.: el mensaje básicamente traspasa un poco más mi especialidad, y es el hecho de que tengan una mayor tendencia o plasticidad para consultar al médico en general.

Muchos problemas son claves con respecto al tema del tiempo de consulta. La precocidad en la consulta, en muchas patologías es necesaria para que esto tenga justamente una posibilidad de resolución. El mensaje es que venzan, que rompan la inercia, que consulten al médico, que pidan ayuda ante situaciones que por ahí puedan agobiarlos, de cualquier índole, no solamente de la diabetes, urológicas, psicológicas.

Vivimos en un mundo en donde hay mucho estrés, muchos problemas, muchas situaciones en las que uno necesita por ahí pedir ayuda, y me parece que uno no es menos hombre por hacerlo, y en la precocidad en las consultas es justamente una de las cosas que uno más tiene que intentar alentar, sobre todo en la población que me toca atender a mí, que es una población en general por encima de los 40 años, donde el hombre tiene sus obligaciones, su trabajo, sus situaciones consolidadas, sus hábitos de vida, y es mucho más difícil a veces pedir ayuda o recurrir al profesional para pedir ayuda o solucionar un problema.

M.C.: agregando a lo que dijo él que es muy importante, que el hombre consulte. El cáncer de próstata tiene dos cosas muy importantes: está relacionado a lo genético, o sea si un paciente tiene un antecedente de un familiar directo, como un padre, hermano, tío, con un cáncer de próstata, es muy importante que consulte un poco más temprano que los 50 años.

Se sugiere que a partir de los 40 años si tiene un antecedente es importante que consulte al urólogo para hacer estos análisis de los que estábamos hablando. Si es muy importante que a partir de los 50 años lo haga como algo rutinario, un control urológico, un análisis de sangre, un tacto rectal, que muchos le tienen miedo, pero es muy importante. Y así, para que uno descarte que el paciente tenga una patología prostática, lo tiene que hacer de forma rutinaria durante una vez cada año. Y en los pacientes más jóvenes, si notan alguna característica diferente en el testículo, o tiene alguna duda, tiene que consultar a un clínico o al urólogo.

Agradecemos a la Cadena de Hoteles Bagu por habernos recibido en sus instalaciones.