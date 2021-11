Mate Rock 2021, la propuesta del INYM y de Cultura para los jóvenes

Con la presencia del vice gobernador de Misiones, Carlos Arce, se oficializó hoy el acuerdo entre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Cultura para la promoción de la yerba mate y la cultura, y en ese marco se lanzó, como primera actividad, el Mate Rock 2021, un concurso de bandas de música que se materializará con recitales en distintas localidades de Misiones.

El convenio que une a las instituciones en tareas con adolescentes y jóvenes como público principal, fue rubricado por el presidente del INYM, Juan José Szychowski, y el ministro de Cultura de Misiones, Joselo Schuap.

“Les digo, como médico, cada vez estamos descubriendo más propiedades de la yerba mate que hacen bien a la salud; la yerba mate, como bebida energizante y sana, no tiene competencia”, manifestó Arce al oficializar Mate Rock 2021. “Esto me hace acordar a mi historia personal… creo que a la mayoría de mi generación y alguna que nos sucede, conocimos el mate en la facultad; lograr que el consumo se instale en los adolecentes es muy buena idea, sobre todo para alejarse de otras bebidas que tienen propaganda y no son sanas”, continuó el vice gobernador. “Ojalá que en estos recitales cada uno tenga su mate, que en vez de tomar otra bebida, tomen mate y agua”, agregó.

El acto se realizó en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, donde estuvieron además el intendente, Leonardo Stelatto; el vicepresidente del INYM, Ricardo Maciel y los directores por la Producción Jonas Petterson y Claudio Marcelo Hacklander.

Tras destacar que la idea de Mate Rock surgió con el director Petterson y del ministro Schuap, el presidente del INYM agradeció al Gobierno provincial por respaldar iniciativas vinculadas al sector y en ese marco recordó que hace poco se firmó con el Ministerio de Educación el programa “El Mate en la Escuela, Cada Estudiante con su Mate”, a través del cual, durante el ciclo lectivo 2022 se facilitarán equipos de mate a los estudiantes para que puedan disfrutar de la infusión, fomentando su consumo. “Con el Mate en la Escuela estamos acercando a los jóvenes un hábito saludable y ahora sumamos Mate Rock en la misma dirección; queremos que los jóvenes, que son los hacedores del futuro, se enamoren del mate y lo adopten”, manifestó Szychowski.

El Mate Rock 2021 quedará inaugurado a fines de noviembre, en Posadas, cuando se realice el festejo por el Día Nacional del Mate. Luego habrá recitales en distintos lugares de Misiones, con la actuación de grupos musicales locales, y un jurado de personalidades artísticas tendrá a su cargo la tarea de elegir las mejores actuaciones. Los lugares y fechas de las actividades, entre otros datos, se irán comunicado oportunamente.

Stelatto ponderó el trabajo de quienes ponen de manifiesto la cultura en la ciudad de Posadas y en la provincia. “Gracias por todo lo que hacen para llevar adelante esto que es tan importante para los jóvenes, deseando el mayor de los éxitos, que seguramente lo van a tener, y que sea esta uno de los muchos tareas que tenemos que trabajar fuertemente en generar esa empatía con la gente a través de la cultura”, señaló.

Joselo Schuap, por su parte, celebró la presencia de Gary Anadon, destacado músico misionero con tres décadas en la composición de canciones dentro del pop y el rock. “Estando Gary presente hoy aquí está representado toda la generación de rockeros que han hecho mucho por nuestra música misionera”, enfatizó Schuap, al tiempo que informó que a partir de la semana que viene se darán a conocer más datos de cómo se implementará Mate Rock 2021 y de qué manera pueden participar las bandas locales, anunciado además que para el 30 de noviembre, Día Nacional del Mate y día en que se concretará el primer recital, actuará David Lebón, uno de los guitarristas emblema del movimiento rockero argentino.

Tras la firma del acuerdo, el presidente del INYM recibió de manos de la diputada Natalia Rodríguez una “Declaración de Beneplácito por la realización del Mate Rock 2021” que fuera aprobada por la Legislatura de Misiones, a partir de un proyecto presentado por el diputado Julio Petterson.

También estuvieron presentes en el acto la gerente del INYM, Graciela Baez y la sub gerente de Promoción y Desarrollo, Maria Martha Oria; la diputada provincial Natalia Rodríguez; subsecretaria de Coordinación de Fomento de la provincia, María Laura Lagable; el director de Radio Nacional Iguazú, Mario Darpino, entre otros.