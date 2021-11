Misiones | Aseguran que la alta ocupación de camas en hospitales está vinculado a cirugías que habían sido reprogramadas en la pandemia

El ministro de salud Oscar Alarcón, aseguró que se dio un aumento en la ocupación de camas en hospitales misioneros, y estos no estarían vinculados a casos de Covid. Además, contó que el estado provincial está pidiendo a nación una ampliación del cupo de ingreso al país.

El ministro recordó que, hay una alta ocupación de camas en todo “el sistema sanitario de la provincia de Misiones, no solo en Iguazú, en Posadas e Irigoyen. Y es porque estamos trabajando con todas las exigencias que quedaron pendientes pre pandemia, y durante la pandemia. En ese momento se trató de priorizar todo lo que era urgente y con riesgo de vida, y ahora se está tratando de cumplir con todos los pacientes que quedaron pendientes como, por ejemplo, una cirugía de rodilla, algo de vesícula, etc. Entonces estamos trabajando en un alto porcentaje de ocupación de camas”.

Oscar Alarcón-FM Show

Al ser consultado por la atención médica a las personas que vienen de Paraguay, el ministro dijo que, “seguramente hay algunas personas que tienen doble nacionalidad y que de alguna manera han cruzado y son atendidos pasando desapercibidos”, y agregó, “nosotros no podemos decirle no, vos no sos argentino, y tiene el documento”.

Alarcón también se refirió a la eliminación del PCR, asegurando que esta disposición “vienen a agilizar el tránsito vecinal de personas que viven a menos de 50 km de la frontera”. Y recordó, que quienes ingresen al país deben presentar las 2 dosis aplicadas, y la realización de un antígeno en el ingreso al país, y quienes viven más lejos si deberán presentar un PCR negativo.

Ampliación del cupo de ingresos al país

En referencia al cupo de 1600 personas que pueden ingresar al país, y que se estuvo cumpliendo toda la semana promediando las 17, el funcionario dijo que “durante esta semana no va a haber modificaciones, veremos la semana que viene, con la Ministra Carla Vizzotti y el resto del gabinete nacional para aumentar el cupo de ingreso”.

Mientras que, sobre cuándo podría darse la apertura de los otros pasos fronterizos de la provincia, indicó que, “nosotros hemos hecho la solicitud del resto de los pasos fronterizos. Todavía está en la decisión nacional para la habilitación con todos los requisitos, hemos enviado inclusive toda la logística como hicimos con el paso Posadas-Encarnación, Iguazú-Foz do Iguazú donde nos pidieron absolutamente todo, los bioquímicos, los testadores, quienes van a ser los profesionales que van a controlar, etc. Nosotros ya entregamos todas las cuestiones administrativas y estamos esperando”.

Hay vacunas para todos los misioneros

El ministro también aseguró que la provincia cuenta con todas las vacunas, “tenemos hoy el stock suficiente para completar todos los esquemas. Tenemos Sputnik, Aztrazeneca, Pfizer, Sinopharm para iniciar o completar todos los esquemas. También como deben vacunarse las terceras dosis adicionales y las 3 dosis refuerzo. Y también para completar el esquema en niños y adolescentes”.

“Hoy el misionero solamente tiene que acercarse a un centro vacunatorio o en un operativo”, concluyó Alarcón.