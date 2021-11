Herrera Ahuad pidió “un voto positivo el domingo, no en contra de nadie, a favor de los misioneros”

Culminado la campaña electoral de las legislativas del 14 de noviembre, el mandatario provincial reiteró que “las herramientas que necesito para gestionar ante Nación, son los diputados nacionales de la Renovación”.

Sin interrumpir la gestión, con tiempo para homenajes a los “héroes de la pandemia”, el gobernador Oscar Herrera Ahuad consideró que la campaña electoral de las Legislativas 2021, “fue intensa y de mucho respeto y con el objetivo claro de hablarle de frente al pueblo misionero”.

Después de participar del descubrimiento de una esfera en el hospital de Fátima y entregar reconocimientos al personal de salud que se desempeña en ese nosocomio, el jefe del Poder Ejecutivo y uno de los principales dirigentes del Frente Renovador de la Concordia, pidió “el acompañamiento de los misioneros, que nos den las herramientas necesarias que son nuestros diputados nacionales para poder gestionar ante la Nación las necesidades de los misioneros”.

Apuntó a votar “en positivo, no es una bronca contra nadie. Que lo hagan en favor de las necesidades de nuestro pueblo y seguiremos transitando estas últimas horas antes de las elecciones, sin dejar de lado la gestión que venimos llevando adelante”.

Antes de desplazarse hasta el hospital de Fátima, centro de referencia de enfermos de Covid durante la etapa más dura de la pandemia en Misiones, Herrera Ahuad presentó un nuevo programa integrante del exitoso Ahora Misiones, destinado exclusivamente para la industria de los eventos en la provincia.

En ese marco, el mandatario provincial adelantó que el Ahora Misiones +21, que el miércoles se anticipó que comenzaba a operar a partir del 1 de enero del año próximo, “se adelantará para el 20 de diciembre de este año”.

“El Ahora Misiones +21 es un programa compartido, gestionado por la provincia y que está pensado en el consumidor. Son de buen impacto, con descuentos que comenzaron en 20%, luego del 35% y ahora del 41%. Es la herramienta que tiene Misiones para luchar contra la inflación”, enfatizó Herrera Ahuad.

Aclaró que “en Misiones no emitimos dinero, pero generamos políticas públicas para que el efecto inflacionario que viene generado por la macro economía argentina, se sienta menos en nuestra provincia”

Remarcó que, desde su gobierno, “generamos políticas propias, para que las asimetrías también puedan ser absorbidas, que nuestros comerciantes sean más competitivos con relación a otros países. Siempre a lo misionero”.

“Cuando las cosas no salen, por un lado, decidimos hacerlas nosotros porque es el bien para nuestra gente”, subrayó.

Más ambulancias

Con relación al raid de reconocimientos en toda la provincia al personal de salud, que no se concentra únicamente en los galenos, sino desde el personal de limpieza, pasando por administrativos, seguridad y hasta el más prestigioso terapista, Herrera Ahuad confesó que “personalmente me reconforta mucho venir, porque uno que viene del ámbito de la salud sabe lo que significa para los trabajadores de salud de la provincia un reconocimiento de todo el pueblo misionero por no haber bajado los brazos nunca”, durante la pandemia.

“Este hospital de Fátima es de referencia en la zona capital, en la zona sur en materia Covid y ha respondido con profesionalismo, con humildad, con gestión y sin dudas que venir a hacer un reconocimiento sirve también para decirles que estamos a lado de ellos en las buenas y en las malas”.

Adelantó el gobernador que “seguiremos fortaleciendo el sistema de salud. En estos días estamos entregando ambulancias a 11 municipios de la provincia. En Eldorado estamos poniendo en funcionamiento un centro de atención primaria de la salud, ya está el hospital modular en Iguazú funcionado, los centros de frontera están funcionado y la dinámica que tenemos es la que vamos a continuar a lo largo del tiempo”.