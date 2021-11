Eldorado: una dirigente de la Lista Verde de la CEEL fue denunciada por soborno, aprietes e incluso violencia física

En la previa de la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado, un hecho de violencia sacudió a la comunidad del norte de Misiones. De acuerdo a lo que informaron, una dirigente de la Lista Verde intentó sobornar a la delegada de la Lista Celeste, ante la negativa, hubo golpes y amenazas.

“Sucedió algo lamentable, llegamos a la casa de nuestra delegada Elisa Barreiro -quién es electa de la Lista Celeste- allí nos encontramos con el Intendente 9 de Julio, Rubén Kobler y con la abogada Barchuk, no nos encontramos ahí por casualidad, sino porque nuestra delegada nos avisó que ellos estaban, ellos llegaron para amenazarla para que vote en la Asamblea por la Lista Verde”, comentó el vicepresidente de la CEEL, Bonifacio Romero.

De acuerdo al relato de Romero, tanto Kobler como Barchuk ingresaron a la vivienda de Elisa Barreiro ubicada en la calle Leoncio Acuña para “apretar” y así la dueña de casa cambie su voto en la Asamblea Ordinaria. “Ellos atropellaron el domicilio e ingresaron dentro de la casa”, señaló.

Posteriormente, tras el “apriete”, Klober y Barchuk se fueron del domicilio sin antes golpear a quienes fueron a asistir a la delegada electa, Elisa Barreiro. “Ella le empezó a pegar a la delegada, anteriormente Kobler rompió un ventilador, me empujó y se fue por la ventana”, relató Romero.

Según entiende Romero, la invasión y las amenazas que se dieron en la vivienda de la delegada de la Lista Celeste fue para “que ella vote por la Lista Verde, le ofrecieron coiman y después le dijeron que si ella no votaba le iba a agredir de alguna forma. Son gente mala, están preparados para hacer el mal”.

“Esto es una denuncia muy grave, llegaron a la agresión física”, apuntó el vicepresidente de la CEEL, Bonifacio Romero.

Sobornos para votar

Previamente a los hechos de violencia y amenazas, la delegada de la Lista Celeste, Elisia Barreiro, reveló que recibió mensajes de textos, llamadas e incluso encuentros físicos por parte de la lista opositora al oficialismo, quienes le ofrecían dinero y contratos para que ella de vuelta su voto y vote para la Lista Verde.

Barreiro rápidamente avisó a sus colegas de la lista Celeste y alertó lo que había ocurrido y también advirtió que la iban a “visitar” en su vivienda de la calle Leoncio Acuña en Eldorado.

“Yo le había dejado en claro a Tamara Barchuk que yo no iba acceder a su negociación. Ellos me ofrecieron cambiarme a la Lista Verde y me ofrecieron dinero en efectivo- $200.000- pero yo le dije a ella que no iba patear la olla que me da de comer y que no iba negociar”, comenzó contando Elisa Barreiro, víctima de violencia y atropello en su vivienda.

Luego, en horas de la tarde, según el relato de Elisa, Barchuk fue hacia su domicilio “cuando ella llega yo le avisé a Cecilia García y a Bonifacio Romero que ellos estaban en mi casa”, dijo en diálogo con Norte Misionero.

“Ellos ingresaron a mi casa sin mi autorización, cuando me dí cuenta se fueron para atrás y se escondieron dentro de una pieza. Cuando Ceci le dijo que salieran, Tamara salió y le agredió hasta tirarla al suelo”, recordó.

“Es la primera vez que me sucede algo así, yo le conozco a Tamara, no le tenía así de agredir a otra persona”, sostuvo.