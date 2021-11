El dólar blue en Argentina llegó a $207 y alcanzó un nuevo récord histórico

En la anteúltima rueda de negocios antes de las elecciones del domingo, las diferentes cotizaciones del dólar siguieron ganando terreno, presionadas por rumores y la incertidumbre que genera el clima político previo a los comicios.

El dólar blue llegó al récord de $207 por unidad- sobre el cierre recortó 50 centavos y cerró a $206,50-, superando la brecha con el oficial el nivel del 100% y el Gobierno respondió ratificando que desde el lunes próximo no va a haber cambios en el régimen cambiario.

El tipo de cambio mayorista concluyó sin cambios en $100,25, al igual que el oficial que cerró en $105,25. El denominado Solidario, concluyó en $173,66 también sin cambios. El MEP subió 0,6% a $183, mientras que el MEP que usa bonos GD30 avanzó 1,4% a $201,64. Por otro lado, el Contado con Liquidación concluyó en $184,2 con un incremento del 0,6%n en tanto que el denominado SEBEBI, que se negocia de manera privada entre partes, estuvo en el orden de los $217 a $220.

Un operador de los mercados consultado por Ámbito Financiero fue claro al describir el escenario: “Esto se explica porque todos buscan cobertura. Muchos no quieren tener activos en pesos cuando llegue el lunes”. El comportamiento del mercado se relaciona mas con no tener claro qué puede pasar después de las elecciones, más allá de que el gobierno aseguró que no va a haber cambio en el régimen que viene operando hasta ahora, consistente en devaluar 1% por mes contra una inflación de 3%.

En una jornada frenética, el riesgo país llegó a los 1.753 puntos, su nivel más alto desde la renegociación de la deuda con los acreedores privados, con un alza de casi 28% en el año.

Desde las PASO de septiembre último, el blue subió 22 pesos (12%). En el 2021, la divisa que se negocia en el mercado negro acumuló un alza del 24,4%.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, planteó que “hay un contexto de enorme liquidez en la economía y gran desconfianza por el tema de las elecciones”. Tiscornia señaló “la situación es muy compleja y es por eso que el dólar blue sigue subiendo”. “Uno podría decir que el mercado del paralelo es chico, pero si se ven los dólares financieros como el del SENEBI que tienen más volumen también están creciendo”, añadió el analista financiero.

En las últimas jornadas, el Banco Central tuvo que incrementar sus intervenciones para evitar una escapada mayor. Este jueves vendió $40 millones y así completó tres jornadas en las que tuvo que dejar $330 millones.

Al respecto, la consultora Equilibra advirtió que “el stock de reservas netas para sostener el ritmo de crawling peg actual es muy limitado (u$s 4.650 millones, con intervención mensual total por US$ 430 millones en el promedio del año)”. ”Nuestro escenario base contempla una pérdida de reservas netas de u$s 1.200 millones en lo que resta del año”, afirmó Equilibra. La consultora incluyó en sus estimaciones el ingreso de u$s700 millones en el último bimestre provenientes del agro.

(Fuente: Ámbito)