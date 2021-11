Con la llegada del calor, Misiones Online TV realizó una recorrida por el centro de Posadas y visitó diferentes ópticas, para conocer la demanda de anteojos de sol y la importancia de cuidar la vista comprando anteojos de sol de calidad óptica.

Marilin Melo Fajardo, propietaria de la óptica Nora Panza de Posadas, explicó que lo más importante a tener en cuenta a la hora de comprar anteojos de sol es evitar los comercios o a los vendedores que venden estos productos sin ser asesorados por una óptica.

“A través del Colegio de Ópticos y de la Cámara de Ópticas estamos haciendo mucha promoción y concientización sobre todo por la compra de anteojos de sol en la vía pública y en negocios no habilitados para la venta”, señaló Fajardo.

“Los anteojos de sol son un artículo de cuidado de la salud visual y es muy importante que estén controlados. Es fundamental porque los anteojos de sol no son sólo un elemento estético o de moda sino que son algo que está en contacto con nuestros ojos y eso puede ocasionar problemas visuales a largo plazo si no están controlado”, explicó.

A su vez, recordó que el uso de anteojos de sol debería ser una costumbre habitual entre todas las personas, sobre todo al momento de realizar actividades al aire libre y bajo el sol. “Es muy importante que los lentes sean de una calidad óptica y óptima para que la visión no tenga ninguna interferencia”, indicó.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es saber que casi todas las ópticas en Posadas funcionan de la misma forma que el resto de los comercios, en lo que respecta a la forma de pago. Fajardo señaló que trabajan con tarjetas, en cuotas, con descuentos por pagar en efectivo y muchos otros beneficios que favorecen a los clientes.

“Todas las ópticas tienen ofertas y modelos que van quedando de otras temporadas y que suelen tener descuentos especiales por esto”, aseguró. “Lo ideal siempre es ayudar al comercio de Posadas y cuidar la cuestión de la calidad visual”, agregó.

En lo que respecta a la cobertura de las obras sociales, en más de una óptica aclararon que estas prestaciones de salud no suelen cubrir la compra de anteojos de sol a no ser que sean anteojos que lleven graduación. Ante estos casos desde las ópticas atienden de manera personalizada y con mucha dedicación las necesidades y los requerimientos de los clientes.

Marcelo Hernández, propietario de óptica de Buena Vista, por su parte, señaló que “la demanda de anteojos viene muy bien” lo que tranquiliza en gran parte a los ópticos. Y recordó, “el cuidado en esta temporada es fundamental ya que el sol está muy fuerte así que tenemos que usar sí o sí anteojos de sol para salir a la calle”, agregó.

Y aseguró que no es un “capricho” la recomendación de las ópticas de comprar anteojos en comercios no habilitados o a comerciantes de la calle, ni una “estrategia” para ganar clientes, sino porque estos “no son controlados y no son de buena calidad porque no pasan por ningún test de aprobación, cosa que en el mercado de la óptica sí está todo controlado desde la fabricación hasta el ingreso al país por los distribuidores”, explicó Hernández.

Luego de este recorrido, Misiones Online notó que hay una gran variedad de anteojos de sol en las ópticas de Posadas. Así como varían los tamaños y colores, también lo hacen los precios, que van desde 3 mil pesos en adelante hasta llegar a un máximo de 9 mil pesos (aquellos que son de últimos modelos) de acuerdo a las ópticas que visitó. También varían según lo que se busque, hay anteojos de sol artesanales, de modelos únicos, con filtros fotocromáticos, polarizados, ultravioletas, entre otros.

Recomendaciones para los más chicos a la hora de comprar anteojos de sol

En lo que respecta a la compra de anteojos de sol para niños, la óptica Liliana Arestinia, señaló que muchas veces los padres interponen el dinero antes que la salud de los chicos.Y esto es un pensamiento que hay que cambiar.

“Se ven muchos niños con lentes descartables, los padres consideran que no es necesario gastar dinero en un buen lente de sol para niños. Pero hay que tener presente que la salud ocular de los niños está en juego y que sus ojos todavía están en formación, así que cuanto antes puedan proteger los ojos de los reflejos, radiaciones y pantallas, mejor”, sostuvo.

Y explicó que hay anteojos que se fabrican pensando en los movimientos y las actividades que realizan los niños. Estos son de materiales como silicona o plásticos más resistentes, y son una gran opción para los más chicos, aseguró.

“Ir de vacaciones pero descuidar los ojos no es ganancia”, indicó finalmente.