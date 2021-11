“Vamos a estudiar en qué invertir” sostuvo el jubilado ganador de la Mini Poceada

El ganador de la Mini Poceada, de Leandro N. Alem, que el martes 9 cerca del mediodía se hizo acreedor de 3.905.868 pesos durante el Sorteo N° 0200 de la Quiniela manifestó que “Yo soy el afortunado”, al ingresar al IPLyC SE para interiorizarse sobre la modalidad de pago del premio.

ganador de la Mini Poceada

El hombre, que comenzó a apostar a la Poceada, y en julio se pasó a la Mini Poceada, hizo su jugada en la Agencia N° 390 de la Capital de la Alegría. En horas de la siesta se puso a mirar los resultados de los sorteos de la quiniela a través del celular, cuando se dio cuenta que había efectuado cinco aciertos, los necesarios para atribuirse el primer premio.

“Esto me va a ayudar muchísimo. Me va a servir para acomodar algunas cosas, y para pasar un poco mejor y en familia las fiestas de fin de año. De todos modos, vamos a estudiar en qué invertir el dinero para que no se termine tan rápido”.

Emocionado, recordó que al inicio de la primera Poceada –anterior a la implementación del Súper 9- había sacado un primer premio, pero había que compartirlo con varios beneficiarios.

El pozo estimado para el sorteo de este miércoles 10 (después de la Quiniela Primera Matutina), es de 630.000 mil pesos. La Mini Poceada se sortea por los extractos de la Quiniela Primera Matutina a las 11.30 y la Quiniela Vespertina a las 17.