A pocos días de las elecciones legislativas 2021 el candidato a diputado Fernando Meza que integra la lista 502 del Frente Renovador, junto a Carlos Fernández y Claudia Gauto; animó a los misioneros a que lo voten y recordó que uno de sus grandes intereses es alejarse de la grieta nacional y trabajar desde ahí por los intereses de los misioneros.

Este domingo, los misioneros vuelven a las urnas como en el resto de las provincias argentinas. Fernando Meza, uno de los candidatos a diputado que representa al Frente Renovador, dialogó con Misiones Online y señaló, “En esta recta final de cara al 14 de noviembre los misioneros y misioneras vamos a definir mucho, como cuáles son nuestros intereses en búsqueda de un país más federal y un país que entienda que debemos tener otra mirada post pandemia. Una mirada donde tenemos que atender al fortalecimiento de las economías regionales”, sostuvo.

El candidato de la renovación explicó porque uno de sus objetivos es trabajar desde un lugar opuesta a la grieta nacional y donde se prioricen desde ahí los intereses de todos los misioneros. «Desde la Renovación no caemos en a la grieta, no caemos en el enfrentamiento nacional donde existe una política pendular: o estas de un lado de la grieta o del otro lado. En ese antagonismo que demostró que no trae buenos productos y que no es bueno para la argentina, Misiones tiene mucho para mostrar y para poner en valor”, señaló Meza.

Fernando Meza

A su vez, manifestó que su prioridad como diputado electo, en el caso de que los misioneros lo voten este domingo, es trabajar por el fortalecimiento económico y productivo de la provincia y seguir “demostrando como sin descuidar el esquema de la salud” se puede seguir fortaleciendo el sector productivo tealero, yerbatero, las foresto industrias y seguir construyendo obras en Misiones, aseguró.

También recordó, desde la Renovación “mejoramos la posición de la provincia en el ranking económico” y además de seguir trabajando por este camino, señaló que pretenden seguir obrando dentro del sector económico de Misiones, “complementándose con los países vecinos para evitar la fuga de divisas”.

Fernando Meza

En este sentido, señaló que una propuesta clara de la renovación es seguir insistiendo para lograr la tan ansiada Zona Especial Aduanera para el territorio provincial. Lo que terminaría por fortalecer la economía regional, aseguró el candidato. Con esta propuesta «vamos a ir a pedir a Buenos Aires mayor igualdad de oportunidades para que se radiquen empresas, se fortalezca la matriz productiva, se generen más empleos y se dinamice la economía regional”, aseguró.

“Por eso decimos que el voto útil para Misiones en estas elecciones en particular viene de la mano del frente renovador, un proyecto que defiende y prioriza, pero por sobre todas las cosas sostiene una identidad propia que primero va en la defensa de nuestra patria chica que es la provincia de Misiones, para después colaborar en la Argentina que nos merecemos”, sostuvo Meza.

“Somos la séptima economía del país, pero la nación nos devuelve en el orden decimoctavo y eso no habla de un federalismo que entiende y que acompaña las necesidades reales sobre todo de las provincias del norte aretino y tenemos que ir corrigiendo esas inequidades y desigualdades”, agregó Meza.

Por último, recordó que tanto él, como Carlos Fernández y Claudia Gauto, los otros candidatos que integran la lista 502, ya tienen experiencia legislativa y ejecutiva por haber ocupado cargos públicos. Por esto, “no vamos a ir a experimentar a Buenos Aires, queremos aportar ideas, fortalecer nuestra identidad propia para después repensar una Argentina más federal que nazca a pasos firmes en la postpandemia”, aseguró.

“Mientras los otros espacios pierden el tiempo discutiendo sobre la grieta, sólo la Renovación se ocupa de los problemas de Misiones”, dijo el diputado provincial Hugo Passalacqua (@passalacquaok)https://t.co/e1WPcnAU5a — misionesonline.net (@misionesonline) November 6, 2021