El cupo de ingreso a Posadas desde Encarnación por el puente internacional se completó por sexto día consecutivo

A las 16 se alcanzó el límite permitido de 1600 personas y se cerró la entrada a la Argentina por ese cruce fronterizo. Desde la reapertura del puente, es la sétima vez que se da esta situación.

El cupo de ingreso a la Argentina por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz se completó por sexto día consecutivo y el tránsito desde Encarnación hacia Posadas se cerró a las 16 de este miércoles.

Desde la apertura de ese cruce fronterizo, es la séptima vez que se completa el cupo y nuevamente una fila de argentinos deberá esperar a la medianoche para cruzar el puente.

El primer día que se dio esta situación fue el el domingo 30 de octubre, cuando este era de apenas 800 personas. Al día siguiente, se duplicó el límite alcanzando a 1600 personas por día, pero el mismo no está siendo suficiente para dar respuesta a la alta demanda de ciudadanos que van de un país al otro por día.

En la actualidad está habilitado el cruce hacia las dos orillas con fines turísticos, visita a familiares. Para salir de Posadas se debe presentar una declaración jurada, y las 2 dosis de vacuna contra el Covid, y regresar dentro de las 24 horas.

Mientras que para los que quieran ingresar a Posadas, además del esquema completo de vacunación, deben presentar un certificado de PCR Negativo.

Venimos completado el cupo diario cada uno de estos días a tempranas horas y esto tiene que ver con la visibilización que se hizo y a como se fueron flexibilidad los requisitos para el egreso y regreso de la República Argentina”, señaló Martin Ayala, secretario general de la Junta Interna ATE de Migraciones, en comunicación con Misiones Online TV.

Y recordó que sólo del lado argentino rigen medidas sanitarias estrictas como la presentación del test de coronavirus o PCR realizado 72 horas antes como máximo. “No así en la republica del Paraguay”, aseguró Ayala quien aclaró que esta es una medida que se optó por eliminar en el suelo del país vecino.

Inminente regreso del servicio internacional de transporte

Este martes se conoció una confirmación por parte de Paraguay, de que volvería el 15 de noviembre el servicio internacional de transporte que era muy utilizado por los misioneros antes de la pandemia.

Al respecto, Ayala aseguró que no tiene novedades oficiales sobre esta noticia, por lo que no puede confirmar que esta sea la fecha exacta. “Aún no tenemos novedades con respecto al funcionamiento del tren”, aclaró.

Y explicó que “la verdadera esencia del tren era para descomprimir la fila de autos durante el día que atravesaban el puente”. “Nos parece que hoy no tiene razón de ser porque aun el movimiento migratorio es escaso y más mientras siga estando vigente el cupo límite de ciudadanos que pueden ingresar al país”, agregó finalmente.