Desde la Cooperativa de Almaceneros de Posadas aseguran que no hay faltantes de mercadería para la canasta navideña

El presidente de la Cooperativa de Almaceneros de Posadas, Ismael Ortigoza, afirmó que “no hay faltante de mercadería” y que se cuenta con “un bastante margen de stock” para las compras de las próximas fiestas y para la canasta navideña.

A pesar del contexto inflacionario, agregó que desde la cooperativa no esperan aumentos tan abruptos porque la capacidad de compra de los salarios es cada vez menor. “La mercadería ya venía aumentando, y yo creo que no es oportuno que suba porque la mayoría sabemos que el sueldo de la gente no alcanza”, agregó en este sentido.

“Lo que tenemos que hacer, si es posible, es ganar un poquito menos pero vender mucho más, esa es la prédica de la cooperativa”, aseguró Ortigoza. Si bien reconoció que el panorama económico es complejo, se mostró optimista para las ventas en los próximos meses.

Advirtió que es posible que haya menor stock de sidra en comparación de otros años debido a una disminución de la venta de ese producto. “Hablando con gerentes de las cadenas mayoristas nos contaron que había poca venta y entonces están trayendo poca sidra, por eso temo que pueda haber un faltante asi que recomendamos comprar lo que van a consumir”, dijo en este sentido.

En cuanto a la oferta, explicó que hay una amplia variedad de marcas dependiendo del precio y de la calidad. “Varía entre primeras, segundas marcas, la verdad es que hay para todos y eso es lo más importante”, agregó

Contó que los productos típicos de la canasta navideña varían de acuerdo a la marca y tamaño. “Un pan dulce está $170, un budín está $70, la sidra está $180 y el turrón está $45. La verdad es que hay mucha variedad de precios”, remarcó el comerciante. Dijo en este sentido que la compra de los productos “va a depender del bolsillo de la gente”.

“Yo veo que está mejorando el panaroma, porque acá en el Centro de Almaceneros vemos más movimiento de gente”, sostuvo. Asimismo comentó que se evidencia un incremento en la venta de materia prima para emprendedores del rubro gastronómico, especialmente de harina.

Por otro lado, señaló que desde la cooperativa se está trabajando en la elaboración de canastas navideñas que varíen en precio y en cantidad de productos. “Creería que mañana o pasado estaríamos sacando la canasta desde aquí del Centro de Almaceneros”, adelantó. Además agregó que cuentan con una bolsa solidaria de 8 productos básicos a $520 que contempla fideo, puré, arroz y otros alimentos esenciales.

Recomendó a todos los consumidores “caminar por los negocios” ya que se evidencia una amplia variedad de precios entre los almacenes y supermercados. “Le aconsejaría a la gente que vaya comprando de a poco lo que van a consumir”, agregó.

Ismael Ortigoza – FM Santa María de las Misiones