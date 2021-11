Bomba | Cristiano Ronaldo se iría del Manchester United, así lo aseveran desde Inglaterra

Diarios locales de Inglaterra aseguran que Cristiano Ronaldo se iría del Manchester United debido a que no aguanta el decepcionante presente del club. Actualmente, los Diablos Rojos se ubican sextos a nueve puntos del líder de la Premier League

Cristiano Ronaldo se iría del Manchester United. Así lo informa uno de los principales medios de Inglaterra, el diario Express, a partir del decepcionante presente del equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer y de un objetivo que definirá si el luso permanece o no en Old Trafford: la clasificación a la UEFA Champions League.

Hoy, el Manchester United está a cinco puntos del último equipo de la Premier League que accede a una plaza directa a la máxima competencia de clubes el mundo: el primero es Chelsea (26), luego Manchester City (23), West Ham (23), Liverpool (22) y el quinto, Arsenal (20), competiría en un repechaje por la quinta plaza. Los Diablos Rojos aparecen recién en la sexta posición con 17 unidades.

Cristiano, competidor nato, sostuvo desde que llegó a Manchester que su regreso no se sustentó en la idolatría que tiene sino en su espíritu competitivo incansable, aún al borde de sus 36 años. Es un ejemplo en los entrenamientos por su entrega y esfuerzo, y aprovecha toda oportunidad de entrevista para hablarles claro a los jugadores en general y a los jóvenes en particular cuando exige el 100% de compromiso. Esto no parece estar ocurriendo en un equipo que apunta al entrenador, pero que evidencia cierta dejadez en algunos futbolistas.

Y CR7 no soporta perder un gramo de competitividad. Viene de ser MVP de la Premier League en septiembre y MVP del Manchester United en septiembre y octubre.

Si bien la información le corresponde a un medio y no tiene membrete oficial, el medio asegura que el jugador luso ya hizo saber su postura: si el equipo no se clasifica a la UEFA Champions League, podría dar el portazo y buscar otro club.

Cristiano Ronaldo y su llegada a Manchester

La bomba que explotó en Inglaterra llama la atención habida cuenta de que Cristiano fichó por el Manchester United el pasado 31 de agosto. Entonces dijo que volvía a su casa de la que, al parecer, hoy quiere marcharse. “Manchester United está encantado de confirmar la firma por parte de Cristiano Ronaldo de un contrato de dos años con opción a un año más, sujeto a autorización internacional”, informó el club inglés en un comunicado.

Ronaldo, por su parte, expresaba por aquellos días su deseo de tener una “temporada exitosa” con el Manchester United, equipo del que formó parte entre 2003 y 2009, y que admitió que “siempre tuvo un lugar especial” en su corazón.

Sin alternativas para el entrenador Solskjaer

El Manchester United está entre la espada y la pared. Mantener en el cargo a un Ole Gunnar Solskjaer que no está consiguiendo los resultados deseados o despedir al noruego y enfrentarse a un mercado donde los entrenadores del máximo nivel escasean.

El fichaje de Antonio Conte por el Tottenham Hotspur tiró por la borda las opciones de Ed Woodward y los suyos, que veían en el italiano una opción en caso de que la etapa de Solskjaer llegara a su fin. La directiva no vio oportuno despedir al noruego cuando cayeron por 0-5 ante el Liverpool, confiaron en él y dos semanas después de aquello no tienen alternativa.

Era una apuesta arriesgada, creer en la resurrección tras el Liverpool (perdió 5 a 0), ya que una semana después visitaría el Manchester City Old Trafford (perdió 0-2), pero tanto los jugadores, como leyendas como Alex Ferguson, con más peso en las decisiones que la propia directiva, le dieron otro voto de confianza a Solskjaer.

Y tras caer con el vecino, dando muy mala imagen, con un defensa impropio de un equipo que pretende pelear por el título y siendo abucheado por la hinchada, el United mira al parón internacional con un ojo en el mercado de entrenadores, donde las opciones para ellos son muy limitadas.

Zinedine Zidane es el de mayor renombre que ahora mismo está libre, pero no está interesado en el cargo. Tampoco está libre un Mauricio Pochettino que, antes de firmar con el París Saint Germain, estuvo en conversaciones con los Diablos Rojos. No se cerró nada porque el equipo inglés mantuvo a Solskjaer.

FUENTE: TN.