Misiones: secuestraron nueve cubiertas que eran trasladadas en un camión de manera ilegal

Los efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” mientras efectuaban controles sobre el kilómetro 1.466 de la Ruta Nacional N° 34, detuvieron la marcha de un camión con su semirremolque. En el secuestraron nueve cubiertas.

La mercadería fue decomisada por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”. Al momento de la inspección, los gendarmes detectaron nueve cubiertas de origen extranjero, de las cuales el conductor no poseía documentación legal que avale su traslado.

El Magistrado interviniente dispuso el decomiso de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Misiones | Toman declaraciones a los involucrados en la red de contrabando de soja ilegal al Brasil

El Juzgado Federal de Oberá comenzó este lunes con la ronda de indagatorias a los involucrados en la asociación ilícita dedicada al contrabando de soja hacia la República Federativa del Brasil, que fue desbaratada en las últimas horas en Misiones.

Los operativos incluyeron 15 allanamientos en domicilios ubicados en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande, en las cuales se produjo la detención de 7 personas.

Las órdenes se libraron en el marco de una investigación de más de 10 meses de duración, que incluyó varias intervenciones telefónicas, seguimientos, investigaciones fiscales y que fue llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la cual estarían involucrados, supuestos “hombres de negocios”, dos gendarmes, uno de alto rango (Jefe) y un subalterno, con prestación en el Escuadrón 9 “Oberá”, quienes habrían facilitado el paso de los camiones a cambio del cobro de dinero.

Asimismo, se procedió al secuestro de gran cantidad de bienes, dinero en efectivo (nacional y extranjero), automóviles, camiones y aproximadamente 250 toneladas de soja, con el fin de resguardarlos como elementos de prueba pero también ante la posibilidad de ser decomisados de comprobarse la comisión de los delitos de contrabando y lavado de activos provenientes de un ilícito.

Los detenidos serán indagados entre hoy y mañana, por el juez Marcos Gallandat Luzuriga por los presuntos delitos de asociación ilícita (art. 210 del CP), contrabando de exportación agravado por intervención de dos o más personas y por intervención de integrantes de una fuerza de seguridad (art. 865 incs. A y C, en función del art. 864 inc. A, del Código Aduanero; defraudación contra la administración pública (arts. 174 inc. 5 CP), cohecho activo y pasivo (arts. 256 y 258 CP), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), lavado de activos (art. 303 CP) y uso de documento falso (art. 296 y 292 CP) y, una vez producida la prueba que pueda ser necesaria para esclarecer los hechos que se les acusa, se resolverá su situación procesal.

Las investigaciones comenzaron hace poco menos de un año, luego de una denuncia que llegó por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Soja ilegal en Misiones | Detuvieron al Jefe de Gendarmería de Oberá, a un subalterno y empresarios de alto perfil

Ya son seis los detenidos por manejar una red de soja ilegal en Misiones. El negocio multimillonario era maniobrado por empresarios de alto rango, funcionarios públicos e integrantes de Gendarmería Nacional.

La investigación -que incluyó seguimiento encubiertos y escuchas telefónicas- estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, coordinada por el Juzgado Federal de Oberá.

Los procedimientos se desplegaron en El Soberbio, Panambí, Florentino Ameghino y, principalmente en Oberá. Se contó además con la colaboración de la Dirección General de Aduanas.

Según se supo se incautaron varios vehículos, cargamentos de soja y mucho dinero en efectivo del que todavía no se tiene la cifra exacta.

Uno de los involucrados es un empresario cordobés que instaló, el año pasado, un complejo turístico en Florentino Ameghino, sobre la ruta costera 2, y se sospecha que sería el encargado de la confección de los papeles para que los camiones con maíz y soja circulen sin impedimentos.

Este empresario cobraba por hacer la carta de porte y una vez que el camión llegaba a suelo misionero se anulaba, como si fuera que nunca había salido. El paso por ATM de los rodados contradice estas bajas y constituye un elemento en su contra.

En relación a la circulación de las cargas ilegales de granos están señalados los efectivos de Gendarmeria Nacional, encargados de liberar las rutas. Entre ellos el Jefe de Escuadrón de Oberá, quien además tiene relación estrecha con el empresario cordobés.

La residencia que le dio la fuerza fue allanada ayer al igual que el Escuadrón IX de Oberá. Por otro lado las autoridades de la Región VI de la fuerza llamaron ayer a una reunión de urgencia para coordinar los pasos a seguir ante el escándalo.

Además uno de los actores principales de la logística es el dueño de una concesionaria de autos en Oberá, quien hablaba y negociaba con camioneros y también sería el encargado de gestionar y abonar las coimas con funcionarios públicos de rentas y fuerzas de seguridad.

El hombre es un conocido comerciante en la zona Centro y fue noticia en septiembre del 2018, cuando la Policía de Misiones lo demoró circulando en un Chevrolet Camaro sin patentes. El vehículo fue buscado sin éxito ayer en la concesionaria sobre la ruta 14, aunque sí encontraron un Mercedes de alta gama.

También figura entre los sospechosos el propietario de una estación de servicio en El Soberbio, quien además tiene varios galpones. Lo que se sospecha es que a sus propiedades llegaban los camiones cargados, principalmente con soja, para hacer el transbordo a vehículos más pequeños que terminaban en la costa del río.

A esto se le suman dos transportistas dueños de camiones oriundos de Colonia Aurora y El Soberbio, también entre los implicados y están ahora a disposición de la Justicia Federal.

Los voceros señalaron que entre los detenidos hay un Policía retirado, que por no ser ni activo ni jubilado, figura por el organismo donde cobra sus haberes (IPS), como dependiente del Ministerio de Hacienda de la provincia.

Esta persona, se detalló, además es “cambista” y se comunicaba con integrantes de la organización y transportistas para el cambio de divisas generados en esta actividad ilegal.

En las escuchas de la investigación se advierte que algunos de los integrantes de la organización tenían una especie de “cuenta corriente” y pasaban a buscar grandes cantidades de dinero y que algunos funcionarios públicos “sólo aceptaban pesos”.

Según se pudo saber los camiones ingresaban a la provincia por lo pasos habituales, una vez en suelo misionero se dirigen por ruta nacional 14 hacia El Soberbio.

Se trata de un negocio multimillonario, que crece en Misiones y que es conocido por los vecinos del lugar. Todos los días jóvenes y no tanto abandonan el casco urbano y se dirigen al río, donde hacen esta labor. Cobran por día y en efectivo 5.000 en puertos improvisados.

Quienes conocen la logística señalan que generalmente la mercadería llega a granel y se guardan en depósitos donde son preparados con embolsadoras, máquinas de coser y tolvas, aunque a veces el producto ya viene envasado. Estos galpones están cerca del río y desde ahí el producto es trasladado a vehículos de menor porte, que son los encargados de llevarlos por caminos de tierra de difícil tránsito hasta la vera del Uruguay con destino final Brasil.