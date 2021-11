Verano en Misiones | Comenzó la reválida de guardavidas para la temporada 2021-2022

Durante todo noviembre se llevarán a cabo exámenes para la revalida de guardavidas que deseen ejercer en esta temporada 2021/ 2022, según lo adelantó Franco Bacigalupi, secretario de Seguridad Acuática de la provincia. Este fin de semana se realizaron los primeros.

Estos exámenes se llevarán a cabo en Posadas todos los jueves y viernes. El 20 de noviembre se realizará en la localidad de Oberá. Quienes realicen estos exámenes y obtengan la certificación podrán trabajar en los municipios que están adheridos a la ley.

Cabe destacar que esta capacitación se trata de una “reválida” lo cual significa que solamente acceden a estos exámenes quienes ya son guardavidas y quieran acceder a trabajar en la próxima temporada.

Bacigalupi precisó que la autorización para desempeñar este trabajo se otorga a “aquellos guardavidas que están recibidos en una escuela certificada y que cumplan con el requisito de tener el mínimo de 780 horas de práctica”. Además de este requisito, el guardavidas debe estar inscripto en el registro provincial y contar con las pruebas físicas correspondientes.

Actualmente hay alrededor de 120 guardavidas que se encuentran en condiciones y realizando los exámenes. En Posadas las pruebas se llevan a cabo en el IPESMI en pileta, la prueba en el río se lleva a cabo en la playa El Brete, mientras que en Oberá se dan en el Club Alemán y en una laguna que fue establecida como lugar para las pruebas.

En piletas se toman tres pruebas en diferentes modalidades de nado e incluyen tareas de rescate, durante las cuales el aspirante puede elegir un elemento y deberá actuar en un tiempo determinado. “Se trata de una de las pruebas más fuertes de Argentina”, remarcó Bacigalupi.

Para poder participar y estar aptos de realizar estas pruebas los guardavidas tuvieron que aprobar un examen previo de RCP y primeros auxilios que se llevó a cabo durante el mes de octubre.

Ola de calor en Posadas: los balnearios de El Brete y Costa Sur funciona de lunes a lunes con guardavidas @muniposadas https://t.co/B01bVJxNjm — misionesonline.net (@misionesonline) November 3, 2021

La aprobación de esta reválida se dará luego de cumplir con un tiempo estimativo en las diferentes pruebas, de lo contrario no superarán esta instancia. El día 29 de noviembre se llevará a cabo el repechaje para quienes no hayan podido superar la prueba en primera instancia.

“La reválida se hizo siempre y se toma en todo el país, es como la VTV del guardavidas, se tiene que certificar que el profesional está apto física y mentalmente” expresó el secretario. En tanto, actualmente el municipio se encarga de habilitar las piletas y los balnearios “nosotros certificamos al guardavidas, el boyado y los elementos que compete a la seguridad”.

En cuanto a porcentajes, Bacigalupi destacó que generalmente existe entre un 95% de guardavidas que supera la prueba. Así también contó que actualmente existen más hombres que mujeres en este área profesional; pero a pesar de esto destacó el trabajo del sexo femenino en esta actividad. “Es impresionante la capacidad que tiene la mujer porque flotan mucho mejor que el hombre y tienen mas resistencia, me ha tocado trabajar con guardavidas mujeres y nunca me he llevado una mala experiencia”.

Por último comentó sobre la problemática que puede generar el costo salarial de un guardavidas, ya que muchas veces los municipios tienden a obviarlos. Ante esto, Franco Bacigalupi remarcó el valor inapelable de estos profesionales y expresó “el costo de un guardavida no se equipara al costo de una vida”.