Escándalo en China: una tenista acusó al ex viceprimer ministro de forzarla a tener relaciones sexuales

La denuncia de Peng Shuai fue hecha a través de sus redes sociales que luego fue borrada de la plataforma. Beijing prohibió que se hablara sobre el tema y bloqueó el envío de información que involucre a Zhang Gaoli, el abusador.

La tenista china Peng Shuai, una de las estrellas deportivas más importantes de su país, acusó públicamente a un ex viceprimer ministro de obligarla a tener relaciones sexuales, en una publicación en redes sociales que fue eliminada posteriormente.

Según una captura de pantalla de su cuenta verificada en Weibo el martes, Peng declaró que Zhang Gaoli, quien se convirtió en miembro del Comité Permanente del Politburó, la forzó a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente.

La publicación se eliminó una media hora después, aunque las búsquedas del nombre de Peng en el controlado Internet de China aumentaron y las capturas de pantalla se compartieron entre grupos privados de WeChat y a través de iMessage. En China, el Internet está fuertemente censurado y la vida privada de los principales líderes es un tema especialmente delicado.

Peng, quien sostuvo que no podía proporcionar pruebas para respaldar sus acusaciones, no respondió a una solicitud de comentarios enviada a su cuenta de Weibo. La agencia de marketing deportivo APG, que dice en su sitio web que la representa, no respondió a una solicitud de comentarios.

En el post publicado por la víctima -que parece una carta abierta dirigida a Zhang-, Peng alega una relación intermitente que duró al menos 10 años. La mujer dice que abrió su corazón a Zhang, que ahora tiene 75 años. “¿Por qué tuviste que volver a mí, me llevaste a tu casa para obligarme a tener sexo contigo? Sí, no tenía ninguna prueba, y era sencillamente imposible tenerla”, escribió. “No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿qué persona es la verdadera yo?”.

“Esa tarde no estaba de acuerdo al principio y no paraba de llorar”, escribió Peng sobre el día de la violación. “Tenía pánico y miedo”, agregó la mujer. Después de cenar con Zhang y su esposa, y tras mucha persuasión por parte del ex jerarca del Partido Comunista Chino, ella cedió, según el post que fuera borrado posteriormente. Al igual que Zhang, su mujer Kang Jie sigue protegida por el régimen de Xi Jinping.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Consultado sobre el tema en una sesión informativa diaria, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que no estaba al tanto del tema y que “esa no es una cuestión relacionada con asuntos exteriores”.

Weibo y Tencent, que opera WeChat, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El acoso y la agresión sexual rara vez se discutieron en público en China, hasta que comenzó un movimiento #MeToo en 2018, cuando una estudiante universitaria de Beijing acusó públicamente a un docente de acoso sexual. Eso se extendió a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y otras industrias.

Una función de escala de tiempo de Weibo mostró que un hashtag del nombre de Peng Shuai, que tenía pocas o ninguna mención antes del martes, ha acumulado más de 20 millones de visitas desde su publicación. Las discusiones sobre el hashtag surgieron alrededor del momento de la publicación de Peng, pero luego se desplomaron cuando se eliminaron las publicaciones sobre el tema.

El miércoles temprano, las búsquedas del nombre de Peng en Weibo no arrojaron resultados y las discusiones sobre el tema fueron bloqueadas. Los usuarios de WeChat y QQ, otra aplicación de chat, no pudieron enviarse capturas de pantalla entre sí.

Si bien la cuenta de Weibo de Peng sigue con publicaciones anteriores visibles, las funciones de comentarios y reenvío se deshabilitaron.

Zhang, ahora de 75 años, fue viceprimer ministro entre 2013 y 2018 y también había sido secretario del partido de la provincia nororiental de Shandong. Se desempeñó en el Comité Permanente del Politburó entre 2012 y 2017.

Peng fue la jugadora de dobles número uno del mundo en 2014, la primera tenista china en liderar un ranking, después de ganar los títulos de dobles en Wimbledon en 2013 y el Abierto de Francia en 2014.

