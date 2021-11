MMA | Un combate entre un hombre y una mujer desató una gran polémica en el mundo de las artes marciales

En Polonia, un combate entre un hombre y una mujer en MMA terminó en una enorme polémica que se volvió viral ya que Piotr Lisowski se impuso en el octágono con un nocaut técnico sobre la luchadora Ula Siekacz.

Con respecto al combate entre un hombre y una mujer que se volvió viral, la pelea se llevó a cabo durante el último fin de semana en Polonia. Actualmente, está recorriendo el mundo a través de las redes sociales. Cientos de usuarios y fanáticos del deporte mostraron su indignación al ver el evento que llevó a cabo la promotora MMA-VIP.

Es que la velada MMA-VIP 3 que se montó en un hotel de la ciudad de Czestochowa enfrentó a la instructora de fitness y luchadora Ula Siekacz contra Piotr Lisowski, embajador de una marca de belleza y practicante de boxeo.

Las imágenes del combate comenzaron a viralizarse a través de las redes sociales. Allí se pudo ver como Lisowski ganaba por nocaut técnico después de lograr derribar a su oponente y abalanzarse sobre ella.

El enfrentamiento no pasó del segundo asalto. Fue a falta de dos minutos y medio para el final cuando el joven conectó un golpe en el rostro que aturdió a Siekacz. La luchadora retrocedió pero no se dio por vencida e intentó derribarlo. Sin embargo, terminó ocurriendo todo lo contrario cuando Piotr Lisowski se impuso en el movimiento y la tiró sobre la lona.

Una vez en el piso Mua Boy logró dominar la posición tras colocarse encima de ella. Los golpes comenzaron a caer uno tras otro sobre el rostro de la polaca hasta que finalmente el árbitro detuvo la golpiza.

El duelo entre ambos protagonistas provocó un fuerte rechazo de los fanáticos del deporte a través de las redes sociales. “Esto es absurdo”, escribió uno al ver la repetición de la pelea. “¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Es horrible”, consideró otro, mientras que un tercero dijo: “Que se jodan todos los que participaron en esto. Esto no es MMA”.

La pelea tomó tal trascendencia a través de las redes sociales que llegó a los ojos del CEO de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), Densing White, quien se expresó a través de una serie de mensajes en Twitter. “Ni el promotor ni los atletas tienen ninguna afiliación con la IMMAF, pero como organismo rector internacional de las MMA a nivel amateur, considero necesario que establezcamos nuestra posición”, explicó White.

“IMMAF discrepa categóricamente con esta forma de entretenimiento intencionalmente escandalosa, que no representa el deporte de MMA o sus valores y pone a las mujeres en riesgo”, agregó el dirigente. “Es inaceptable que mujeres y hombres compitan entre sí en deportes de combate, esencialmente por razones de seguridad pero también de juego limpio, y de ninguna manera respaldamos esto“, sentenció.

Por su parte, Ula Siekacz se pronunció en su cuenta de Instagram tras la derrota: “Hola, estoy de vuelta a la vida y seguimos adelante. Ya no seré golpeada por ningún hombre. Acepté esta pelea conscientemente, sabía para que me hubieran contratado. Ahora estoy esperando algunas propuestas interesantes y seguiré desarrollándome. Lo que no nos mata nos fortalece”.

Ésta no fue la única pelea entre distintos géneros que apareció en la cartelera de MMA-VIP. Hubo otra entre los luchadores Michal Przybylowicz y Wiktoria Domalska, en la que el primero se impuso y se llevó el triunfo.

FUENTE: Infobae.