Facebook, Instagram y Messenger sufren caída mundial: reportan problemas con apps

Facebook Messenger se cayó a nivel mundial y usuarios ya reportaron el inconveniente en redes sociales. Esta falla se da luego de un reciente colapso de principales aplicaciones como WhatsApp e Instagram y también con el reciente anuncio de Mark Zuckerberg de cambiar de nombre a Facebook a Meta.

¿Qué está pasando? Pues, en Messenger no se pueden leer las conversaciones. En Facebook no está funcionando la opción de cargar el muro. Mientras que en Instagram, las versiones web y app no cargan no funcionan sus mensajes directos

Reportes de DownDetector

A través de la página DownDetector, se puede ver los últimos reportes de caídas de páginas. En este caso, los tres primeros puestos lo ocupan Facebook, Messenger e Instagram. Esto se da unos días después del cambio de nombre de la empresa a Meta.

Reporte de DownDetector sobre las aplicaciones. | Foto: Captura Trome

Usuarios reportan caída

Diversos usuarios alrededor del mundo han ido reportando a través de Twitter que tanto Facebook como Messenger e Instagram han dejado de funcionar.

Usuarios reportan caída de Facebook Messenger. Foto: Twitter

Qué pasó en la última caída de las redes sociales de Facebook

A inicios del mes pasado, el lunes 4 de octubre, Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp sufrieron una caída mundial. Las aplicaciones dejaron de funcionar por alrededor de seis horas, un máximo histórico para la empresa.

Durante ese tiempo, varias aplicaciones también sufrieron las consecuencias de la caída. Entre ellas estuvieron Twitter y Telegram, las cuales se saturaron de usuarios, haciendo que se pongan lentas al cargar.

