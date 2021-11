San Juan: una joven de 23 años salió a correr, la atacó una jauría de perros y murió desangrada

La víctima alcanzó a llamar a su hermano para pedir ayuda y habló con él mientras los animales la mordían, fue hallada inconsciente en un escondite donde logró refugiarse. La joven de 23 años habitualmente salía a correr por la zona.

Una inesperada tragedia tomó desprevenida a una joven de 23 años que salió a correr este lunes por la tarde por la localidad sanjuanina de Albardón, como lo hacía habitualmente, y se cruzó en el camino con un grupo de unos seis o siete perros sin dueño que viven en la zona.

Según publicaron los medios locales la víctima, Florencia Elizabeth Ledesma, trató de escapar de la jauría pero los animales la siguieron y le mordieron las piernas y los brazos hasta que logró alejarlos y refugiarse entre los montes de un descampado. Fue allí, desde su escondite, que pudo llamar para pedir auxilio a su hermano, que es policía, y lo convirtió en testigo de sus últimos momentos con vida.

Desesperado, Enzo Ledesma se subió a su moto y manejó hasta la zona donde ella se encontraba sin cortar en ningún momento la comunicación. Florencia le decía que los perros la estaban mordiendo y seguía pidiéndole ayuda, indicó el sitio Diario de Cuyo.

Faltaban unos minutos para las 21 cuando el hombre finalmente encontró a su hermana. Estaba tirada e inconsciente en una huella, al costado de una quinta, y todavía tenía a los animales encima.

A los gritos primero y disparando al aire su arma reglamentaria cuando los perros se le abalanzaron también, Enzo consiguió espantarlos y llamar a una ambulancia, pero su hermana no sobrevivió el trayecto y murió antes de llegar al hospital José Giordano de Albardón.

“Lo único que pedía mi Florita era agua”, contó a Diario Huarpe Rosa Ledesma, una de las tías de Florencia, que alcanzó a verla antes de que se la llevara la ambulancia. Y añadió entre lágrimas: “Le puse agua en la boca, pero después de un rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba, ya no se movía, creo que allí ya se había ido”.

Según el Ministerio Público Fiscal, la joven murió debido a las heridas que presentaba en los brazos, torso y piernas. El cuerpo de Florencia fue enviado a la Morgue Judicial para que se le haga la autopsia correspondiente. En tanto, familiares, amigos y conocidos de la sanjuanina la despidieron a través de mensajes en las redes sociales.

“Que triste noticia, Q.E.P.D. Florencia Ledesma. Qué decir, la vida nos puso caminos diferentes, pero hoy te recuerdo como la excelente persona que fuiste. No puedo creerlo con tanto futuro por delante y metas por cumplir. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Mi más sentido pésame para la familia Ledesma/Caballero”, escribió uno de ellos.

Intervinieron en el caso la UFI Delitos Especiales y personal de la Sección Criminalística.

