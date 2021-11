Personal de salud fue homenajeado por su tarea en la lucha contra el Covid en Misiones

En el Parque de la Salud, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó el homenaje al personal sanitario y de seguridad de la provincia por su trabajo durante la pandemia. En el acto se descubrió una esfera realizada con mosaicos y se entregaron reconocimientos. Joselo Schuap le cantó a los médicos que lo atendieron.

Esta mañana, como agradecimiento al personal sanitario de la provincia por las labores realizadas durante la pandemia en el Parque de la Salud, quedó emplazada una esfera mosaiqueada. Por eso, el gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó el acto en el que también se entregaron placas en vitrofusión a 32 profesionales de diferentes centros de salud pública y de seguridad.

En la ocasión, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, destacó que los homenajeados han sido los protagonistas, enarbolando firmemente la bandera del cuidado a los misioneros en todo este tiempo de pandemia. Recalcó que el mayor valor, el mayor recurso del que se dispone, es el recurso humano, resaltando el papel del personal de las distintas áreas del Parque de la Salud. En la misma línea, reconoció la importancia de agradecer y reconocer la labor de los homenajeados con la presencia del Gobernador y demás autoridades provinciales.

“Para nosotros es un día muy importante, histórico, donde en este querido hospital Madariaga, han trabajado y siguen trabajando personas maravillosas que han salvado muchísimas vidas. Desde el que limpia hasta el último especialista de la terapia intensiva, han puesto su esfuerzo y su grano de arena para que muchos misioneros pudieran salir”, destacó Alarcón. “Y los que no pudieron salir, se hizo absolutamente todo y en eso las familias se tienen que quedar absolutamente tranquilas, que se hizo todo lo que se tenía que hacer”.

“En este momento de equilibrio epidemiológico, nos reunimos para brindarles el reconocimiento y agradecimiento”

“Me tocó transitar la enfermedad hace tres meses y en este hospital pusieron todo para que yo pueda estar hoy compartiendo con todos los amigos y colegas”, agregó Alarcón.

Mucho aprendizaje

Por su parte, Marta Ruíz, directora del hospital de Fátima, centro neurálgico del tratamiento a pacientes con Covid en la provincia, admitió que estos reconocimientos, «es un momento de cosechar lo sembrado. Hemos trabajado duro todo este tiempo y la gente y las autoridades nos han reconocido”.

Dijo que «la pandemia fue algo nuevo, no sólo para nosotros sino para el mundo. Día a día fue un aprendizaje para todos. Al principio trabajamos con mucha incertidumbre, muchos miedos y lo fuimos recuperando a medida que íbamos conociendo las estrategias, teniendo información de las sociedades científicas. En ese camino trabajamos con muchos protocolos y hemos aprendido durante este transcurso lo que era protocolizar y estandarizar. Todos nos vamos a quedar con esas palabras”.

Manifestó la sanitarista que «finalmente llegó el alivio, pero hay que seguir cuidándose. En esta pandemia se visualizó que ha venido para quedarse, pero con cuidados los vamos a poder manejar. El distanciamiento, la higiene de manos y el uso del barbijo, por ahora, sigue siendo tan importante como al principio”.

Otro protagonista que agradeció el reconocimiento del gobierno provincial, fue el kinesiólogo Joaquín Velázquez quien consideró el homenaje «como un cariño al alma».

“El médico salva la vida del paciente y el kinesiólogo hace que valga la pena. El ministro de Cultura Joselo Schuap es un ejemplo vivo del trabajo del hospital. Fue uno de los pacientes más graves que tuvimos y que lo tengamos cantando para todos nosotros, es una alegría verlo así y con la fe y esperanza de estar preparados en el caso de que vuelva otra ola como pasó en todos lados. Hay que seguir cuidándonos”, expresó Velázquez.

“Aumentó mucho el trabajo porque fue una etapa difícil. Pero la realidad es que estuvimos tantos años estudiando para estar acá ahora. Yo tuve Covid pero no me ha tratado tan mal por suerte. Está estudiado que el desacondicionamiento físico y por eso afecta a las personas mayores, diabéticos o hipertensos por este factor y mi profesión me obliga a mantenerme relativamente en una buena condición física”, reveló.

Agradecimiento con canciones

Hacia el final, el ministro de Cultura y músico Joselo Schuap dedicó una canción a los trabajadores de la salud. “Hoy fue la primera vez que canté con la guitarra enchufada después de lo que me pasó. Estaba muy nervioso y muy emocionado”.

“El escenario de Cosquín a las 11 de la noche da menos miedo que esto, porque uno siente un agradecimiento enorme para toda esta gente, que realmente no sólo conmigo sino con toda la sociedad, han hecho mucho más allá de lo que pudieron humanamente, para salvar vidas y cumplir con todos”, manifestó Joselo.

“Vine de corazón a agradecer. Ya la mano más afectada, despacito, con kinesiología y un montón de tratamientos va respondiendo. No te tiene que pasar tantas cosas para que uno aprenda que la salud es lo más importante y que hay que preservarse y cuidarse. A veces a vida nos enseña de la peor manera y hay que aprender”, culminó.

La esfera descubierta hoy, se emplazó frente al área de Emergencias, dentro del Parque de la Salud. Mientras que los que recibieron las placas forman parte del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, el Hospital Materno Neonatal, el Hospital de Pediatría, el Instituto Misionero de Cáncer, el LACMI y el Ministerio de Gobierno. Entre ellos distintos profesionales del área de la salud, personal de mantenimiento, administrativos y fuerzas de seguridad.

El homenaje fue acompañado por el vicegobernador, Carlos Arce; el intendente local, Leonardo Stelatto; el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón; el ministro coordinador de Gabinete, Victor Kreimer; el ministro de Cultura, Joselo Schuap, la ministra de Trabajo, Silvana Giménez; los diputados provinciales Martin Cesino y Jorge Franco junto a la presidente del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, entre otras autoridades.

Escultura y placas, un homenaje hecho arte

La esfera emplazada hoy a modo de homenaje es de concreto y fue torneada sobre su eje, con una estructura de hierro y malla metálica, contra una plantilla de chapa que funciona como tarraja, recortando el material sobrante y dejando la forma esférica perfecta. Luego de este primer paso, se esmaltaron a mano las cerámicas del mosaiqueado, eligiendo variados colores creados por el equipo de Artes del Fuego del Parque del Conocimiento.

El diseño del rostro pertenece al dibujante Huayra Nadalino y el mosaiqueado al equipo de Artes del Fuego del Parque del Conocimiento. La esfera de 80 cm de diámetro requirió entre 8000 y 9000 fragmentos de cerámica cortados a mano.

En tanto, las placas en vitrofusión tienen un dibujo que pertenece al mismo autor. Los esmaltes usados fueron preparados en el mismo Parque del Conocimiento, la técnica es serigrafía a la cuerda seca con óxido de manganeso con un acabado en alpaca sobre la base de madera misionera lustrada. Las mismas fueron esmaltadas a mano y el encargado de darle el acabado y los detalles finales fue el orfebre Víctor Vázquez.

Fotos del homenaje al personal de salud