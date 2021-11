La nueva serie de Star Wars ya tiene su primer tráiler

Se trata de "El libro de Boba Fett", que ya tiene fecha de estreno en Disney+. Funcionará como spin off de "The Mandalorian" y se centrará en un cazarrecompensas del mundo de Star Wars.

Star Wars amplía aún más su universo cinematográfico con la nueva serie «El libro de Boba Fett», cuyo primer tráiler fue revelado este lunes.

Ya están disponibles las primeras imágenes de ‘El Libro de Boba Fett‘, la nueva serie de Lucasfilm, que llegará en exclusiva a Disney+ el 29 de diciembre.

‘El libro de Boba Fett‘ es una emocionante aventura de Star Wars que se daba a conocer en una escena sorpresa post créditos en el final de la segunda temporada de ‘The Mandalorian‘. En esta nueva serie, el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegan por el inframundo de la Galaxia y regresan a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que gobernaron en su momento Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

La serie se lanza luego de la aparición del personaje en «The Mandalorian» y servirá como espera de la tercera temporada para los fanáticos, algo que no llegará por ahora este año, con su protagonista, Pedro Pascal, en plena grabación de «The Last of Us».

El libro de Boba Fett tiene como protagonistas a Temuera Morrison y Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson son los productores ejecutivos. Karen Gilchrist y Carrie Beck son las coproductoras ejecutivas; John Bartnicki es el productor y John Hampian, el coproductor.

Star Wars: Grandes estrenos de Disney+ para noviembre

Después de una larga lista de opciones para disfrutar la variedad de contenidos de Halloween, Disney+ llega con algunas actualizaciones y nuevas propuestas para disfrutar en noviembre, justo cuando la plataforma cumple dos años. La apuesta original fue darle un espacio por streaming a sus producciones originales y otras que han sido adquiridas a su catálogo. Ahora más que nunca están en revancha para lanzar productos que te asegurará de mantenerte pegado a la pantalla.

Bajo el casco: El legado de Boba Fett

Durante años -décadas, incluso- Boba Fett ha sido el cazarrecompensas más genial de la galaxia. Y el 29 de diciembre lo veremos en su propia serie, El libro de Boba Fett, la cual es considerada una precuela de la exitosa serie de la plataforma El Mandalorian. Pero antes, Disney+ estrenará el 12 de noviembre este documental especial que repasa la creación y el legado de este personaje de Star Wars favorito de los fans.

El día de Disney+

No se sabe mucho sobre este especial de la plataforma que se estrenará el 12 de noviembre, pero la sinopsis dice que “explora las series Disney+ del MCU-pasado, presente y futuro”. Así que es posible que tengamos nuevos vistazos a algunas de las próximas series de Marvel. Y si has sido fan de ellas hasta ahora, no querrás perderte esta presentación. Una celebración por los dos años de esta plataforma que ha sabido ganarse su lugar como una de las más importantes de la nueva era de las series y el cine.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Después de estrenarse solo en los cines en septiembre, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos llega por fin a Disney+ de forma gratuita para sus suscriptores este 12 de noviembre. Ahora puedes revivir la magia de la historia de origen de Shang-Chi una vez más o descubrir a este Vengador en ciernes, todo desde la comodidad de tu casa.

Jungle Cruise

Si buscás una película de aventuras clásica para ver en familia, Jungle Cruise llegará a Disney+ el 12 de noviembre. La película está protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, y toma la atracción de Disneylandia en la que se basó para transformarla en un cuento emocionante y divertido.

Home Sweet Home Alone

Prepárate para la versión 2020 de la franquicia de Solo en casa (O Mi Pobre Angelito) con esta película actualizada que toma a otro niño indefenso que debe defenderse cuando dos ladrones chiflados intentan entrar en su casa. Aunque nada puede superar al original, esta película -que llegará el 12 de noviembre- debería ser divertida de ver si buscás algo nuevo para estas fiestas.

The Beatles: Get Back

El 25 de noviembre, Disney+ nos ofrece una de las miradas más íntimas a los Beatles en este especial documental de tres partes dirigido por Peter Jackson. Allí verás a Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison como nunca antes. Y a pesar de estar compuesto por material de hace 50 años, la restauración hace que parezca que se ha filmado hoy.

Ojo de Halcón

La Navidad se adelanta un poco este año con el debut de Ojo de Halcón, la nueva serie del MCU que se estrena el 24 de noviembre. Como regalo extra para los espectadores, Disney+ subirá dos episodios ese día. Esta mini serie es la continuación de las películas de la franquicia y tiene lugar después de los eventos de la película Vengadores: Endgame (2019).

La trama transcurre mientras Ojo de Halcón se encuentra en Nueva York después de la crisis de los Vengadores. Clint Barton debe trabajar junto con la joven arquera Kate Bishop para enfrentarse a los enemigos de su pasado como Ronin, con el fin de volver con su familia a tiempo para la Nochebuena.

Jeremy Renner retoma su papel como Clint Barton, con Hailee Steinfeld uniéndose a él como Kate Bishop. Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox también son protagonistas.

Fuente: infobae.com / marca.com