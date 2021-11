Matías Kulfas, sobre el proyecto de producción de hidrógeno verde: “Es la inversión más importante del Siglo XXI”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió al anuncio de la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI) para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, según informó la delegación oficial en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la Cumbre sobre Cambio Climático COP26.

“Es la inversión más importante del siglo XXI y además es innovadora, con un producto que en el mundo se va a comenzar a instalar gradualmente que es el hidrógeno verde, el combustible del futuro. Es un tema que venimos trabajando hace más de un año. Tuvimos una reunión el año pasado luego de conversaciones con Agustín Pichot, vino a la Argentina el presidente de Fortescue”, dijo.

“En ese marco nos reunimos con Alberto Fernández, nos presentaron el proyecto, lo comenzamos a trabajar. Es absolutamente novedoso para Argentina. Empezamos a discutir dónde se podía localizar, cuáles eran las opciones alternativas, dónde estaban las diferentes fuentes porque esto significa transformar vientos, o capacidades de generar energía en un producto exportable, que hasta ahora era imposible. Estamos hablando de generar un producto de exportación, es decir generar dólares para el país, muchos empleos, cerca de 15 mil que se van a crear con este proyecto de manera directa y 40, 45 mil de manera indirecta”, aseguró.

Respecto de la instalación de la empresa en la Provincia de Río Negro, el funcionario explicó que la ubicación tiene que ver con recursos naturales y capacidades logísticas.

“Hubo varios análisis técnicos. Es una combinación de temas, de calidad de recursos, los vientos, la cercanía con el puerto, infraestructura, la forma de localizar la parte industrial que es la parte de electrólisis, y también es relevante las redes de científicos como el INVAP, empresas vinculadas al hidrógeno. Es un proyecto que lo pensamos con un objetivo que se integre a la economía local. Interesa capacitar gente y conseguir tecnología”, dijo.

“Este producto que se va a fabricar en Argentina ya está prácticamente vendido. Cerraron un acuerdo en Londres para vender hidrógeno verde a empresas de colectivos y taxis, que van requerir un combustible de manera permanente y Argentina va a estar capacitada para fabricar ese combustible”, comentó.

El funcionario aseguró, sin embargo, que el combustible no se va a usar en la Argentina porque todavía no hay vehículos a hidrógeno en cantidades relevantes en el país. Pero advirtió que si el país no empieza a tener su producción nacional “se va a quedar sin dólares”.

“El hidrógeno verde no se va a usar para Argentina porque, salvo excepciones muy particulares, el país no está fabricando ni está incorporando vehículos con hidrógeno. Esto se enlaza con el proyecto de ley que presentamos de Movilidad Sustentable. Queremos que Argentina comience a fabricar gradualmente vehículos eléctricos, híbridos. Tenemos por delante esta década que las automotrices y nuevos proyectos de inversión empiecen a fabricar en el país vehículos con cero emisiones. Cuando Argentina empiece a tener una escala de producción nacional, porque si los importamos nos vamos a quedar sin dólares por eso necesitamos que se fabriquen en el país, ahí si el hidrógeno verde, la batería de litio va a ser importantísimo en la matriz local para poder alimentar a esos vehículos”, aseguró.

En otro orden de cosas, Kulfas se refirió a la actividad económica luego del freno de 2020. Y aseguró que todos los sectores ya están creciendo.

“El crecimiento económico se calcula en 9%. Estamos cerrando un año de mucha recuperación y tiene que ver, sobre todo al final del año, con el impulso de los sectores de servicios. Recordemos que lo que pujaba a principio de año era la industria, la construcción y la economía del conocimiento, después se sumó el tema energético con el récord de Vaca Muerta y ahora vale la pena resaltar que, después de finalizada la segunda ola, el turismo, la gastronomía están con una evolución muy importante con lo cual al final del año están todos los sectores productivos creciendo mucho”, dijo Kulfas.

Por último, se refirió a la negociación con el FMI y dijo que tiene que ir en dirección a un acuerdo que no “nos ahogue financieramente” y que permita crecer a la economía.

“Es un punto importante porque genera una negociación que nos permita crecer, ese es el punto central. Estamos viendo una reactivación que tiene como protagonista a pymes, industrias, a los diferentes sectores de la economía y ahora se suman los sectores de turismo y gastronomía, y le si agregamos lo nuevo como las inversiones en hidrógeno verde, electromovilidad, cannabis para uso medicinal, la agroindustrial, el hidrocarburo que es el último tramo de la transición ecológica, todo esto junto con la economía del conocimiento, nos va a permitir crecer y tener las capacidades para hacer frente a los pagos externos. Ahora si se impone una negociación donde nos ahoga financieramente todo eso lamentablemente va a ir por mal camino, por eso insisto la relevancia de tener una negociación que implique crecer y en el medio generar estas capacidades que el país las tiene y se está mostrando con claridad que están a disposición de este crecimiento”, concluyó.

Fuente: Infobae