Contra Pitana: la dura crítica de Marcelo Gallardo contra el árbitro “porque ve cosas que únicamente ve él”

Marcelo Gallardo suele decir que no le gusta hablar de los árbitros. Lo hizo varias veces en su rica trayectoria en River. Aunque también, cuando se sintió bajo amenaza dio mensajes muy claros respecto de mantener la “guardia alta” y llegó a calificar de “escandalosos” algunos desempeños de los jueces, abriendo todo tipo de sospechas al respecto.

Esta vez el DT de River se lanzó contra Néstor Pitana, que tuvo a su cargo el control del juego en el empate 1-1 entre River y Estudiantes de La Plata. “A veces me enojo porque ve cosas que únicamente ve él”, se descargó.

“No tengo nada contra Pitana. Tiene tanto don para manejar los partidos que lo hace peligroso, porque maneja situaciones que ve solamente él, para los dos lados, y no me gusta. Pero bueno… Y me enoja porque cuando le querés hablar, no te mira, te ignora. Entonces, a veces te saca de lugar”, disparó Gallardo, que volvió a ofrecer una conferencia de prensa pospartido en el estadio UNO de La Plata, después de un par de partidos de no hacerlo.

Ya durante el partido Gallardo había mostrado su enojo con Pitana durante el segundo tiempo, en una presunta infracción en ataque de Enzo Fernández cerca del banco de River, cuando le gritó “¿qué cobrás?”, seguido de lo que pareció un fuerte insulto.

Respecto del encuentro, el DT expresó: “Fue un partido muy duro, muy intenso, incómodo, porque nos enfrentamos dos equipos con estilos opuestos. (Estudiantes) Nos hizo pasar malos momentos con pelotas largas que estiraron el equipo. El empate fue justo, pero se pudo ganar como también perder”.

“Nos queda el sabor amargo de que se cortaron los ocho triunfos seguidos, pero ahora jugaremos como locales (frente a Patronato) y esperamos volver a sumar de a tres. Faltan siete partidos y llevamos siete puntos de ventaja. Tenemos que seguir estando alertas”, consideró Gallardo.

En cuanto a los lesionados, señaló que todavía no tiene precisiones sobre cómo está Nicolás De la Cruz. “En cuanto a Paulo Díaz, creíamos que iba a poder jugar, pero se resintió en el calentamiento. Y Robert Rojas salió con una fatiga muscular”, completó el parte médico de River.