Presupuesto: “Estamos como yaguaretés hambrientos buscando soluciones para una provincia que necesita un gobierno nacional presente”, afirmó el diputado DiegoSartori

El diputado nacional por Misiones Diego Sartori se refirió al tratamiento del presupuesto de nación para el 2022 y los reclamos que le hizo Misiones, a través del gobernador Oscar Herrera Ahuad, al titular de la cámara de diputados Sergio Massa.

El diputado nacional del Frente Renovador de Misiones, integrante de la comisión de presupuesto en la cámara de diputados de nación, Diego Sartori, habló de sus expectativas en cuanto al tratamiento del presupuesto 2022, algo que sucedería recién luego de las elecciones de noviembre.

El proyecto que envió el ministerio de Economía para su tratamiento legislativo incluye obras por 2.831 millones de pesos a desarrollarse en territorio misionero, bastante menos que los 9.193 millones presupuestados para obras en Chaco, los 4.465 millones para Formosa y que los 3.308 millones para Corrientes.

Por eso la semana pasada el propio gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad viajó a Buenos Aires para plantearle al presidente de la Cámara de diputados de la nación Sergio Massa, los reclamos que tiene nuestra provincia y que solicita que se incorporen al texto.

Entre las obras más importantes, de acuerdo al monto previsto para la inversión, figuran proyectos viales a desarrollarse sobre las rutas 12 y 105 por un total de poco más de 639 millones de pesos, la ampliación del sistema de agua potable de Jardín América con un desembolso estimado en 293 millones y obras de refuerzo de infraestructura en la ruta 12, por 274 millones de pesos. También se prevén obras de pavimentación de la ruta 14 entre San Vicente e Irigoyen con un desembolso de 103 millones.

Otra obra importante entre las proyectadas en Misiones es la construcción del sistema cloacal de Leandro N Alem, con un presupuesto de 227 millones de pesos. Esta obra tiene mejores posibilidades de recibir financiamiento de manera efectiva porque a diferencia de las anteriores, los fondos corresponden a un crédito externo.

El puente sobre el arroyo Yabotí, en el acceso al Parque Moconá, es otra obra proyectada con financiamiento de un crédito externo y su presupuesto es de 108 millones, así como la construcción de un portal mirador y senderos en Andresito por 94 millones.

Otras obras viales presupuestadas prevén trabajos en la ruta 101, en el tramo Piñalito – Deseado que incluye el acceso a Caburé en el empalme con la ruta 19 y extensión de la autovía de la ruta 105 hasta el empalme con la ruta 14 en el cruce San José.

En materia de salud, se proyectan centros de almacenamiento de vacunas con una inversión de 62 millones de pesos.

Obras en Misiones

Para el área educación está prevista una inversión de más de 330 millones de pesos para la construcción de jardines de infantes en: el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción; el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) Oberá; Escuela Normal Superior N° 8 de Iguazú; NENI N°27, 9 de Julio; el NENI N° 24 – Ext. Esc. 184 Oberá; B° Itaembe Guazú de Posadas; Sector Centro MZ 355 de Posadas; Sector 3 MZA 483 de Posadas; Esc. N° 636en Guaraní, Escuela N° 150 de Campo Grande; Escuela N° 738, B. de Irigoyen; Escuela N° 735, de Eldorado.

“Fuimos testigos hace algunos días de la reunión del gobernador con Massa, donde con mucha vehemencia y firmeza, le reclamó las cuestiones que deben incorporarse al presupuesto nacional” indicó el diputado nacional del Frente Renovador Diego Sartori.

El ex intendente de Além, contó que se trata de una batería de pedidos, que, resumido en tres ítems, están la obra pública, donde se llevó un listado, la zona aduana especial en Misiones. Y el reconocimiento monetario del aporte que hace Misiones en lo ambiental.

“Nosotros estamos ahí como yaguaretés hambrientos tratando de buscar las soluciones de una provincia que tiene necesidades de un gobierno nacional que esté presente y no solo de forma declamatoria”.

Tener un bloque misionerista fuerte

Ante la proximidad de las elecciones, Sartori habló de lo importante que es para Misiones contar con la mayor cantidad de legisladores que respondan solo a la provincia y no a Buenos Aires.

“Una cosa es estar concentrados en traer soluciones a una provincia donde nosotros gobernamos y otra cosa es ser opositor por oponerse a cualquier cuestión, cuando no tenes responsabilidades de dar respuesta a los misioneros todos los días. Hay que acompañar a un bloque como este. Porque nosotros en esta división que no es mala, donde ninguno (Frente de Todos y JxC) tendrá mayoría, jugamos un papel fundamental, porque podemos dar el quorum, podemos discutir cuestiones propias de los misioneros, y formar interbloques con otras provincias que tienen los mismos problemas. Con una cámara de más de 250 diputados, si vos no te fortaleces y no tenes el voto y el acompañamiento de los misioneros, es casi imposible hacer escuchar tu voz”, cerró.