Presentaron un proyecto de ley para declarar Patrimonio Histórico Cultural e Industrial al predio de la ex Celulosa Argentina en Piray

El proyecto de ley fue presentado por Anita Minder, Jorge Lacour y Roxana Velázquez, legisladores que se hicieron eco de la propuesta del ingeniero Héctor Conte que elaboró un borrador de proyecto con una rica recopilación de fundamentos e ideas aportadas por ex trabajadores, ex directivos y referentes sociales de la comunidad de Piray y Eldorado.

La iniciativa nació de ideas y aportes de los propios ex trabajadores va tomando forma al presentarse en la Cámara de Diputados de Misiones un proyecto de ley para tratar la declaración de “Patrimonio Histórico Cultural e Industrial a las instalaciones de la antigua fábrica Celulosa Argentina SA, ex Celulosa Piray y PCP”, ubicada a la orilla del río Paraná en Puerto Piray.

En la actualidad el predio está cerrado ya que la fábrica dejó de funcionar hace un par de años cuando fue adquirida por la sociedad china Samsay. “Solo quedan ruinas de un lugar que conserva la historia del desarrollo del norte de Misiones”, señalan los promotores de la iniciativa.

El proyecto de ley fue presentado por Anita Minder, Jorge Lacour y Roxana Velázquez, legisladores que se hicieron eco de la propuesta del ingeniero Héctor Conte que elaboró un borrador de proyecto con una rica recopilación de fundamentos e ideas aportadas por ex trabajadores, ex directivos y referentes sociales de la comunidad de Piray y Eldorado.

“Invito a que todos quienes consideren factible concretar la iniciativa, que la lleven adelante en consenso con la comunidad de Piray para lograr una propuesta de qué hacer, para qué y porqué hacerlo, y cuándo sería factible de llevarlo a cabo, además del financiamiento necesario para adquirir todo lo necesario”, había convocado en junio el profesional una entrevista con ArgentinaForestal.com

Leé más: Proponen rescatar el legado histórico, cultural e industrial de la ex fábrica de Celulosa Argentina con un proyecto de Museo Tecnológico en Puerto Piray

“El edificio hoy está en ruinas, la fábrica está cerrada hace varios años, pero es un predio que guarda mucha historia socio cultural y de la industria forestal. En mi opinión, ese edificio resguarda un legado, es simbólico para mucha gente del pueblo que siente que se desarrolló por esa planta. Considero que el beneficio que tiene esta propuesta es que al rescatar el edificio, puede ser declarado Patrimonio Cultural. Utilizando parte de la planta actualmente desactivada, se podría hacer el Museo Tecnológico de Piray, como una herramienta de atractivo Turístico, Histórico, Cultural, Agroforestal, Industrial. Instalar un laboratorio para Investigación y Desarrollo, para educación ambiental, capacitación y formación de oficios”, había enumerado el ingeniero Conde respecto a los fundamentos de la iniciativa.

Para el sector forestal significó el despegue de la actividad en aquella época, tras Celulosa Argentina llegó después Alto Paraná SA –también con capitales nacionales-, hasta que finalmente las condiciones de la Argentina no permitieron continuar con la expansión de la industria, y finalmente la compran los activos forestales las compañías chilenas y se instalan en Puerto Esperanza con la fábrica de celulosa donde continúan a la fecha”, resumió el ingeniero.

Reencuentro de los «ex Celulosa Argentina» postergado

Conde es uno de los promotores de los reencuentros anuales de camaradería con otros históricos ex trabajadores, proveedores y familias que fueron parte de la ex Celulosa Argentina, y habitualmente se realizan en noviembre. «Por la pandemia ya el año pasado no nos juntamos. Y cada vez, por la edad, tenemos algunos problemas de salud para movernos, o muchos de nuestros compañeros ya están partiendo. Este año queremos retomar este encuentro, y hay muchos testimonios para rescatar de la historia que guarda ese lugar, personas valiosas con historias viva de la época que pueden dar su testimonios”, sostuvo el ingeniero.

Las conversaciones se habían iniciado para que el próximo encuentro se concretara este año el 20 de noviembre, pero por razones de salud de uno de sus miembros históricos, lo han postergado hasta nuevo aviso.

El ingeniero Conte tomó con alegría el avance del proyecto legislativo presentado. Teme que los tiempos no les permitan ver el proyecto en marcha, pero no decae en contagiar con sus anécdotas y convicciones profesionales que es necesario rescatar la historia y crear este primer “Museo Tecnológico de Misiones” en la localidad de Puerto Piray, reconocida en la zona de desarrollo del polo foresto-industrial más importante del país.

Conte (80), ex gerente de Celulosa Argentina SA durante el periodo 1980 -1988. Nacido en Buenos Aires, Ingeniero Industrial de profesión, egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los ex directivos de la compañía que mayor vínculo mantiene con todo el grupo misionero a través de los años. Está jubilado. Enamorado de Misiones, decidió radicarse en la provincia y vive actualmente en Eldorado.

Héctor Viñuela, un histórico industrial de la ex fábrica de Celulosa Argentina de Piray

La historia que lo une a Celulosa Argentina y el legado que dejó a la comunidad esa época industrial no puede ser mejor relatada que por Héctor Viñuela, quien después de haberse jubilado incluso siguió trabajando para la fábrica hasta hace pocos años: “De crearse un Museo Tecnológico en la ex fábrica de Puerto Piray se estaría rindiendo homenaje a miles de personas que forman parte de la historia de nuestro pueblo”, expresa el ex trabajador de la planta.

Héctor, nacido en Naré un pequeño pueblo de Santa Fe, llegó a Puerto Piray en el año 1958 con 22 años, arrancó trabajando en el laboratorio de la ex fábrica, y con el tiempo pasó por todos los sectores, desde Jefe de Mantenimiento, Servicio, Producción, también realizó la comercialización de papel, entre otras cosas. Inclusive siguió trabajando después de jubilarse.

Hoy tiene 85 años, reside en la ciudad de Eldorado. Nació el 4 de abril de 1936. Por razones laborales desde muy joven se vinculó con Misiones. Su formación profesional es Técnico Químico.

Sus primeras experiencias laborales se afianzaron en Eldorado, donde también conformó su familia, integrada por su esposa y compañera de vida, con quien tuvo un hijo varón y dos hijas mujeres, y sus descendencias que conforman siete nietos y siete bisnietos.

Viñuelas es uno de los históricos trabajadores de la fábrica de celulosa de Puerto Piray, ya que sobrevivió a todas las administraciones y razones sociales desde Celulosa Argentina SA hasta Pasta Celulosica Piray, año que se jubiló de la fábrica. Pero siguió prestando servicios y asesoramiento hasta el último día de funcionamiento de la planta industrial hasta hace un par de años atrás, ya en la gestión de los inversores chinos que respondían a la firma Santay.

hÉctor viñuela Tiene una experiencia laboral de 51 años en la Industria Papelera de Misiones y trabajó, además, 9 años de viajante de ferretería industrial.

Recuerda que lo contrataron en Rosario, donde comenzó a trabajar un 3 de diciembre de 1958. “Después me convocaron para la fábrica de Celulosa Argentina en Puerto Piray, donde trabajé 33 años hasta jubilarme”, precisó en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

Sus inicios laborales comenzaron a través de la Fundación de Celulosa Argentina, y pasó por todas las administraciones de la fábrica. “Todos los dueños, gerentes, directivos se iban. Yo me jubilé en la fábrica”, expresa con orgullo Viñuela.

Es que en la comunidad de Puerto Piray hay una defensa a ultranza y un lazo cultural, social y afectivo por “la fabrica”, tanto por quienes fueron trabajadores de la misma como por sus familias.

Celulosa Argentina traería a la memoria del pueblo una época de bonanza, de crecimiento, de trabajo, de oportunidades. “Sin dudas marcó un antes y un después en Puerto Piray, en toda la zona norte, y en la industria celulósica papelera de Misiones”, sostiene Viñuelas, en coincidencia con su amigo de la vida y ex directivo de la fábrica Héctor Conte, con quien junto a varios “ex Celulosa” promueven un proyecto de creación, como patrimonio cultural, un Museo Tecnológico en la propiedad de la cual solo quedan hoy vestigios de ruinas de la fábrica que permanece cerrada hace varios años.

Viñuelas se jubiló en 1991 con 55 años de edad por el régimen laboral de insalubridad. Ingreso a Celulosa Argentina como analista en el Laboratorio, a los tres meses fue asignado como Supervisor en las Secciones Planta Ácido y Digestión; tres meses después ingresó a trabajar en la planta de Blanqueo y Reactivos que arrancó en septiembre de 1959; luego por una reestructuración se adosaron las Plantas de Depuración, Secado y Papelería, donde se desempeño hasta que renunció en el año 1963.

En 1965 se reincorporó, y fue como Supervisor de Preparación Madera, Digestión y Ácidos. “De allí fui pasando a distintas Jefaturas de la línea de producción hasta la parada de fábrica del año 1980 hasta el año 1982, donde salí a vender papel, y con lo recaudado por las ventas se pagaba gran parte de los jornales y necesidades de fábrica. Normalizada la situación de crisis y con la marcha normal de la fábrica, volví a la Jefatura de todas las áreas Producción hasta que me jubilé en septiembre de 1991”, resumió el ex trabajador.

“Celulosa Argentina fue todo lo que esperaba”

En su relato, Héctor Viñuela rememora innumerables buenos momentos de esa época de esplendor de la industria celulósica en el norte de Misiones. “Desde mi crecimiento profesional que gracias a los jefes que tuve, los pares, los empleados a cargo, la cantidad de cursos de capacitación, viajes de trabajo a todas las fábricas de la empresa en el país (Tucumán, Capitán Bermúdez, Andino, Zárate, Bernal, Casa Central y Plantaciones con todo pago y los mejores medios de traslado y alojamientos), realmente todo lo que recibí de la empresa fue un gran aporte a mis conocimientos adquiridos”, explica con gratitud.

Recuerda, por ejemplo, que la atención médica que disponían en la empresa era de primera calidad en la época, también el trato laboral y social que practicaban era lo que hacía algo difícil de querer abandonar la fábrica en aquel entonces.

“Para reafirmar mi agradecimiento a lo que fue Celulosa Argentina en Puerto Piray; quiero destacar que en el año 1963 quise probar suerte e independizarme entusiasmado por iniciativa de mi suegro para iniciar un emprendimiento de acopio de cítricos. En esa época Misiones era uno de los más importantes productores del país y renuncié a la fábrica dando, como corresponde, el comunicado de preaviso. Dos días antes de salir el director de Fábrica, el Dr. Carlo Morandi, me llamó y me invitó a que retirara mi renuncia. Pero el entusiasmo de mis 27 años y compromiso asumido con mi suegro hicieron que agradeciera su pedido, pero me retiraba de la empresa”, relató.

Pero las cosas vinieron muy mal con el acopio de cítricos, algo que nunca había sucedido en esas épocas en Misiones, sucedió. En septiembre, y en plena época de floración de la naranja vino una ola de frío inusual con fuertes heladas que en nuestras quintas compradas hubo temperaturas de hasta 6 grado bajo cero, perdiéndose mucha producción y calidad de las frutas. Aún así logramos “capear” la situación, pero en plena cosecha en el mes de noviembre llovió prácticamente la mayor parte del mes con grandes precipitaciones.La fruta se llevaba de la zona del Alto Paraná hasta Garupá para embarcar por ferrocarril en camiones, y como la Ruta 12 no estaba pavimentada en aquellos tiempos, no se podía llegar a los centros de venta, perdiéndose la mercadería en los camiones atascados por el barro o cayendo solas en las plantaciones. “Todo el año 1964 trabajé en el comercio, pero todos mis sueños se habían deshecho”, admitió Viñuelas.

Sin embargo, enterado de esta situación, el vicedirector de la fábrica lo convocó y le dijo: “Pruebe de pedir que lo reincorporen”.

Aunque en lo personal lo veía difícil, lo hizo. “En Celulosa Argentina, por principios por más bien que algún personal se retirara no lo volvían a tomar, me animé y hablé con el director e hice la solicitud. Gracias a su gestión y sus colaboradores, me reincorporaron con los mismos beneficios que me había retirado, reconociendo antigüedad y otros. Este acontecimiento fue un antes y un después en mi vida”, destacó Viñuela ante el gesto de los directivos de la compañía.“Fui el primero que rompió algo establecido, por lo que quedé eternamente agradecido”, manifestó con emoción el histórico empleado de la fábrica de Piray.

El inicio de la crisis

Cuando inició en Piray sus actividades en la fábrica, en el año 1958 se producía pasta sin blanquear con madera de Araucaria al Bisulfito de Calcio, con las instalaciones originales como se habían comprado la máquina fabricada en Suecia. La línea de producción estaba formada por una Planta de ácidos (reactivo para cocción), una planta de cocción con 4 digestores de acero revestido con baldosas antiácidas,una planta de depuración, una planta de secado de pasta del año 1929, una usina con 3 calderas,4 turbinas y generadores a diesel y una chipera.

Ese mismo año se comenzó a montar otra caldera alimentada a Fuel oil y la planta de Tratamiento de agua para producir pasta blanqueada con la planta de Blanqueo que se montaba al mismo tiempo.

En septiembre de 1959 lograron poner en marcha el proceso de blanqueo para producir Alfa Celulosa con madera de eucalipto, para producir Rayón. “No olvidemos que en esa época, lejos estábamos del plástico, producción donde se trabajó mucho para desarrollarla y duro poco, ya que se continuó con la producción de pasta de pino implantado y eucalipto”, acotó Viñuela.

El año 1965 se realizaron muchas reformas en la fábrica con importante incorporación tecnológica, con modernos equipos en Planta de enfriamiento, Planta de ácidos, Digestión, Depuración y Secado, aumentando cuantitativa y cualitativamente la producción, señala Viñuela.

“Finalmente, por los altibajos de mercado, como cualquier industria nacional hasta el año 1980 se enfrenta algo inesperado, una situación que por cuestiones de mercado la fábrica decidió parar la producción, con el agravante que deja de recibir fondos para jornales. Ante este nuevo desafío, parte del personal de planta pasa a CPP que se estaba montando, y a otras fábricas de Celulosa Argentina, algunos con permiso para realizar tareas en la zona y el resto mantenimiento en fábrica”, recuerda el ex trabajador.

«El Multín» para cubrir salarios

Como no se vislumbraba indicios de reactivación, recibe una propuesta del director de Fábrica de aquel momento, el Ing. Héctor Conte, para que emprenda en la venta del papel producido en las distintas fábricas de Celulosa Argentina. “Fue una tarea difícil convencer al directorio por la enorme presión de los distribuidores de la empresa, que en esa época producía más de 20.000 Toneladas de Pasta y papel con una gama completa de variedades. Con el ingeniero Conte hicimos varios viajes a Buenos Aires y al fin logramos que con el papel que nos enviaran, nosotros con lo conseguido en la venta pagáramos en parte los salarios. Realmente fueron 3 meses duros para captar clientes que durante años dependían de los distribuidores, que eran muy fuertes”, dijo Viñuelas.

Fue así que comenzó a recorrer de punta a punta la provincia de Misiones, visitando las imprentas y librerías mayoristas. “Al principio salía a las 5 de la mañana volviendo cerca de la medianoche, después de recorrer más de 500 kilómetros y desilusionado porque no había podido vender ni 500 kilos, pero siempre me encontraba con la palabra de aliento del Ing. Conte, y eso me daban fuerzas para seguir”.

Poco a poco, fueron logrando posicionarse como los abastecedores de todos los mayoristas y las imprentas de la provincia, incluso de la imprenta del gobierno de Misiones. “Hasta llegamos a abastecer a la primera máquina de formularios continuo de Néstor Guimaraez instalada en Corrientes. Ya en esos momentos vendíamos más de 100 toneladas de papel por mes”, detalló Viñuelas.

De esta forma, lograron “paliar la situación para cubrir salarios y con ese dinero que se llamó “El Multín” – haciendo referencia al famoso medicamento para bajar la fiebre- generaron esa entrada económica para mantenernos un año y medio aproximadamente”.

Destacó Viñuela el gesto de Monseñor Jorge Kemerer en la Noche de Navidad de 1981 ofició una misa en la olla popular de los trabajadores. “Era algo que siempre me recordaba diciéndome, fue la primera Misa oficiada en esa fecha fuera de la Catedral de Posadas”.

Fue la peor crisis de la historia argentina. Entre septiembre de 1980 la empresa cierra su fábrica con la excusa de la importación masiva de pastas celulósicas y papeles del exterior; se estima que entre los meses de noviembre de 1980 y febrero de 1981 fueron despedidos alrededor de 3.500 obreros. Los mismos eran empleados por empresas como: Grupo Pérez Companc, Complejo Forestal San Jorge, Techint, SADE, Celulosa Argentina SA, Celulosa Puerto Piray, BASO. Y la situación se torna ya insoportable para fines de 1981, produciéndose un éxodo sin precedentes desde las zonas rurales. Los medios gráficos de la zona comienzan a denunciar que muchas de estas empresas fraguaban los despidos presentándolos como renuncias de los trabajadores.

“La gente vivía en las ollas populares, la olla se preparaba ahí en la playa, allí se juntaba la gente y comía, no era fácil absolutamente no era fácil. Con lo que pasó en 1980 casi todo el km22 desaparece. En el 22 se formó una villa, allí vivían los obreros de la reforestación, después vino el desastre, mucha gente se cambió, fue al Paraguay, Eldorado, Esperanza, entre otros destinos”, recuerdan en la comunidad de Piray

“Como no hay mal que dure 100 años, en enero de 1982 la fábrica de Celulosa pagó todo lo adeudado al personal y el 15 de marzo arrancó la fábrica nuevamente”, señala Viñuela en su testimonio.

El 31 marzo en un almuerzo para todo el Personal, y la asistencia del directorio de Celulosa Argentina, Monseñor Jorge Kemerer, los Jefes de todas las Fuerzas Militares, se realizó la reapertura. El único que no quiso asistir fue el Gobernador Bayón, que al llevarle la invitación me dio sus razones, recuerdo no muy agradables”, dijo ex trabajador.

Un accidente histórico

Otro acontecimiento que salió en todos los diarios y medios del País de la época fue cuando reventó un tanque con Cloro, elemento altamente peligroso por su letalidad. Las primeras señales fueron que hubo una serie de “reventones” en algunas partes del sistema que atribuíamos a deterioro de los mismos, hasta que una madrugada a las 5 y media se produjo una explosión en el Tanque N°1 de Cloro.

En ese momento, Viñuela era Jefe de esa área y sabía que el tanque en ese momento no tenía más de 200 o 300 Kilos de cloro, pero había cinco tanques a continuación, separados por 1 metro de distancia con 20 toneladas cada uno. “Cuando salía para la fábrica, llegó a casa la Señora Intendenta, y le explique la situación. No conocía la gravedad del hecho o futuras consecuencias, por ello pedí que se alertara a la población por lo que gran parte se autoevacuó hacia la Ruta 12”, recordó.

“Cuando llegué a Fábrica, gran parte del personal estaba en Portería. Analizamos la situación y consideramos que todo estaba controlado sin peligros, pero aislando todos los Tanques y vaciando el circuito en uso. Como esto era algo que nunca había ocurrido en los muchos años del uso de cloro en el país, descubrir la causa llevó un largo tiempo, incluso llegaron los más especializados en el manejo de cloro. Se comunicó horas y horas entre otros con Estados Unidos, Suecia, Noruega, Inglaterra, Brasil, Rusia, sin recibir con certeza las causas. Esto es algo que hoy lo recordamos risueñamente, pero desde Rusia al final de una comunicación nos dijeron que nos encomendáramos a Dios”, graficó el ex trabajador sobre la gravedad de la situación vivida.

En aquel momento, se pensó que era un problema de contaminación con las empaquetaduras de las válvulas que se habían traído de Norteamérica. Al final, por otro ”reventón” en un pequeño tanque pulmón en la cañería se descubrió que cloro estaba contaminado con Amoníaco formando Cloroamina. Este producto cuando se concentra es autodetonante con una fuerza explosiva enorme”, precisó Viñuela en su relato respecto a uno de los acontecimientos más importantes vividos en la fábrica.

El sueño del Museo

La idea del proyecto de construir un «Museo Tecnológico» se fue consolidando entre charlas y anécdotas entre los amigos y ex trabajadores de la fábrica. «Es una idea buenísima. Como con Hector Conte me une una gran amistad de haber trabajado tantos años juntos, al invitarme a este proyecto me comprometí a colaborar con lo que pudiera. Ojalá se concrete», expresó.

Hay un recuerdo permanente y elogioso de aquella época, de los en cierta manera dependieron de esta fábrica, incluso de los jóvenes que hicieron sus pasantías o recibieron beneficios. «Pero creo que en la actualidad la juventud está alejada del estado actual de ruinas del predio y lo que significa para la comunidad ese lugar. Considero que el espacio físico es el más adecuado para el proyecto, tiene todo lo necesario para serlo», concluyó Viñuelas.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest